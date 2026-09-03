España

Donald Trump carga contra España por la crisis migratoria de Ceuta: “Será un país arruinado”

“No es común que miles de personas invadan tu país sin permiso. Nunca había visto nada igual”, ha comentado el presidente de Estados Unidos a la cadena británica ‘GB News’

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de EEUU, Donald Trump, el 13 octubre de 2025. (Yoan Valat/Pool vía REUTERS)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de EEUU, Donald Trump, el 13 octubre de 2025. (Yoan Valat/Pool vía REUTERS)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España, esta vez a raíz de la crisis migratoria de Ceuta. El mandatario estadounidense ha advertido que la entrada de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio supondrán la ‘ruina’ para España. “España será un país arruinado”, ha afirmado este jueves en una entrevista concedida a la cadena británica GB News.

Trump ha comparado la crisis migratoria que también vive Reino Unido con la que vive España actualmente, donde además este jueves 80 personas han perdido la vida en un cayuco que salió hace 26 días desde Gambia rumbo a Canarias con 128 ocupantes. “Espero que en otros países como el Reino Unido, donde también tienen sus propios problemas, la situación no sea tan visible”, ha afirmado. “No es común que miles de personas invadan tu país sin permiso. Nunca había visto nada igual”.

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Trump ha relacionado la situación en la ciudad autónoma con sus anteriores desencuentros con el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente por el gasto militar. “He tenido mis propios problemas con España porque España no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No pagan lo que deberían pagar. Es muy triste”, ha señalado durante la conversación con la periodista Bev Turner.

Su cruzada contra España por el gastro en defensa

En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en 2025, los aliados acordaron elevar progresivamente hasta el 5% del PIB los recursos destinados a defensa y seguridad de cara a 2035, algo que Sánchez rechazó. “Me gusta España, es un lugar estupendo y su gente es maravillosa, pero España es el único país de todos los que se niega a pagar. Quieren aprovecharse un poco, pero tendrán que compensarnos con acuerdos comerciales, porque no voy a permitirlo”, dijo el mandatario como respuesta el 25 de junio de 2025, dando comienzo a una guerra interminable.

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