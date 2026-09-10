España

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)
Guardar

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante:el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Zaragoza este jueves 10 de septiembre:

En Zaragoza se espera una temperatura máxima de 28.1 grados centígrados y una mínima de 14.4 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 0% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 44% en el transcurso del día y del 7% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 16.7 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 4.

La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste del país ibérico, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España resiste, pero la inflación y el coste de la deuda amenazan con frenar su crecimiento

El PIB mantiene el pulso gracias a los servicios, el turismo y la construcción, mientras el repunte de los precios y el encarecimiento de la financiación pública estrechan el margen de maniobra de las administraciones: la factura de los intereses crecerá cerca de un 50% hasta 2030

España resiste, pero la inflación y el coste de la deuda amenazan con frenar su crecimiento

Todo lo que no se ha visto del funeral de Harald V en Oslo: del autobús de la realeza europea al error con los nombres de Felipe VI y la reina Letizia

El rey de Noruega falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años de edad

Todo lo que no se ha visto del funeral de Harald V en Oslo: del autobús de la realeza europea al error con los nombres de Felipe VI y la reina Letizia

El cambio climático lleva al límite la salud de los europeos con alergias, enfermedades infecciosas y muertes por calor

El último informe de Lancet Countdown Europe alerta de las peores consecuencias sanitarias del aumento de las temperaturas

El cambio climático lleva al límite la salud de los europeos con alergias, enfermedades infecciosas y muertes por calor

España se afianza como la gran potencia limpia de Europa: el ‘boom’ de las renovables ahorra un 19% en la factura de la luz de los hogares

El despliegue eólico y fotovoltaico coloca a nuestro país a la cabeza del continente con más de 165 GW en desarrollo y permite reducir de media 10 euros al mes el gasto en electricidad de las familias

España se afianza como la gran potencia limpia de Europa: el ‘boom’ de las renovables ahorra un 19% en la factura de la luz de los hogares

Cuenca gana a todas las demás ciudades de España en algo muy preciado que la hace más fuerte frente al cambio climático

Un informe de ‘The Lancet’ destaca a la ciudad castellanomanchega por su superficie arbórea

Cuenca gana a todas las demás ciudades de España en algo muy preciado que la hace más fuerte frente al cambio climático
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La basura enfanga el contrato de limpieza de Almería: Acciona despide a varios trabajadores en la trama de enchufes de familiares y amigos pero salva a la cuñada del exalcalde

La basura enfanga el contrato de limpieza de Almería: Acciona despide a varios trabajadores en la trama de enchufes de familiares y amigos pero salva a la cuñada del exalcalde

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

La desclasificación de los informes de Ceuta revela cómo Defensa y distintos órganos de la Guardia Civil valoraron de forma diferente la actuación de Marruecos en apenas 50 minutos

La Guardia Civil advierte: cuando dejas el coche en el taller, fíjate en estos cuatro detalles

ECONOMÍA

España resiste, pero la inflación y el coste de la deuda amenazan con frenar su crecimiento

España resiste, pero la inflación y el coste de la deuda amenazan con frenar su crecimiento

España se afianza como la gran potencia limpia de Europa: el ‘boom’ de las renovables ahorra un 19% en la factura de la luz de los hogares

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

El ministro de Trabajo francés viene a España a aprender cómo trabajar con 40 grados: “Francia se está convirtiendo en España”, asegura

Cuánto subirán las pensiones en 2027 tras dispararse la inflación

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”