Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil” y promete que “estará ahí” para Ceuta

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (Europa Press)

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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea desde diciembre de 2019, empezó su discurso del Estado de la Unión de 2025 con un reclamo de autonomía estratégica: “Este debe ser el momento de la independencia europea”, dijo en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

Este año, con la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, la reivindicación europea es la misma: “Construir una Europa independiente con el poder de actuar”. Von der Leyen sitúa la autonomía estratégica en el centro de su discurso sobre el Estado de la Unión de 2026. Ante el Parlamento Europeo, ha defendido “construir una Europa independiente con el poder de actuar” frente a la guerra, las presiones económicas, las amenazas híbridas y la desinformación.

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Von der Leyen ha defendido que la Unión Europea ha avanzado hacia una mayor independencia económica, energética y militar. Ha destacado la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles rusos, el refuerzo de la política industrial y un aumento de “al menos el 80%” del gasto en defensa en los últimos cinco años.

La presidenta de la Comisión ha ligado esa estrategia al apoyo a Ucrania y a la respuesta ante amenazas como los drones, los ataques híbridos y la desinformación. A su juicio, solo una Europa unida puede garantizar la soberanía y la seguridad de sus ciudadanos.

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Von der Leyen alerta de un entorno “abiertamente hostil”

Von der Leyen ha afirmado que el debilitamiento de “viejas asunciones y relaciones” ha dejado a Europa ante un escenario “abiertamente hostil”. Según ha expuesto, el continente afronta una “guerra territorial de agresión”, mientras la “lucha por las capacidades industriales” está “dando forma a la competición global”.

En ese contexto, ha advertido de los intentos para “debilitar la confianza en Europa” mediante una “batalla de narrativas” destinada a “paralizar” las democracias del bloque. La presidenta ha mencionado los ataques con drones, las operaciones híbridas y la desinformación como parte de esa presión.

También ha enumerado inquietudes internas, entre ellas el encarecimiento de la vida y de la vivienda, así como las consecuencias de la transformación tecnológica. “El coste de la vida y de la vivienda, y la vertiginosa velocidad del cambio y la tecnología, que está impactando nuestros trabajos, nuestro sustento y nuestras sociedades (...) y profundamente en nuestra democracia y nuestro discurso. Vemos esto en el alza de lo extremo y el declive de lo matizado, incluso en la forma en que nos relacionamos entre nosotros”.

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Actores internos y externos instrumentalizan el malestar

Von der Leyen considera que esas preocupaciones son “instrumentalizadas para abrir una brecha entre nosotros, a veces desde fuera, pero demasiado frecuentemente desde dentro”. La dirigente comunitaria ha insistido en que la respuesta pasa por reforzar la unidad política y económica de la Unión Europea. “Nuestro camino está claro: construir una Europa independiente con el poder de actuar. Nada puede alejarnos de esto, porque en este mundo el destino de Europa debe estar en manos de los europeos”, ha dicho, apuntando a “ultranacionalistas (...), antieuropeos (...), interferencia rusa o desinformación” como actores que “odian” los valores europeos y tratan de “romper la unidad europea”. No solo debemos luchar contra esto, sino que debemos luchar juntos por nuestra idea de Europa”, ha añadido.

La presidenta de la Comisión Europea ha contrapuesto dos opciones para el bloque. “Nuestras opciones están claras: ¿Queremos una Europa fuerte e independiente que defiende sus valores en este mundo, o dejamos que la división y las dependencias nos frenen? ¿Queremos aunarnos alrededor de nuestro ideal europeo de que juntos podemos decidir nuestro propio destino, o dejamos que nuestras democracias sean desautorizadas por los satélites y marionetas de autoritarios?”.

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La Comisión sitúa la economía y el mercado único entre sus prioridades

Von der Leyen ha reconocido que la economía europea afronta dificultades pese a que, según ha dicho, ha resistido la crisis de Oriente Medio mejor de lo previsto y mantiene el paro cerca de mínimos históricos. “Las presiones por los costes energéticos más altos y los precios de financiación están afectando duramente a personas y empresas”, ha lamentado.

La presidenta de la Comisión Europea ha defendido medidas fiscales para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas sin reducir las inversiones. “Impulsar la economía europea es nuestra prioridad número uno”, ha afirmado, con el objetivo de crear un mercado en el que “la innovación y la energía fluyan entre fronteras”.

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También ha advertido de que Europa no puede mantener su posición industrial con precios de la energía “estructuralmente demasiado altos”. Tras la reducción de las importaciones de gas ruso, el cierre del estrecho de Ormuz volvió a exponer la dependencia europea de los combustibles fósiles importados, cuyo encarecimiento ha supuesto 90.000 millones de euros adicionales desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo. La respuesta, según ha defendido, pasa por aumentar la producción propia mediante renovables, energía nuclear, biometano y otras tecnologías.

Von der Leyen ha propuesto duplicar el peso de la electricidad en el consumo energético de la Unión Europea para 2040. “Con ello, Europa podría reducir su factura de importación de combustibles fósiles en 260.000 millones de euros al año. En definitiva, hagamos eléctrico el futuro de Europa. Es imprescindible”, ha dicho. La dirigente alemana ha reclamado además reforzar las redes y el almacenamiento energético. Europa instaló más de 80 gigavatios de capacidad renovable el pasado año, pero hay un volumen seis veces mayor pendiente de conexión a la red.

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Ceuta “es una frontera europea. Europa estará ahí para vosotros”

También se ha referido a la situación en Ceuta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aprovechado su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo para dirigirse a los españoles y, de forma específica, a los ceutíes, más de un mes después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Von der Leyen ha enmarcado ese mensaje en la defensa de una gestión común de las fronteras exteriores de la Unión Europea. “Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente a los españoles”, ha señalado. “La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros”, ha afirmado la dirigente alemana ante el pleno reunido en Estrasburgo, Francia.

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La presidenta comunitaria ha insistido en la necesidad de que los Veintisiete apliquen el Pacto de Migración y Asilo, que refuerza los controles en las fronteras exteriores y busca agilizar los retornos de las personas que no tengan derecho a permanecer en territorio de la Unión. También ha apuntado a nuevas medidas para que Bruselas pueda responder con rapidez ante posibles crisis futuras. No obstante, ha evitado cualquier referencia al papel de Marruecos.

Europa usará “todas las herramientas” disponibles para corregir la relación “insostenible” con China

También ha lanzado una advertencia a China por el déficit comercial de la Unión Europea, que ya alcanza los 1.000 millones de euros diarios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que Bruselas utilizará “todas las herramientas” disponibles para corregir una relación que considera “insostenible”.

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“Las palabras están bien, pero los hechos son mejores”, ha afirmado ante el Parlamento Europeo. Von der Leyen ha alertado de que el segundo “shock” chino ya afecta a la industria europea y ha anunciado una Corporación Europea de Materias Primas Críticas para comprar y almacenar recursos esenciales ante la dependencia del gigante asiático.

“Nada de redes sociales” para menores de 13 años

Ha anunciado también varias propuestas para reforzar la protección de niños y adolescentes en internet, entre ellas prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y crear cuentas con funciones limitadas para quienes tengan entre 13 y 15.

“Nada de redes sociales antes de los 13 años”, ha declarado. Los usuarios de entre 13 y 15 años, ha añadido, “solo dispondrán de minicuentas, instaladas y supervisadas por sus padres, con funciones restringidas y un tiempo de uso limitado”.