El documental definitivo sobre Elon Musk: 225 minutos que repasan sus vida y polémicas en los que aparece a través de un avatar

El empresario Elon Musk. EFE/EPA/ Chip Somodevilla / Pool

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El director Alex Gibney ha estrenado en el Festival de Venecia Musk, un documental de 225 minutos que retrata a Elon Musk como un empresario con una influencia política y tecnológica de alcance global, y que sitúa en el centro de esa tesis su giro hacia la derecha, su papel en DOGE y el uso de un avatar digital construido con sus propias declaraciones.

La película, que se estrenará en cines de Estados Unidos el 16 de octubre con un intermedio de 10 minutos y después llegará a HBO, sostiene que la acumulación de poder de Elon Musk se ha traducido en efectos concretos sobre la política, la administración y el debate público, según han explicado el director y varios participantes en el filme durante su presentación en Venecia.

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Gibney, ganador de un Oscar por Taxi al lado oscuro, intentó entrevistar a Musk, pero el magnate rechazó participar. El director resolvió esa ausencia con un avatar generado por ordenador que habla a cámara con palabras pronunciadas previamente por el propio empresario, extraídas de una base de datos con sus declaraciones e intervenciones públicas.

El director Alex Gibney posa durante una sesión fotográfica para el documental 'Musk'. REUTERS/Yves Herman

Ese recurso, explicó el cineasta en la rueda de prensa, dialoga con una de las ideas recurrentes de Musk: la hipótesis de que la realidad pueda ser una simulación. Gibney afirmó que la película contrapone “la realidad de lo que ha hecho y la irrealidad de su narrativa”, y que el avatar servía para mostrar ambas dimensiones con los términos del propio protagonista.

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Partes oscuras de la trayectoria de Elon Musk

La parte más dura del documental se concentra en DOGE, la estructura gubernamental con la que Musk habría desembarcado en la Administración de Donald Trump. Según las crónicas, el filme sostiene que el empresario puso al frente de tareas sensibles a jóvenes de entre 19 y 22 años con acceso a sistemas informáticos de agencias federales y, con ello, a programas clasificados y a información personal de ciudadanos estadounidenses.

Gibney advirtió en Venecia de que esos datos podrían utilizarse “para una IA que influya en las elecciones”. El director precisó que lo plantea como una conjetura y una advertencia, no como un hecho probado: “Podría ser una especie de Cambridge Analytica con esteroides”.

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Esta combinación de imágenes muestra al cineasta Alex Gibney, izquierda, y a Elon Musk. (Foto AP)

La película también vincula esa operación con el deterioro de agencias públicas y con el aumento del déficit federal. Así, el documental presenta como principal resultado de DOGE el debilitamiento de organismos que investigaban a las compañías de Musk.

Uno de los episodios más graves, según la reseña de The Hollywood Reporter, es el desmantelamiento de USAID, la agencia independiente de desarrollo internacional creada en 1961. El filme cifra en 14 millones las vidas que se perderían en países en desarrollo por los recortes asociados a DOGE, de las que 4,5 millones corresponderían a menores de cinco años.

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La película incluye además el testimonio de un antiguo empleado de USAID que relata la paralización inmediata de ayuda médica y alimentaria a menores tras la firma de una orden ejecutiva por parte de Trump. Ese ex trabajador cuenta que 500 libras de comida destinadas a niños hambrientos ya estaban sobre el terreno, pero no pudieron repartirse por el veto gubernamental y acabaron caducando antes de ser destruidas.

Una transmisión en directo muestra al CEO de SpaceX, Elon Musk, el día de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en el Nasdaq MarketSite. REUTERS/Jeenah Moon//File Photo

La otra gran línea del documental se centra en X, antes Twitter, y en el modo en que Musk habría convertido la red social en un altavoz político. En la rueda de prensa, la periodista tecnológica Zoë Schiffer afirmó que en la plataforma “ha retocado el algoritmo tanto para suprimir al periodismo generalista como para amplificar algunos de los comentarios y voces más incendiarios”.

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Gibney sostuvo además que Musk impulsa una “agenda global de derechas” en países como Alemania, Reino Unido, Brasil y Turquía. El director vinculó ese alineamiento a razones ideológicas y económicas, y defendió que ciertos gobiernos de esa órbita son “más maleables” y facilitan una compra de influencia sin precedentes.

De Zip2 a la compra de Twitter

La película repasa también el itinerario empresarial del magnate desde Zip2, cuya venta le reportó 22 millones de dólares pese a que la empresa no había obtenido beneficios operativos, hasta Tesla, SpaceX y la compra de Twitter. En el capítulo dedicado a Tesla, se subrayan las acusaciones sobre afirmaciones falsas en torno al tiempo necesario para sustituir baterías y sobre la ‘minimización’ de muertes ligadas a fallos de la conducción autónoma, a la que se atribuyen al menos 65 fallecimientos.

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En paralelo, el documental aborda la financiación pública que recibió SpaceX. Según la misma fuente, el programa de cohetes obtuvo un contrato de 1.600 millones de dólares durante la presidencia de George W. Bush que habría evitado una quiebra inminente, mientras que la Administración de Barack Obama consolidó y amplió después esa iniciativa a través de la NASA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk asisten a una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 30 de mayo de 2025. REUTERS/Nathan Howard

El giro político de Musk ocupa otro bloque central. El filme sostiene que el empresario se alejó de los demócratas para alinearse con Trump por interés propio y que canalizó cerca de 300 millones de dólares a la campaña electoral de 2024. En la presentación en Venecia, Gibney resumió su juicio con una frase tajante sobre el riesgo que representa para la democracia: “Extremadamente peligroso. Muy peligroso”.

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La presentación del filme también incluyó a Ashley St. Clair, que participa en el documental y aseguró haber rechazado un acuerdo de confidencialidad de 40 millones de dólares tras tener un hijo con Musk. Según Variety, el empresario respondió en X que esa oferta “nunca existió” y acusó a la participante de tener un historial de afirmaciones falsas.

Musk ha cargado públicamente contra la película después de su estreno. De acuerdo con Variety, la ha calificado de “panfleto de ataque” y de obra “aburrida” durante cuatro horas, y ha descrito a Gibney como una persona sin “integridad”. La misma publicación señala que no está claro si ha visto el documental.

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España promoverá la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a los dueños de estas compañías ante las infracciones.

La recepción crítica, en cambio, ha sido favorable. Variety informa de que el estreno en Venecia recibió una ovación de cuatro minutos, mientras The Hollywood Reporter define la obra como un retrato demoledor del hombre más rico del mundo y de la distancia entre el personaje público que ha construido y las consecuencias políticas, empresariales y sociales que el documental atribuye a ese poder.