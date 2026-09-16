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Roban en Países Bajos varios ejemplares de las memorias de Diana de Gales a unos días de su publicación: “Resulta extremadamente sospechoso”

La obra de Charles Spencer, titulada ‘Canción del cisne: Diana, mi hermana’, llegará a las librerías el próximo 22 de septiembre

Portada del libro 'Swan Song Diana, my sister' de Charles Spencer, con un retrato en blanco y negro de Diana, Princesa de Gales, y texto en primer plano.
La portada del libro 'Swan Song' de Charles Spencer muestra un retrato en blanco y negro de Diana, Princesa de Gales, con el título y el nombre del autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Desde su muerte en 1997, numerosos autores se han atrevido a retratar los años de lucha, dedicación social y sufrimiento personal que enfrentó Diana de Gales. Sin embargo, las memorias más reveladoras y esperadas podrían ser las de su hermano: Earl Charles Spencer. Un relato desde la parte más familiar de la princesa que revelará contenido exclusivo y una mirada más íntima. Pero este miércoles 16 de septiembre, a solo una semana de su publicación, el diario Daily Mail ha revelado el robo de gran parte de las copias de la casa del autor.

La biografía, titulada Canción del cisne: Diana, mi hermana, no solo incluye fragmentos de la infancia de los hermanos, también revelaciones sobre el matrimonio con el entonces príncipe de Gales. “Earl Spencer ha guardado silencio durante casi 30 años, y lo que cuenta sobre la reacción del rey cuando murió Diana es absolutamente demoledor”, relataba un encargado de prensa de la editorial Penguin Random House.

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No obstante, el medio británico ha publicado: “Un camión cargado con miles de ejemplares del libro fue objeto de un robo tras quedar aparcado durante la noche en un área de descanso de los Países Bajos a principios de esta semana. Solo se sustrajeron cuatro ejemplares —que estaban envueltos en plástico negro para ocultar su contenido— en lo que las fuentes editoriales consideran que pudo ser un plan audaz para robar el libro más esperado del año antes de que llegara a las librerías”.

Imagen de archivo del conde Charles Spencer, hermano de la desaparecida princesa Diana de Gales, en una exposición dedicada a su hermana.
(EFE/Balazs Mohai)

Al parecer, mientras el conductor del camión descansaba unas horas, el vehículo fue forzado para acceder a su interior. Pero, curiosamente, solo se ha detectado la falta de los ejemplares de esta obra. Según informan, la policía neerlandesa ya está investigando la sustracción, mientras que las diferentes teorías campan a sus anchas en redes sociales. “Resulta extremadamente sospechoso”, afirman desde la editorial. “Nunca había ocurrido nada parecido. Probablemente se trate del libro más importante del año y las medidas de seguridad en torno a él han sido increíblemente estrictas”, explican.

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Este robo resulta aún más extraño al conocer que se habían puesto en marcha todos los mecanismos para proteger la filtración antes de su publicación. “Por ello, este incidente sin precedentes se está tomando muy en serio”, indican desde Penguin. Aunque no es la primera vez que la editorial pierde parte de su producción de camino a las librerías. En 2003, un camión que transportaba más de 7.000 ejemplares de la quinta entrega de la saga Harry Potter, ‘La orden del Fénix’, fue robado en el almacén de Merseyside.

Una obra muy esperada

A pocos meses de que se cumpla el 30.º aniversario de la muerte de Diana, el conde Spencer prepara la publicación de unas memorias en las que promete ofrecer su propia versión de algunos de los episodios más controvertidos relacionados con su hermana. El libro, que llegará a distintos países y será traducido a 12 idiomas, nace, según sus propias palabras, con la intención de desmontar las “falsedades” que se han difundido sobre la princesa.

Se cumplen 29 años del trágico fallecimiento de Diana de Gales en un accidente en París. Recordamos la vida de la 'princesa del pueblo', su lucha humanitaria y el imborrable legado que dejó en sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

Las memorias han sido calificadas de “históricas” y “extraordinariamente conmovedoras” y estarán centradas, en buena medida, en el vínculo que unía al conde Spencer con su hermana mayor. Pero el relato no se limitará a su relación familiar: también abordará el deterioro del matrimonio de Diana y la complicada situación que atravesó durante los últimos años de su vida.

Uno de los capítulos que mayor expectación está generando es el dedicado a los días posteriores a la muerte de Diana, en agosto de 1997. Fueron jornadas de enorme conmoción internacional, en las que la familia real británica tuvo que hacer frente a una oleada de dolor y críticas mientras millones de personas despedían a la princesa.

La publicación de estas memorias podría arrojar ahora nuevos detalles sobre aquella semana y sobre algunos de los acontecimientos que rodearon el final del matrimonio de Diana y Carlos. La separación de los entonces príncipes de Gales estuvo marcada por una profunda tensión y desencadenó una crisis que dejó una huella duradera en la institución.

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