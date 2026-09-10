La Aemet adelanta un nuevo cambio del tiempo tras la caída de las temperaturas y las fuertes lluvias: estas son las regiones en las que hará calor de nuevo

Bañistas en la playa de San Lorenzo de Gijón. (EFE/Paco Paredes)

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Tras atravesar un largo verano -que ha resultado ser el más cálido desde que hay registros- ha llegado la anhelada tregua. El paso de un frente ha provocado un fuerte descenso de las temperaturas, aunque también una situación adversa en el área mediterránea, con lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento, que afectaron especialmente a Baleares y a la Región de Murcia durante la pasada jornada.

El escenario será similar este jueves, antes de que se produzca una mejora de la situación que, de nuevo, hará subir el mercurio “con valores superiores a las normales para estas fechas de cara al sábado y especialmente el domingo”, conforme adelanta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, en un comunicado.

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Por lo pronto, este jueves continuarán los chubascos y tormentas “muy fuertes”, también con vientos intensos en el sureste peninsular, la ciudad de Melilla y en Baleares, pero con tendencia a ir remitiendo a partir del mediodía. Además, en Galicia y el Cantábrico, otro frente poco activo dejará lluvias débiles, mientras que en el resto del país habrá cielos poco nubosos.

Inundaciones en la plaza del Raiguero de la pedanía murciana de La Alberca, a 9 de septiembre de 2026. (EFE/Marcial Guillén)

Con esta previsión, la Aemet ha activado los avisos naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) en cuatro comunidades autónomas. En la Región de Murcia, permanece activo el nivel naranja por lluvias, con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. También regirá un nivel amarillo por tormentas, que podrían dejar granizo y rachas de viento muy fuertes.

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En Baleares, habrá nivel amarillo por lluvias y tormentas, también con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. La Aemet también mantiene avisos por fenómenos costeros en todas las islas ante viento del norte y nordeste de entre 40 y 60 kilómetros por hora y olas de dos a cuatro metros.

En la Comunidad Valenciana, el nivel es amarillo por lluvias, con previsión de acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora; mientras que en Cataluña tendrán el mismo nivel de aviso por viento, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el norte de la comunidad. El litoral también permanecerá bajo aviso por fenómenos costeros, con viento del norte y noroeste de hasta 60 kilómetros por hora y olas de dos a tres metros.

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Una jornada por debajo de los 35 grados

En cuanto a los termómetros, la madrugada será fría en el interior peninsular, ya que se bajará de 10 grados en buena parte del país, pero sobre todo de la mitad norte de la península. Con este descenso de las temperaturas, el país se mantendrá por debajo de los 35 grados. “Solo se superarán los 32 a 34 grados en Extremadura y Andalucía, mientras que en el nordeste y Baleares seguirá soplando el cierzo y la tramontana con fuerza, aunque con tendencia a ir a menos durante la tarde”, avisa el portavoz de la Aemet.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Vuelta al calor y a los cielos despejados

De cara al viernes y fin de semana se impondrá un tiempo anticiclónico y estable. Las temperaturas, avisa Del Campo, continuarán con su tendencia ascendente, tanto las nocturnas como las diurnas. “El viernes ya se superarán los 30 grados de máxima en el nordeste, centro y mitad sur, con más de 34 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir”, precisa.

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El sábado se mantendrán los termómetros al alza y el domingo el calor será intenso, con “temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal”. Ya se superarán los 30 grados de forma generalizada, “alcanzándose los 32 a 34 grados de máxima en el valle del Ebro y zona centro y los 34 a 36 grados en el sur de Galicia, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía”. Incluso se podrán superar los 38 grados en los valles del Miño y del Guadalquivir.

Canarias experimentará el mismo escenario

En Canarias, tras unos días de mucho calor, las temperaturas se han normalizado, pero al igual que en la península, de cara al fin de semana y comienzos de la próxima, podrían volver a subir. Estos próximos días estará nuboso en el norte de las islas, con algunas lluvias débiles y el alisio soplará con rachas fuertes.

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