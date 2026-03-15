Amanda Villavieja, la nominada al Oscar que ya ha batido un récord con ‘Sirat’: “Nos quedamos a cuadros al saber que éramos las primeras en toda la historia”

Amanda Villavieja acaba de conquistar el Goya a Mejor sonido por 'Sirat' y está en Los Ángeles para asistir como nominada a los Premios Oscar. (Fuente: UAB)

Esta noche de domingo -madrugada para todos los españoles, como viene siendo habitual- será la noche de los Oscar, la gran fiesta del cine. Mientras muchos ojos están puestos en grandes películas como Una batalla tras otra, Sinners o Marty Supreme, en España todas las esperanzas están depositadas en una pequeña gran película que ha logrado ‘colarse’ en hasta dos categorías. La primera es la de Mejor Película Internacional, en la que ya ha competido en ediciones anteriores, pero la segunda es una en la que participa por primera vez y con la que, independientemente de lo que suceda, ya ha hecho historia.

España está nominada por primera vez al Oscar a Mejor Sonido, una categoría en la que compite con algunos de los grandes títulos de la temporada y en la que, sin embargo, parece que Sirat se ha hecho su hueco. No es para menos, ya que la película de Oliver Laxe ha sido ampliamente alabada por su peculiar sonido y sobre todo cómo este se convierte en un personaje más de la película en esa cruzada de un padre buscando a su perdida hija a través del desierto. El equipo de sonido lo integran Yasmina Praderas, Laia Casanovas y Amanda Villavieja, quienes ya se encuentran en Los Ángeles para acudir a la gala que tiene lugar en el Dolby Theatre. En Infobae hemos hablado con esta última a escasas horas de su esperado momento y después de haber conseguido ya un récord sin igual: convertirse en el primer equipo íntegramente femenino en recibir la nominación.

“Llegamos ya el día 8 y llevamos unos días de adaptarnos un poco a Los Ángeles, el jet lag y todo eso”, relata por teléfono Villavieja, quien revela que ya ha podido tener un encuentro con los otros nominados de su categoría. “Había un evento al que tenía muchas ganas de asistir, que era una cena conjunta con todos los nominados de sonido y otros departamentos, y ha sido muy bonito poder conocerlos, había uno inglés, los norteamericanos, un mexicano que lleva mucho viviendo aquí...”, explica la técnica de sonido, que compite nada menos que con Una batalla tras otra —donde se encuentra el mencionado mexicano, José Antonio García—, Sinners, Frankenstein o F1: La película, una de las grandes favoritas y la que más ha impresionado a Villavieja.

“Evidentemente, he visto todas y me he fijado mucho en el sonido. El de F1: La película que tiene este corte realista pero muy inmersivo me gustó mucho. No es mi tipo de película, pero tiene un diseño supertrabajado porque realmente te sientes como si estuvieras dentro de esas carreras“, admite Villavieja, quien también alaba a otras dos de las contendientes. ”De Una batalla tras otra me encanta la secuencia final de la persecución con los coches, cómo están hechas esas rupturas de sonido, y cómo está integrado con la música, porque tanto esta como Sinners tienen un trabajo de mezcla con la música que igual veo por estas dos que es una tendencia que se está haciendo", reflexiona la sonidista.

Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja en la mesa de sonido

De los Goya a Los Ángeles

Villavieja, que empezó en el cine nada menos que trabajando junto al prestigioso director José Luis Guerin con En construcción, ha estado detrás del sonido de películas tan importantes del cine español de los últimos años como Viaje al cuarto de una madre, Entre dos aguas, La virgen de agosto, Las niñas o Lo que arde —en la que conoció a Laxe—, y acaba de ganar el Goya después de haber estado nominada en otras dos ocasiones con Un año, una noche y La estrella azul. Ahora el éxito le ha llegado de repente con Sirat, aunque ella misma reconoce que probablemente sea su mejor trabajo hasta la fecha.

“Es uno de los trabajos que me siento más orgullosa porque ha quedado muy, muy bien. Ha trascendido algo que igual en otras pelis en las que he trabajado quizá solo se han fijado los más cinéfilos, pero es que aquí ha llegado a un público más amplio que jamás habríamos imaginado. Me parece alucinante que se me acerque gente a decirme ‘Amanda, qué sonido el de Sirat’, que sea lo que más les haya gustado", confiesa Villavieja. “Me sorprende y me encanta porque al final es una manera de visibilizar nuestro trabajo y el de muchas otras películas en las que al final el sonido a veces pasa desapercibido, pero está ahí y va haciendo la película lentamente y silenciosamente, valga la contradicción”.

El Oscar al Mejor Sonido es el premio de la Academia que reconoce a la película con el trabajo de sonido más sobresaliente del año anterior, valorando la calidad técnica del audio (nitidez de diálogos, control de ruidos, buena grabación y mezcla), el equilibrio entre diálogos, música y efectos, el diseño sonoro (creación de ambientes y texturas) y, sobre todo, cómo todo ese trabajo se integra con la narración para reforzar la historia, el ritmo y las emociones. El galardón se entrega a los profesionales responsables del sonido de la película y, desde 2021, unifica las antiguas categorías separadas de mezcla y edición de sonido. En los últimos años lo han obtenido películas como Top Gun: Maverick, La zona de interés o Dune: Parte Dos. Varios de ellos repiten este año y podrían partir como favoritos, aunque también reconocen el virtuosismo sonoro de Sirat.

Una escena de la película 'Sirat'. (Neon via AP)

Sin favoritismos pero con ilusión

“Ellos me decían que les sorprende mucho la gestión de cómo suena Sirat entre lo espectacular y lo íntimo. Más allá de que la película tiene un juego con las rupturas, con algo que está muy lleno sonoramente y algo que se vacía. Es algo que quizá en las otras películas no está tanto y en Sirat sí porque hemos buscado que así lo sea“, razona Villavieja. “Desde el principio ya es una declaración de intenciones, la colocación de las distintas piezas de altavoces que forman un muro, un grave. Y es bonito porque ese pulso te va acompañando durante todo el metraje”.

Aunque Sirat no parte como favorita —las últimas encuestas apuntan a F1: La película o Sinners—, lo cierto es que el equipo de sonido de Sirat ya ha hecho historia por el mero hecho de estar nominado, al ser el primer equipo íntegramente femenino en hacerlo. “Cuando ya no nos nominaron sí lo sabíamos, pero cuando entramos en las shortlist no teníamos ni idea hasta que nos lo dijeron en una entrevista. Nos quedamos a cuadros. Felices, sí, pero también fue un puñetazo en la cara, de pensar cuántas ediciones llevan los Oscar sin que esto haya pasado nunca, que el porcentaje era cero y somos las primeras en la historia“, reconoce la técnica de sonido.

Independientemente de que gane o no, Villavieja y el resto del equipo de sonido de Sirat ya han batido un récord para la posteridad, aunque salir de la gala con el Oscar bajo el brazo sería la guinda a un último año de ensueño. Villavieja admite que aún no han pensado ningún discurso, pero sí que quizá deberían hacerlo. “Para los Gaudí o los Goya sí que hemos tenido algún encuentro, pero de momento no hemos tenido ni tiempo de pensarlo y quizá hay que sentarse un rato y hablarlo...”, sugiere entre carcajadas, mientras se despide antes de una gala en la que, pase lo que pase, ella y sus compañeras ya han grabado su nombre en la historia de los mismísimos premios de la Academia de Hollywood.