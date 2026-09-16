Un nuevo terremoto de magnitud 3,1 se siente en Granada y varios municipios del área metropolitana

Epicentro del terremoto de 3,1 que se ha sentido en Granada este miércoles, 16 de agosto de 2026. (IGN)

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Un terremoto de magnitud 3,1 mbLg y con epicentro en Ogíjares (Granada) se ha dejado sentir este miércoles. El temblor se ha registrado a las 9:54 horas, en la capital granadina y en varios municipios de su área metropolitana, según el cálculo provisional del el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El instituto detalla que ha sido de magnitud III, es decir, débil, y que lo han sentido especialmente la personas que están dentro de edificios.

Ell instituto ha recibido reportes que indican que el temblor se ha sentido en Vegas del Genil, Armilla, Atarfe, Monachil, Cájar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Dílar, Gójar, Granada, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena y Otura, entre otros.

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Los Servicios de Emergencias del 112 de la Junta de Andalucía que han recibido una decena de llamadas pero, según indican, no han tenido que movilizar medios o recursos por afectaciones de carácter grave ni han recibido reportes de daños.

Casi 1.700 temblores en menos de un mes

El sur de Granada vive desde el 14 de agosto una inusual secuencia de terremotos superficiales en torno a las localidades de Alhendín, Gójar y La Zubia, a menos de 12 km de la capital . Hasta la pasada semana, el IGN ha contabilizado 1.693 eventos, la mayoría menores, pero con al menos 12 sismos de magnitud igual o superior a 3, y dos golpes principales de Mw 4,8 que estremecieron la zona.

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La secuencia puso en alerta a la población ya desde la madrugada del 14 al 15 de agosto, cuando el primer temblor fuerte, de Mw 4,8 pasadas las once de la noche, se dejó sentir en cientos de localidades andaluzas. Cuatro días después, el 18 de agosto, otro sismo de la misma magnitud repitió el fenómeno cerca de las nueve de la mañana. Ambos epicentros, registrados prácticamente en las inmediaciones de Alhendín, fueron seguidos de una cascada de réplicas que incluyeron terremotos de Mw 3,9, 4,2 y 4,0 en apenas dos horas.

Unos 40 temblores sacudieron la ciudad durante la noche, motivando más de 250 llamadas a los servicios de emergencias

Más de 500 municipios sintieron el terremoto

Más allá de lo habitual en esta geografía, la cifras recabadas por la Red Sísmica del IGN permiten dimensionar los efectos: más de 22.990 cuestionarios ciudadanos han llegado a través de su app y web. Los expertos han identificado que los mayores sismos, ambos de Mw 4,8, esparcieron sus ondas hasta más de 500 poblaciones, principalmente en Andalucía central y oriental, pero alcanzando incluso algunas localidades de Murcia, el sur de Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid.

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La intensidad máxima alcanzada por los dos terremotos principales (Mw 4,8) se situó en V-VI en la escala europea (EMS-98), una medición que representa sacudidas claramente perceptibles y daños leves. Según el IGN, ambos episodios siguen bajo revisión, pero ya existen reportes de daños no estructurales y caída de objetos en diversas edificaciones dentro del área epicentral. A lo largo de estas semanas, pesar del número elevado de terremotos, la respuesta de emergencia no ha tenido que hacer frente a daños estructurales graves ni a situaciones de víctimas mortales.