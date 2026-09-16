Una mujer superviviente del Holocausto que termina captada por una secta femenina: la historia real de la abuela del director Guy Nattiv que apunta a los Oscar

Carrie Coon en la película 'The Liberation', de Guy Nattiv

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Ha sido una de las películas que más han salido reforzadas tras su paso por los Festivales de Telluride y Toronto de cara a la temporada de premios. Se trata de The Liberation, el drama psicológico con el que Guy Nattiv reconstruye la historia de su propia abuela, víctima del Holocausto y más tarde captada por una secta que explora la depresión, el trauma y la promesa de pertenencia.

The Liberation transcurre entre 1982 y alrededor de 1985 en Nueva Jersey: Rita, interpretada por Carrie Coon, pasa de una vida suburbana con su marido y sus dos hijas a vivir aislada en una comuna rural, donde adopta el nombre de Naia y queda sometida a la autoridad espiritual de Ricki.

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Según las crónicas de los medios especializados, Nattiv ha construido un thriller de ritmo sostenido sobre una mujer de más de 40 años atrapada entre una rutina doméstica asfixiante y el atractivo de una hermandad que aparenta comprenderla. Así, la película evita juzgar las decisiones de Rita y se concentra en las carencias emocionales que hacen verosímil su captación.

De ama de casa a vivir en una secta

Rita trabaja en un banco, cuida de Reuben, su marido, y de sus hijas Ella y Jo, interpretados por Tracy Letts, Bella Ramsey y Odessa Young. Arrastra además una depresión que le dificulta levantarse de la cama y participa en un proyecto audiovisual como superviviente del Holocausto, una identidad que sigue condicionando su presente.

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El encuentro con Ricki se produce precisamente en la sucursal bancaria, cuando la joven acude a ingresar una cantidad elevada de dinero. Tras observar a Rita, le pregunta: “Llevas mucho peso encima, ¿verdad?”, una frase que la empleada interpreta inicialmente como una alusión a su metabolismo.

Carrie Coon en la película 'The Liberation', cuya interpretación apunta a los Oscar

Ricki no se refiere al cuerpo de Rita, sino a un dolor que la protagonista no ha conseguido verbalizar. La líder espiritual le plantea otra pregunta decisiva: “¿Cuándo fue la última vez que viste el atardecer en una playa?”, y se presenta como la única persona capaz de reconocer lo que se esconde bajo su aparente normalidad.

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Lily James interpreta a Ricki como una figura persuasiva y amenazante, con una sonrisa que puede sugerir comprensión o dominio. Un personaje descrito como una captadora que utiliza la amistad, la ausencia de juicio y la solidaridad entre mujeres para explotar los miedos y las necesidades más profundas de Rita.

La película se aparta del arquetipo habitual del gurú masculino que controla a mujeres jóvenes. Ricki dirige un grupo exclusivamente femenino y convierte la camaradería en un mecanismo de sometimiento: ofrece a Rita una vía para desprenderse de su pasado, de las expectativas sociales y de la sensación de que su edad, su cuerpo y su reflejo en el espejo han empezado a traicionarla.

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Entre lo doméstico y lo opresivo

Nattiv y la coguionista Noa Berman Herzberg articulan el relato en dos líneas temporales. Una muestra la vida doméstica de Rita antes de conocer a Ricki; la otra la sitúa ya en la comuna, mientras Ella y Jo emprenden un viaje peligroso para rescatar a su madre.

En la etapa anterior, Rita vive en una casa cómoda de los suburbios, tiene un empleo que no le satisface y acompaña el deterioro de su padre anciano, interpretado por Ken Kramer. La vida que desde fuera parece suficiente se revela incapaz de aliviar una tristeza que ella misma no sabe explicar.

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Carrie Coon en la película 'The Liberation'

Ya instalada en la comuna, Rita se hace llamar Naia, deja de fumar y de consumir pastillas, y sigue una dieta escasa basada en plantas, incluidas algunas alucinógenas. Su aparente serenidad contrasta con el aspecto físico que perciben sus hijas: Ella compara a las seguidoras de Ricki con personas que “parece que acaban de salir de los campos”.

La observación remite de forma directa al pasado de Rita. La protagonista apenas puede pronunciar el nombre de su localidad natal sin hiperventilar, y Ricki es la primera persona con la que logra hablar de aquella experiencia. Esa intimidad explica parte de la dependencia: junto a la joven, el ruido mental de Rita se detiene y su dolor pasa de ser algo que medica en soledad a recibir atención de un grupo.

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La comuna ofrece hogueras en la playa al atardecer, baños desnuda en el río y una vida aparentemente liberada de las obligaciones familiares. Fabian Gamper y Tudor Vladimir Panduru fotografían esos momentos con tonos azulados y rosados, mientras la imagen granulada aproxima la película a un metraje de archivo de comienzos de los años ochenta que aún conserva rasgos visuales de la década anterior.

Las reconocidas actrices Keira Knightley y Carrie Coon protagonizan "El estrangulador de Boston", dirigida por Matt Ruskin

Coon interpreta dos versiones diferenciadas de la misma persona: la Rita doméstica, agotada, dubitativa y vestida con estampados florales apagados, y la Naia de la comuna, dócil y aparentemente en paz. La actriz recorre desde la desesperación y la furia hasta la euforia.

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La crítica internacional ha dicho que se trata de la mejor interpretación de toda la carrera de la actriz, a la que hemos visto en The Letfovers o La edad dorada. También, que seguramente estará nominada a los Oscar por esta interpretación desgarradora.