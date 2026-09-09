Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

El Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva (REUTERS/Max Cavallari)

El Gobierno publica este miércoles cerca de 40 documentos e informes reservados sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando unas 72.000 personas accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma, a nado o a pie por el espigón del Tarajal. El conjunto de material, que se difunde a través de la web de la Presidencia del Gobierno, reúne análisis elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto por la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). La ministra portavoz, Elma Saíz, avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen “nada que esconder”.

El Ejecutivo insiste en que ninguno de esos informes recoge pruebas que acrediten una actuación deliberada de las autoridades marroquíes para propiciar o impulsar las entradas masivas registradas en la frontera, a pesar de que la Audiencia Nacional investiga la participación de “agentes no uniformados” marroquíes que habrían actuado como guías y “dinamizadores” del flujo de personas. Así lo ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista concedida este miércoles al programa Mañaneros 360 de TVE, donde sostuvo también que los documentos únicamente reflejan un aumento en los cruces irregulares, sin que existiera ningún indicio previo de un episodio migratorio de la escala que finalmente se produjo.

La tesis del Gobierno, más de un mes después del suceso, sigue siendo la misma: “Mafias de tráfico de personas” propiciaron la difusión de bulos en internet que tergiversaban la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que prohibía la expulsión en frontera de los migrantes que accedieran de forma irregular a España a nado, para asegurar que la frontera estaba abierta. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), sin embargo, descarta que esas organizaciones tuvieran capacidad para orquestar un movimiento migratorio de tal magnitud.