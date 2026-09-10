La basura enfanga el contrato de limpieza de Almería: Acciona despide a varios trabajadores en la trama de enchufes de familiares y amigos pero salva a la cuñada del exalcalde

Trabajadores del servicio de limpieza de la ciudad de Almería

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El contrato de limpieza de Almería (205.000 habitantes) está enfangando el clima laboral de la empresa Acciona, que gestiona este servicio desde hace años. La multinacional dirigida por la familia Entrecanales acaba de despedir a varios trabajadores que había expedientado previamente (como ya publicó Infobae), todos afiliados al sindicato CCOO. El motivo del despido, según ha podido saber este diario, es lo que ya se conoce dentro de la compañía como la “trama de los enchufes de familiares y amigos”. El sindicato CGT ha pedido a la compañía el censo exacto de la plantilla para saber exactamente quién compone el equipo, qué funciones hace cada empleado y determinar así qué vínculos familiares y de amistad existen entre varios de los trabajadores. “Llevamos pidiendo este censo desde el año 2023″, explica un portavoz de CGT.

Los problemas empezaron cuando Acciona decidió despedir a Javier M., su delegado en Servicios Urbanos en Andalucía y Levante. Una subordinada le había denunciado por acoso y la investigación interna conllevó otro tipo de irregularidades. El ya exdirectivo fue denunciado por una de sus subordinadas a través del canal interno de ‘compliance’ de la empresa. La denuncia fue investigada por Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil fichado hace años por Acciona. Pero esa denuncia por acoso albergaba algo más. Esa investigación interna permitió constatar que varios familiares de este directivo, entre ellos su mujer, estaban trabajando para la UTE que gestiona el servicio de limpieza, pero que no iban a trabajar. Es decir, percibían un salario pero sin desempeñar sus funciones.

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Esa investigación inicial que acabó con el despido del directivo llevó a nuevas pistas. “Era un secreto a voces”, explican desde CGT. Había un sistema de enchufes para colocar a familiares y amigos en la contrata municipal, sin tener que desarrollar ninguna función laboral. “La empresa ha investigado incluso si alguno de los despedidos cobraba por enchufar a determinadas personas”, explican varios empleados consultados por este diario. Acciona no ha hecho ningún comentario tras las peticiones de información de Infobae. “Aquí se venden y compran puestos de trabajo. Lo saben desde la empresa y desde el Ayuntamiento de Almería, que es quien paga por el servicio”, explican las mismas fuentes.

Sede de Acciona en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

A mediados de mayo de este año, el Consistorio almeriense (gobernado por el PP) adjudicó a Acciona Servicios Urbanos el nuevo contrato de servicio público de limpieza viaria y de playas, contrato adjudicado por un periodo siete años y un coste anual de 27.392.261 euros. La verdad es que Acciona ya lleva gestionando este servicio desde el año 2014 en UTE con otra empresa, La Generala. Ahora, Acciona lo hará en solitario tras ganar el contrato a otras cinco firmas que también se presentaron a la licitación. Los despedidos son un importante jefe de servicios y una técnico del departamento de administración. Incluso hubo una denuncia cuando se decidió contratar a la cuñada del exalcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, actual consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Pacheco fue regidor entre 2015 y 2022. Antes fue concejal de Urbanismo y portavoz del Consistorio entre 2011 y 2015. La cuñada sigue en la contrata.

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Recursos Humanos

Fuentes no oficiales de la empresa señalan a este diario que Acciona ha tenido que trasladar a Almería a nuevos responsables de Recursos Humanos para poner orden entre la plantilla de la contrata municipal. Responsables que estarían estudiando exigir reclamaciones económicas a los despedidos. “Conviene recordar quién sostiene de verdad este servicio. Mientras se investigan presuntas nóminas sin trabajo efectivo, la plantilla que cada día sale a la calle viene denunciando falta de medios, exceso de cargas y condiciones penosas, especialmente durante los meses de más calor. Un peón de limpieza viaria en este servicio no cobra ninguna fortuna: cobra un salario digno por un trabajo duro. El escándalo no está nunca en lo que cobra quien madruga para limpiar la ciudad. El escándalo está en quien, presuntamente, cobraba sin hacerlo”, explica un portavoz de la CGT.

Operación policial vinculada al hundimiento del buque Nehir con 1.800 kilogramos de cocaína en Gijón

Desde CGT recuerdan que los tribunales han condenado a Acciona Servicios Urbanos por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical de CGT en este servicio, “obligándola a cesar en su conducta antisindical, a entregar la información que venía ocultando a esta representación e indemnizar a nuestra organización. Una resolución que, a día de hoy, la empresa todavía no ha cumplido en su totalidad. Esa misma conducta de oscurantismo es la que explica por qué, durante años, ha resultado tan difícil fiscalizar desde dentro lo que ocurría en la gestión del servicio”.

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El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha pedido al Ayuntamiento de la capital almeriense a que dé a conocer “toda la verdad” sobre el caso que afecta a la empresa Acciona, sobre todo después de que “se descubriese una presunta trama de trabajadores fantasmas contratados en la empresa entre los que supuestamente estaban familiares del responsable y cobraban sin trabajar”. Además, el portavoz de VOX también ha insistido en conocer si “desde el Gobierno del Partido Popular se ha reclamado a Acciona los salarios que se habían cobrado de manera indebida a los familiares que estaban contratados o al responsable de la empresa en Almería que fue despedido por estos hechos”.

Operarios del servicio limpieza del Ayuntamiento de Almería trabajando en una de las playas del municipio

Acciona también decidió en enero de este año prescindir de otro de sus directivos, Francisco Javier López Buciega, director de Acciona Servicios Urbanos y quien había firmado precisamente con el Ayuntamiento de Almería mejoras en este contrato. Este directivo comunicó a sus subordinados en un correo interno que dejaba la empresa tras pactarlo con Acciona y también había sido denunciado en el canal ético de la empresa por prácticas irregulares. Acciona también está siendo investigada en el ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas y ha despedido a varios de sus directivos: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de Organización del PSOE.

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