Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

Los actores Ester Expósito y Hugo Diego García conversan sobre su nueva película 'Enfrentados: Marfil'.

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Es el tercer año que Ester Expósito (Madrid, 2000) encara septiembre con proyecto bajo el brazo. En 2024, presentó en el Festival de San Sebastián El llanto; el año pasado, El talento. Ambas entre el terror y el thriller, los dos géneros por los que más ha orbitado desde que en 2020 abandonara Élite, el pelotazo de Netflix cuyo gran componente sexual -para estar en el instituto- no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a la propia Expósito, para entonces tenía 18 años. Lo dejó porque no quería encasillarse.

“Al principio me lo pensé porque me daba un poco de respeto acercarme otra vez a un género juvenil, comercial, pensado para un público más masivo”, reconoce la actriz a Infobae por videollamada desde los Alpes, en Baviera, Alemania, ocho años después de participar en una de series que más estrellas españolas han fabricado en los últimos tiempos. Seis años después de graduarse del ficticio colegio de Las Encinas, la actriz vuelve a un género muy similar al que la dio a conocer. “Me gustó la idea de hacer una película romántica. No había hecho nunca antes y es muy difícil. Es un género difícil para los actores, más de lo que parece”, añade.

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En este caso, la actriz madrileña presenta, junto al hispano-francés Hugo Diego García (Nantua, Francia, 1993), Enfrentados: Marfil, la primera de las dos películas basadas en la obra del mismo nombre de la escritora Mercedes Ron, disponible desde este miércoles en Prime Video. La autora argentino-española también es responsable de otro de los grandes éxitos de la plataforma, la saga Culpables protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara.

Hugo Diego Garcia asiste a Marfil para apuntar con una pistola en un recinto cerrado, durante el rodaje de la serie “Enfrentados 1”, de Mercedes Ron. (Prime Video)

En esta ocasión, la cinta (y el libro) se alejan levemente de la tónica adolescente de sus predecesoras para relatar la historia de Marfil (Expósito), la hija de un gran empresario español que reside en Nueva York estudiando ballet y a la que un día secuestran. El temor de su padre le lleva a contratar al guardaespaldas Sebastian (García), para vigilarla 24 horas. Entre giros de guion con mafias internacionales de por medio, pueden imaginarse lo que va a pasar entre ellos:l a saga Culpables meets El guardaespaldas. La propio Expósito define la película como “una historia romántica, clásica e interesante que me recordaba un poco a las películas de los 90″.

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Al ver la primera entrega de Enfrentados, es inevitable no comparar al personaje que interpreta la actriz con ella misma. Ester se define como “cabezota” y en el pasado se ha tachado así misma de “fuerte” e “independiente”, mientras ha reivindicado en numerosas ocasiones su orgullo feminista. Marfil se niega a tener un guardaespaldas y quiere aprender boxeo para defenderse así misma, algo con lo que Ester se identifica.

Nuevas imágenes de Enfrentados: Marfil. Este septiembre en Prime Video ((Prime Video))

“Hay veces que lo que te gusta de un personaje es que no se parece en nada a ti y hay veces que lo que te gusta y te atrae es que hay conexiones y puntos en común”, reconoce. “Es una chica fuerte que después de que la secuestren en vez de quedarse en el lugar de víctima decide aprender a pelear y a defenderse”. También le interesó darle la vuelta a algunos de los códigos más clásicos del género: “Que ella fuese proactiva en la conquista y en la seducción me gustó. Es una perspectiva más moderna de los roles en ese sentido”.

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De rodar a cuestionar las escenas de sexo

Ya desde hace unos años, Ester también coge el toro por los cuernos con las escenas de sexo que tiene que rodar. Durante la primera temporada de Élite, en 2018, cuando tenía apenas 18 años e interpretaba a un personaje de 16, rodó un trío junto a Miguel Herrán y Álvaro Rico. “Hubo un momento donde actuamos una doble penetración y me parecía una barbaridad que una niña que está haciendo su primer trío tenga una doble penetración”, recordó el año pasado en el pódcast No te lo cayes, conducido por Cayetana Guillén Cuervo. La escena llegó a grabarse, aunque finalmente no se emitió.

Ocho años después, Expósito reconoce que su forma de afrontar este tipo de secuencias ha cambiado “completamente”. “Tú con 18 años y con poca experiencia profesional llegas y te dicen que hay que hacer una escena de sexo, tú vas y la haces”, explica a Infobae. Aunque asegura que ya entonces exigía “un respeto y un cuidado” durante el rodaje, la diferencia está en los límites. “Ahora incluso hay algún proyecto en el que he hablado con el actor, con el equipo y se ha decidido quitar la escena de sexo porque no era necesaria, o eran demasiadas o eran gratuitas”, cuenta.

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Nuevas imágenes de Enfrentados: Marfil. Este septiembre en Prime Video ((Prime Video))

Sentada a su lado a través de la pantalla está Hugo Diego García. El actor, director y guionista hispanofrancés -de padre español y madre gala- apuntaba maneras de boxeador pero estudió Derecho. Sin embargo, terminó en el mundo de la interpretación: en su CV figura un breve papel en La sustancia, la película de body horror protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley que reflexionaba sobre la belleza eterna; además de otros como la serie La muerte y esas cosas, de Hulu; o The Killer, el remake de John Woo en el que interpreta a Coco. Y cuando no le salía trabajo optó por fabricárselo él mismo: los cortos Tony (2018), Cagnolino (2019), Imago (2019) y Mauve (2021) llevan su firma como guionista, director o intérprete. En 2025 levantó su primer largometraje, Vache Folle.

Conociendo al coprotagonista

El intérprete no solo desconocía el fenómeno Mercedes Ron, sino que tampoco conocía la Estermanía ni que su compañera de reparto tenía más de 24 millones de seguidores en Instagram -después, se rumoreó que salieron juntos un par de meses-. “Vino de la nada”, cuenta sobre cómo le llegó el papel. “Tuve que buscar lo que era. Ni siquiera conocía a Ester. No conocía a este fenómeno, pero nada”. Esta oportunidad laboral no solo le dio que “siempre había querido hacer de guardaespaldas”, sino también trabajar en España, país de sus raíces. “Me ha permitido reconectar con mi historia, con mi sangre. De hecho ahora vivo en España”, narra.

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El mismo boxeo que abandonó le ha servido aquí para lucirse en el papel de Sebastian. Su personaje ayuda a Marfil a desenvolverse en lo físico mientras entre ellos saltan chispas. Expósito, que ya sabía ballet, aprendió boxeo y defensa personal. De esta forma, acostumbrados a ver cuerpos cada vez más escuetos, aquí el protagonismo del cuerpo pasa por lo que es capaz de hacer y no cómo debe verse. La presión estética ambos la conocen bien por su profesión, pero que como retrataba La sustancia, afecta especialmente a las mujeres.

Las protagonistas de la novela Marfil de Mercedes Ron caminan junto a un hombre en un entorno ajardinado. (Prime Video)

“Es peor para ellas, pero también está llegando a los hombres”, apunta García. “El nivel de exigencias y las redes sociales han cambiado totalmente cómo vemos la belleza y los cuerpos. La barra es muy alta”. Expósito lo ha vivido en sus carnes. Sexualizada y criticada a partes iguales, la actriz ha recibido numerosas críticas sobre su físico, pero apunta que ahora la presión viene “de muchas maneras distintas, desde lo fitness como de extrema delgadez”.

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“La presión que siempre hubo, especialmente con las mujeres, en algo estético y en esa violencia que se ejerce desde ese lado en la sociedad se ha potenciado por mil con las redes sociales”, sostiene. Un fenómeno que, también se alimenta del escrutinio permanente al que se somete a las figuras públicas: “Estamos todo el rato observándolas con una lupa: si han adelgazado, si no han adelgazado, si se han hecho, si no se han hecho”. “Hablemos de la presión estética, hablemos de toda la violencia que recibimos por ahí, pero también vamos a dejar de estudiar y analizar constantemente a las mujeres y si cambian, porque no tenemos ni idea de por qué razón es”, reivindica.

La inteligencia artificial también influye: ha terminado de distorsionar todos los cánones de la realidad: “Ahora con la IA no se sabe nada de qué es real. Tampoco vas a estar nunca igual: la luz, el plano, el día que tengas… cambia absolutamente, condiciona absolutamente todo. Es muy fácil señalar y opinar todo el rato desde tu casa”, finaliza.

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Nuevas imágenes de Enfrentados: Marfil. Este septiembre en Prime Video ((Prime Video))

A Expósito, Enfrentados: Marfil le ha servido para explorar una faceta interpretativa que apenas había enseñado hasta ahora. “En esta película me he descubierto, también era mi intención y mi objetivo, ser un poco más juguetona, más libre”, cuenta. García se ha demostrado así mismo que puede ser protagonista “en español y en dos películas seguidas”. Porque Marfil no llegó sola: el equipo rodó al mismo tiempo Ébano, la segunda entrega de la bilogía, cinta que todavía no tiene fecha de salida pero que ya apunta a que también sabrá a éxito.