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Las películas ‘La bola negra’, ‘El ser querido’ y ‘Los domingos’, preseleccionadas para representar a España en los Oscar

La actriz ganadora del Goya Miriam Garlo (’Sorda’) ha sido la encargada de anunciar la terna final antes de elegir la definitiva el próximo 16 de septiembre

España elige sus tres preseleccionadas al Oscar.
España elige sus tres preseleccionadas al Oscar.
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Si la última edición de los Premios Oscar ya tuvo una destacada presencia española, especialmente a través de la película Sirat, esta próxima promete ser tanto o más apasionante. El primer paso era escoger las tres películas candidatas a representar a España en los próximos Premios Oscar, una distinción que se ha anunciado esta misma mañana en la Academia de Cine en Madrid a cargo de Miriam Garlo, la mujer que hizo historia el año pasado al convertirse en la primera actriz sorda en alzarse con el Premio Goya.

La bola negra, El ser querido y Los domingos han sido las elegidas como las tres candidatas finales a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la que será la número 99º de los prestigiosos premios de Hollywood. Hay que recordar que esta elección es tan solo para el premio a Mejor Película Internacional, para el cual cada país elige a su representada, mientras que para otros premios son los propios gremios de Hollywood los que eligen las nominadas. Esto significa que, aunque alguna de estas películas no fuese finalmente elegida, podría aun así aspirar a la estatuilla a través de otra categoría.

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La bola negra es sin duda la que parte como favorita de las tres, hasta el punto de que en Hollywood está sonando como más que posible candidata a otras categorías más allá de Película Internacional. El épico drama queer de Los Javis conquistó el Festival de Cannes, de donde salió con el premio a mejor dirección ex-aequo y ahora apunta a ser una película importante en Hollywood gracias a su distribución internacional a través de Netflix, que ya la ha situado como una de las cintas a tener en cuenta. Incluso para el Oscar a Mejor canción original, donde Guitarricadelafuente ya se posiciona como un duro contendiente frente a Taylor Swift, quien podría estar nominada por Toy Story 5.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Tomando el relevo de Sirat

El ser querido es la película más reciente en cartelera, pues acaba de estrenarse y ya está conquistando al público de nuestras salas. La película dirigida por Rodrigo Sorogoyen también participó en el Festival de Cannes y narra la historia de un veterano director de cine que se reencuentra con su hija en el rodaje de una película muy especial para ambos. Javier Bardem, actor predilecto en la Academia de Hollywood, podría también llegar a los Oscar incluso si la película no fuese finalmente elegida como representante de España.

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Los domingos es la única película que ya ha pasado previamente por los Goya, y que cuenta con la unanimidad de un país que vio como ganaba cinco de los trece cabezones a los que estaba nominada, entre ellos el de Mejor película, dirección (Alauda Ruiz de Azúa) o Actriz principal y de reparto (Patricia López Arnáiz, Nagore Aramburu). Este drama sobre una joven que empieza plantearse convertirse en monja y su compleja relación con su familia fue uno de los grandes títulos españoles del 2025, pero con esta representación en los Oscar su carrera podría llegar más lejos que nunca.

Una de ellas tomará el relevo de Sirat, que fue la representante de España en los últimos Oscar después de ser preseleccionada junto a Romería de Carla Simón y Sorda de Eva Libertad. La película dirigida por Oliver Laxe conmocionó Hollywood y obtuvo más de una nominación, pues también estaba en la de Mejor Sonido. La próxima película encargada de representar a España tomará su testigo y tendrá la difícil tarea de lograr una estatuilla que se resiste desde hace más de veinte años. La elección final se conocerá el próximo 16 de septiembre, pero de momento ya hay tres títulos que calientan motores para el sprint final.

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