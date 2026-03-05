España Cultura

‘El caballero de los Siete Reinos’ confirma sus primeros actores para la segunda temporada que rodará en España: estos son los nuevos personajes

Hasta tres incorporaciones ha hecho la producción que comenzará su rodaje en los próximos meses

Imagen de 'El caballero de
Imagen de 'El caballero de los Siete Reinos'

El caballero de los Siete Reinos ha confirmado a sus primeros actores para la segunda temporada, que se rodará en España. La serie, precuela de Juego de tronos, incorpora a Lucy Boynton, Babou Ceesay y Peter Mullan como los principales fichajes para la continuación de la historia, según la información oficial difundida por HBO. El rodaje de la segunda temporada tendrá lugar en distintas localizaciones de España, consolidando la apuesta de la productora por escenarios naturales de la península para recrear los paisajes de Poniente. Esta decisión refuerza la relación entre la franquicia y el territorio español, ya utilizada en producciones previas del universo creado por George R.R. Martin.

La segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos adapta La espada leal, el segundo libro de la saga “Cuentos de Dunk y Egg”. La historia se sitúa cien años antes de los acontecimientos de Juego de tronos y sigue las aventuras de Ser Duncan “Dunk” el Alto y su escudero Egg. La confirmación de nuevos intérpretes llega poco después de la emisión del final de la primera temporada, renovada tras su estreno debido a la gran acogida entre la crítica y los seguidores.

Entre los nuevos fichajes, Lucy Boynton asumirá el papel de Lady Rohanne Webber, personaje central en la nueva trama. Boynton, conocida por su trabajo en Bohemian Rhapsody y El caso de Ruth Ellis, se enfrenta al reto de interpretar a una de las figuras femeninas más complejas y carismáticas de la serie de novelas cortas de Martin. La actriz está representada por United Agents, CAA y Jackoway Austen Tyerman.

Lucy Boynton, Peter Mullan y
Lucy Boynton, Peter Mullan y Babou Ceesay son las nuevas incorporaciones de 'El caballero de los Siete Reinos'

Ser Bennis y Ser Eustace

Por su parte, Babou Ceesay interpretará a Ser Bennis del Escudo Pardo. Ceesay, con experiencia en títulos como Alien: Earth y Damilola, Our Loved Boy, aporta un perfil versátil a un personaje descrito como mercenario con pasado incierto. La decisión de elegir a Ceesay ha generado conversación entre los seguidores, dado que el personaje no tenía antecedentes étnicos definidos en las obras originales, pero su origen dorniense permite una interpretación diversa acorde al canon. Peter Mullan, actor escocés reconocido por su trayectoria en cine y televisión —incluyendo Ozark y I Swear—, será Ser Eustace Osgrey, el patrón de Dunk. Mullan, premiado en festivales como Cannes y San Sebastián, se incorpora a la serie tras su paso por otros proyectos de fantasía, como Los Anillos de Poder.

La serie mantiene a Peter Claffey como Ser Duncan “Dunk” el Alto y a Dexter Sol Ansell como Egg, quienes lideran el reparto desde la primera temporada. Claffey y Ansell recibieron elogios por sus interpretaciones, contribuyendo a que la serie alcanzara un 94% de aprobación crítica en Rotten Tomatoes tras su estreno. Los espectadores destacaron el tono más íntimo de la narración, los episodios de menor duración y la estructura de seis capítulos, que diferencian a la serie de otras producciones del mismo universo. George R.R. Martin e Ira Parker continúan como creadores ejecutivos y coproductores. Parker ejerce además como showrunner. El equipo de producción ejecutiva lo completan Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis. La confirmación de Ryan Condal, conocido por su papel en La Casa del Dragón, como parte del equipo refuerza los vínculos entre las diferentes series de la saga.

La adaptación de La espada leal promete ampliar el universo de Poniente con nuevos escenarios y personajes, mientras que el rodaje en España contribuirá a dotar de autenticidad visual a la producción. El anuncio de HBO ha generado expectativas entre los seguidores, atentos a la evolución de los personajes y al impacto del elenco internacional en la nueva temporada. La presencia de Boynton, Ceesay y Mullan en la segunda temporada marca una nueva etapa para El caballero de los Siete Reinos, que busca consolidar su identidad propia dentro del universo de Juego de tronos a través de historias centradas en la relación entre Dunk y Egg y una interpretación renovada de los personajes clásicos de la saga.

