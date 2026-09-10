El ciclo de cine que une a Hitchcock, Bergman y otros clásicos entre música en directo y vino: “Queremos que se entre al cine como se entraba antes, como si fuera un templo”

Imagen de 'Persona' de Ingmar Bergman, una de las películas proyectadas dentro del ciclo 'La brecha de lo real'.

Guardar

En la pandemia algo se rompió entre los espectadores y las salas de cine. No solo tuvieron que distanciarse durante un tiempo, sino que cuando la situación remitió se tardó bastante en retomar la realidad, y para cuando la vuelta a las salas se hizo efectiva ya nada era lo mismo. Han pasado ya seis años desde entonces y los efectos de aquel distanciamiento se han reducido considerablemente, pero aun falta mucho para que la relación vuelva a ser la que era antaño, no hablemos ya de hace décadas, cuando las familias podían pasar un día entero pegadas a la butaca en infinitas sesiones.

El 2026 ha sido un buen año para el cine en cuanto a reducir esa brecha se refiere, con grandes fenómenos de taquilla como La Odisea o Spider-Man: Brand New Day y otros a menor escala pero triunfadores en su género como Backrooms u Obsession. Una ola a la que se quiere sumar el último gran proyecto de divulgación cinematográfica de Madrid, uno que busca unir a clásicos como Alfred Hitchcock o Ingmar Bergman entre música en directo, copas de vino y grandes figuras del cine y la literatura como el ganador del Premio Cervantes Luis Mateo Díez o la productora ganadora del Goya Elena Manrique (El laberinto del fauno, Celda 211). Irónicamente, no podía tener otro nombre que el de La brecha de lo real.

PUBLICIDAD

“La palabra brecha es muy importante para mí, porque estas películas abren un espacio donde las certezas de todos pueden moverse. El arte no cambia el mundo, pero puede cambiarnos la manera de mirarlo”, comienza explicando la actriz Isabel Herranz, encargada de fundar y coordinar esta iniciativa que arranca este mismo jueves en el Pequeño Cine Estudio de Madrid con la proyección de Vértigo de Alfred Hitchcock y que se extenderá hasta el 8 de octubre con Persona de Ingmar Bergman, pasando por El ángel exterminador de Buñuel o Rashomon de Akira Kurosawa. “Todas tienen una narrativa común: la puesta en solfa de la realidad. En todas hay una brecha. Entre la mirada, la representación, desde dónde miramos y desde dónde nace nuestro deseo”.

Imagen de 'Vértigo', de Alfred Hitchcock.

Recuperar la experiencia cinematográfica

Más allá de la selección de clásicos indiscutibles, Herranz explica que el principal objetivo de La brecha de lo real es recuperar de alguna manera esa experiencia cinematográfica perdida con los años. “Estamos tan rodeados de imágenes y todo sucede tan rápido que perdemos la posibilidad de detenernos ante una imagen. Se ve una película tras otra y punto. No se retiene, no se asimila, no se comenta. Este ciclo pretende recuperar eso. No es un ciclo al uso. Es una reinvención del cinefórum de toda la vida”, razona Herranz, quien para ello ha propuesto que el evento no se quede solo en la mera proyección, sino también en lo que viene después, con un coloquio y un encuentro posterior acompañado de vino y aperitivos.

PUBLICIDAD

“He querido incluir música, la película, un coloquio y un encuentro posterior. Hay un vino seleccionado para cada noche, con un picoteo, para que la experiencia se alargue y también se prolongue la pregunta que deja la película. Durante la entrada del público habrá música en directo con una pianista y cantante, con un repertorio pensado para cada título. Me interesa que se entre al cine como se entraba antes, con recogimiento, casi como si se entrara a un templo”, explica la coordinadora del ciclo.

Imagen del Pequeño Cine Estudio, donde tienen lugar las proyecciones y coloquios de 'La brecha de lo real'.

Unos invitados de altura

No hay buen coloquio sin unos invitados de excepción, y con La brecha de lo real se puede decir que Herranz ha encontrado a todo tipo de invitados de gran altura y, sobre todo, procedentes de distintos ámbitos. Desde personas relacionadas con el cine como el crítico Carlos Losilla, la productora Elena Manrique o el director José Manuel Mouriño a otros como los escritores Luis Mateo Díez y Marta Sanz, el artista visual Javier Codesal o incluso el psicólogo Andrés Borderías, director del Centro de Psicoanálisis Aplicado o fundador de la revista Letras Lacanianas. “No quería perfiles solo de cine. Me interesaba que hubiera una conversación multidisciplinar y que cada invitado aportara una mirada distinta. Carlos Losilla podría dar una clase magistral sobre Vértigo, igual que Constanza Nieto o Luis Mateo Díez podrían desarrollar muchos aspectos de la película, pero no quiero una masterclass”.

PUBLICIDAD

Este último punto es quizá el más importante para Herranz, quien aspira no solo a convocar a cinéfilos apasionados, sino también a algunos menos habituales, gente que incluso puede que no haya visto ninguna de las películas proyectadas. “Quiero captar al público, incluso al que no es gran cinéfilo. No se trata de dar una película masticada ni de explicarla como si el espectador no pudiera entrar en ella; se trata de decir: ‘Aquí hay algo que quizá te estás perdiendo’. Quiero que el público se sienta libre y que participe”, concluye la actriz y coordinadora del ciclo, quien se muestra ambiciosa con respecto al proyecto. “Lo importante es crear comunidad, construir una marca y poder avanzar hacia un segundo ciclo, donde me gustaría incorporar teatro”.