Barack Obama escoge sus películas favoritas del año y recomienda una del director español que se convirtió en enemigo de Franco y la censura

El expresidente de Estados Unidos ha sorprendido con una olvidada película de terror

Barack Obama acostumbra a recomendar
Barack Obama acostumbra a recomendar películas, pero este año ha sorprendido con una dirigida por un español.

Acaba el año y llegan las recomendaciones, pero Pedro Sánchez no es el único político al que le gusta presumir de gusto cultural. Antes de que el presidente del Gobierno saliese en Radio3 y demás hablando de la música que le gusta escuchar, Obama hacía lo propio, tanto con la música como con el cine. El expresidente de los Estados Unidos lleva tiempo finalizando el año con una serie de recomendaciones cinéfilas, y este ha sorprendido mencionando nada menos que una película de terror dirigida por un cineasta español que se exilió de España y acabó convirtiéndose en un gran enemigo de Francisco Franco y de la censura española de aquella época.

Su nombre, irónicamente, es Franco. Jesús ‘Jess’ Franco, nacido en Málaga en 1930 y conocido por ser uno de los directores españoles más prolíficos, aunque durante un buen tiempo su nombre no resonase con tanta fuerza como los demás. No obstante, ahora ha sido rescatado del olvido por el aliado más inesperado, Barack Obama, quien ha incluido una de sus películas entre sus descubrimientos del año. El político demócrata publicó este fin de semana su particular lista de películas de 2025, entre las que incluía títulos como Una casa de dinamita, Una batalla tras otra o F1: la película.

Sin embargo, este año acompañaba esta lista junto a otra de descubrimientos cinéfilos en general, sin importar el año de estreno. Y ahí se encuentran títulos emblemáticos como La huelga de Sergei M. Eisenstein, El terror de las chicas de Jerry Lewis o La batalla de Algiers de Gillo Pontecorvo. Pero entre tanto icónico títulos estaba también Venus in furs, más conocida como Paroxismus, película que Jess Franco realizó en 1969 en Reino Unido junto al actor James Darren o el mítico intérprete alemán Klaus Kinski.

Jesús Franco durante un rodaje
Jesús Franco durante un rodaje

“En el franquismo yo no existía”

Basta echar un vistazo a la trama de Paroxismus para entender por qué Franco era un director vetado en España, donde se convirtió en todo un enemigo para Francisco Franco y la censura, lo que llevó a que se exiliase a finales de los sesenta. En Paroxismus se cuenta la historia de un trompetista de jazz se ve envuelto en la muerte de una joven a manos de un playboy millonario junto a un grupo de amigos. Poco después en Río de Janeiro se encuentra con una mujer idéntica a la asesinada tiempo atrás, al más puro estilo de Vértigo de Hitchcock.

Porque las películas de Franco estaban caracterizadas por contener una alta dosis de erotismo y sexo, ya fueran desde el género fantástico, de ciencia ficción o de terror, el que más trabajó y le valió el título de padre del fantaterror español junto a otros como Paul Naschy o Narciso Ibáñez Serrador. Con los años, Franco ha ido siendo reivindicado con la posición que merece dentro de la historia del cine español, pero no viene mal que lo tengan en cuenta más allá de nuestra fronteras, especialmente cuando hablamos de todo un referente político del siglo XXI como Barack Obama.

