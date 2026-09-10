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La prensa de Marruecos también apunta al Gobierno por la desclasificación de los informes de Ceuta: “Debían arrojar luz pero aumentan la confusión”

Uno de los principales medios del país habla de una “cacofonía política y mediática española” por la que los papeles dieron lugar a “relatos enfrentados”

El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes del asalto.
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El Gobierno desclasificó este miércoles 40 informes reservados sobre la crisis migratoria de Ceuta, correspondientes a la entrada de más de 70.000 migrantes los días 30 y 31 de julio. La documentación, publicada en la web de La Moncloa, incluye análisis de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), además de comunicaciones entre departamentos.

Una de las revelaciones es un aviso del CNI fechado el 29 de julio, un día antes del episodio: a las 13:52 horas, comunicó a la Delegación del Gobierno en Ceuta que circulaban convocatorias en redes sociales para intentar el acceso a la ciudad, tanto por la valla como por mar, difundidas a través de grupos con alrededor de 180.000 seguidores. Un minuto después trasladó la misma información a una unidad de la Guardia Civil. Esta última, en un informe separado, había registrado un “incremento reseñable” en las entradas a nado la semana previa: 279 casos entre el 20 y el 26 de julio, frente a 84 la semana anterior.

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Un informe de la Guardia Civil fechado el 30 de julio recoge seis hipótesis sobre la actuación de las fuerzas marroquíes: desbordamiento y sorpresa operativa, reducción de efectivos por la Fiesta del Trono, cambio de actitud para evitar medidas represivas, intervención de un actor externo y connivencia de las autoridades marroquíes, esta última situada en quinto lugar por probabilidad. Otro documento de la misma fuerza calificó de “muy poco probable” que la Corona marroquí utilizara la inmigración contra España, y de no probable que el paso masivo hubiera sido consentido o incentivado deliberadamente por las autoridades del país vecino.

El CNI alertó el 29 de julio a Marruecos y al Gobierno de "posibles intentos de entrada" a Ceuta la semana de la Fiesta del Trono. (EFE/Moncloa)
El CNI alertó el 29 de julio a Marruecos y al Gobierno de "posibles intentos de entrada" a Ceuta la semana de la Fiesta del Trono. (EFE/Moncloa)

La documentación de la Policía Nacional describe, en una fase de los hechos, “escasa actividad de contención” por parte de efectivos policiales y militares marroquíes, junto con la difusión de imágenes de miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes durante las concentraciones previas al cruce. Los informes policiales señalan además como cuestión pendiente la identidad de quienes convocaron o organizaron los llamamientos difundidos en redes sociales.

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“Cacofonía política y mediática española”

Uno de los periódicos de mayor difusión en Marruecos, Le360, con ediciones también en inglés, francés y español, muy pendiente de esta crisis, se ha pronunciado sobre la desclasificación de una forma crítica: ‘Caso Ceuta: cuando los documentos que debían arrojar luz aumentan la confusión’, titula. La pieza, firmada por la periodista Faiza Rhoul, explica que “la publicación, presentada como un ejercicio de transparencia, no tardó en alimentar interpretaciones divergentes”, imponiéndose en los medios de comunicación españoles “dos versiones”, una contra Marruecos y otra contra la gestión de Pedro Sánchez.

Da cuenta Rhoul de que el Gobierno remitió a la agencia EFE una aclaración destinada a fijar su versión de los documentos, como también hizo el propio presidente en la red social X. Para el Ejecutivo, no había una sola estimación sólida que pudiera anticipar lo que solo horas más tarde sucedería. Defiende que si el CNI hubiera considerado un riesgo real e inminente, se habrían activado protocolos proporcionales a la amenaza. Esto mismo expresó el ministro José Manuel Albares ante sus colegas europeos.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado este miércoles en 'Mañaneros 360' en TVE . (EFE/RTVE)
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado este miércoles en 'Mañaneros 360' en TVE . (EFE/RTVE)

Así, concluye el texto, “la jornada terminó así como había comenzado, con una nueva voz incorporándose a la cacofonía política y mediática española en torno a Ceuta” y “los mismos documentos que debían esclarecer qué se sabía y cuándo se sabía alimentaron, apenas publicados, relatos enfrentados sobre Marruecos, los servicios de inteligencia y la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez”.

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