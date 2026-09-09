Cuánto subirán las pensiones en 2027 tras dispararse la inflación

Una pareja de pensionistas españoles. (REUTERS/Jon Nazca)

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Las pensiones contributivas podrían aumentar alrededor de un 3,2% en 2027, de acuerdo con los datos de inflación conocidos hasta agosto y las previsiones disponibles para los últimos meses del año. El porcentaje, no obstante, todavía no es definitivo y dependerá de cómo evolucione el Índice de Precios de Consumo (IPC) durante septiembre, octubre y noviembre.

La subida que se aplicará desde enero de 2027 se calculará conforme al mecanismo de revalorización vigente desde 2022. La fórmula establece que las pensiones contributivas deben actualizarse cada año en función de la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre.

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Esto significa que los tres próximos datos de inflación serán determinantes para conocer cuánto subirán finalmente las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Por ahora, las previsiones apuntan a un incremento próximo al 3,2%, ligeramente superior al 2,7% aplicado en 2026, señalan fuentes del Instituto de Pensiones de BBVA.

Inflación, al alza

Los datos publicados hasta agosto muestran una evolución desigual de los precios. El IPC pasó del 2,9% en diciembre de 2025 al 2,3% en enero y febrero de 2026, antes de repuntar hasta el 3,4% en marzo. En abril, mayo y junio se situó en el 3,2%, mientras que en julio escaló al 3,6%.

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El mayor salto se produjo en agosto, cuando el indicador adelantado del IPC alcanzó el 4,3%, siete décimas más que el mes anterior. Este repunte ha elevado la media de inflación de 2026 hasta aproximadamente el 3,15% y ha añadido incertidumbre a la previsión de la revalorización de las pensiones.

La evolución de los precios energéticos será uno de los principales factores a vigilar durante el otoño. Las estimaciones de Funcas sitúan la inflación media de 2026 alrededor del 3,2%, aunque otros escenarios más recientes elevan la previsión hasta el 3,5%, lo que podría traducirse en una subida de las pensiones superior a la inicialmente calculada.

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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): explica las medidas que se podrían tomar para bajar el gasto en pensiones y dar sostenibilidad al sistema público.

Cuándo se sabrá cuánto suben las pensiones

Los pensionistas tendrán que esperar hasta finales de noviembre para conocer una primera aproximación oficial. El 27 de noviembre de 2026 está prevista la publicación del dato provisional del IPC correspondiente a ese mes, que permitirá calcular la revalorización con una elevada precisión.

La cifra definitiva llegará unas semanas después. El 15 de diciembre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística publicará los datos definitivos del IPC y del IPCA correspondientes a noviembre. A partir de entonces podrá determinarse oficialmente el porcentaje que se aplicará a las pensiones contributivas desde el 1 de enero de 2027.

Desde que entró en vigor el actual sistema de actualización, las pensiones han experimentado incrementos muy diferentes en función de la evolución de los precios: un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024, un 2,8% en 2025 y un 2,7% en 2026.

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La pensión máxima subirá hasta rondar los 48.500 euros anuales

La pensión máxima sigue una fórmula específica desde 2025, que añade 0,115 puntos porcentuales al incremento vinculado a la inflación. Con las estimaciones actuales, el importe máximo anual podría situarse en torno a los 48.593 euros en 2027, frente a los 47.034,40 euros de 2026.

El comportamiento de las pensiones mínimas será diferente. Las de jubilación y viudedad mínimas, así como las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), continuarán con su proceso de incremento por encima de la inflación para avanzar hacia los objetivos fijados por la legislación.

El próximo año será clave para culminar la progresiva equiparación de determinadas prestaciones con los umbrales de pobreza. Por tanto, la subida final no será igual para todos los pensionistas y dependerá del tipo de prestación y de las decisiones que adopte el Gobierno.

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