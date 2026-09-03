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Los Javis seguirán trabajando juntos tras ‘La bola negra’ en un proyecto en inglés y español basado en hechos reales: “Hemos ganado en Cannes, tenemos que aprovecharlo”

Los cineastas han reconocido en una entrevista con ‘The New York Times’ que durante el rodaje de su nueva película llegaron a plantearse poner fin también a su relación profesional

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La bola negra se estrenó en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo dejando con la miel en los labios a, prácticamente, el mundo entero. El certamen celebrado en el sur de Francia la recibió con 20 minutos de aplausos, un de las ovaciones más largas del festival. Dos días después de su estreno, el jurado presidido por el coreano Park Chan-wook le otorgó a Javier Calvo y Javier Ambrossi el premio a mejor dirección, compartido con el cineasta polaco Pawel Pawlikowski. Las expectativas están altas, aunque cada vez queda menos: En España, se estrena en cines este próximo 25 de septiembre y unos días antes pasará por el Festival de San Sebastián.

La película protagonizada por Guitarricadelafuente e inspirada en la obra inacabada del mismo nombre escrita por Federico García Lorca, recorre distintas épocas de la historia de España a través de las vidas de tres hombres. Sin embargo, mientras Los Javis construían una historia alrededor del amor homosexual —en la actualidad y durante la Guerra Civil y la dictadura— se vieron obligados a enfrentarse a la suya propia. En noviembre del año pasado, justo después de finalizar la producción de La bola negra, anunciaron su separación tras casi 13 años de relación.

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“En mitad del rodaje pensamos: tenemos que terminar”, ha reconocido Ambrossi en una entrevista publicada este jueves por el diario estadounidense The New York Times, mientras los expertos norteamericanos ya apuntan alto de cara a los próximos premios Oscar. “Es una película sobre el amor”, ha añadido, “y cuando intentas plasmar el amor verdadero ante la cámara, de repente te das cuenta de que no lo tienes”.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Su ruptura también estuvo a punto de arrasar con su relación profesional. “Estábamos preparados para que La bola negra fuera nuestra última película”, ha admitido Ambrossi. De haber sido así, habría puesto fin a más de una década de trayectoria conjunta. Ambos debutaron en el teatro con La llamada en 2013, una obra que llevaron a la gran pantalla cuatro años después. En 2016 llegó la serie Paquita Salas, y más tarde Veneno y La Mesías. Casi una década después de su debut cinematográfico, La bola negra supone su regreso a los cines como directores.

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El nuevo proyecto en el que ya están trabajado

Pero Cannes cambió por completo sus planes. Calvo y Ambrossi llegaron al festival dispuestos a separar también sus caminos profesionales, pero la acogida de cinta y el premio a mejor dirección les hicieron reconsiderar aquella decisión. “Ganamos el premio a mejor dirección en Cannes, tenemos que explorar esa posibilidad”, se ha sincerado Calvo con el citado medio. “Nos dimos cuenta de que no debíamos dejar escapar esta oportunidad. Somos un buen equipo”.

Cartel oficial de La bola negra. (Movistar Plus)
Cartel oficial de La bola negra. (Movistar Plus)

Y ya han comenzado a hacerlo. Los Javis están escribiendo su próximo proyecto juntos, del que todavía se conocen pocos detalles. Por ahora, solo han adelantado que estará basado en hechos reales y que será mitad en español y mitad en inglés.

¿Será más fácil trabajar ahora que no conviven en casa y en el trabajo? La respuesta es sí: “Lo raro es ser novios y trabajar juntos”, reflexiona Calvo. “Lo normal es lo otro, ¿no?”.

La vista puesta en los Oscar

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