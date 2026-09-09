Llega a plataformas la aclamada serie británica sobre la pérdida gestacional: “Un triunfo televisivo inquietante, divertido y devastador”

Tráiler 'Babies'

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La plataforma Filmin ha estrenado este 8 de septiembre Babies, la nueva serie de la BBC creada por Stefan Golaszewski, un drama de seis episodios sobre la pérdida gestacional y la dificultad de comunicar el duelo que llega a España avalado por una recepción entusiasta en Reino Unido entre crítica y público.

La ficción sigue a Lisa y Stephen, una pareja de treinta y tantos interpretada por Paapa Essiedu y Siobhán Cullen, que atraviesa varios abortos espontáneos mientras intenta sostener su relación. En paralelo, la serie desarrolla la historia de Dave y Amanda, cuyo vínculo acaba afectando a la antigua amistad entre Stephen y Dave.

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Golaszewski, ganador de dos premios BAFTA por Mum y Him & Her, ha construido la serie con asesores médicos y organizaciones especializadas para abordar una experiencia que, según explica el creador, no puede presentarse como un relato único ni definitivo. Su propósito, sostiene, ha sido contar con honestidad la vivencia concreta de una pareja y dar espacio a una realidad que sigue siendo “un tema tabú e innombrable, tratado como una enfermedad y no como un duelo”.

Una serie entre el duelo y la esperanza

La serie se centra en cómo el duelo se instala en la vida cotidiana. Lisa y Stephen intentan seguir adelante tras cada pérdida, pero la búsqueda de un nuevo embarazo, las visitas al hospital y la espera de cada prueba convierten la esperanza y el miedo en una rutina.

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Junto a ellos aparecen Dave, el mejor amigo de Stephen, y Amanda, su nueva pareja. Ese contraste permite a la ficción explorar qué ocurre cuando las personas no consiguen pedir lo que necesitan porque se sienten vulnerables, avergonzadas o temen la respuesta.

Paapa Essiedu y Siobhán Cullen en 'Babies', de Stefan Golaszewski (Filmin)

La serie no se limita a la pérdida gestacional y amplía el foco hacia la paternidad, la amistad adulta, el envejecimiento, las expectativas sociales, la represión emocional masculina y la comunicación. Así, aunque el tema central es duro, el relato no se vuelve uniformemente sombrío y deja espacio para momentos de humor, alivio y observación precisa del comportamiento humano.

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Ante todo, se trata de una obra sobre la comunicación, sobre lo que sucede cuando las personas no hablan o no pueden hablar de lo que necesitan. Por eso, serie avanza con poca trama aparente y revelaciones dosificadas, hasta hacer que hallazgos menores alteren el equilibrio emocional de los personajes.

Respaldada por la crítica con cinco estrellas

La recepción crítica ha sido claramente favorable, con especial atención al trabajo de sus protagonistas. The Guardian la ha definido como “un triunfo televisivo inquietante, divertido, conmovedor y emocionalmente devastador”, mientras The Observer ha destacado hasta qué punto demuestra “lo poderosa que puede ser una serie de televisión”. The Times la ha descrito como “casi demasiado dolorosa, demasiado intensa, demasiado real”.

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Paapa Essiedu y Siobhán Cullen ríen y lloran en 'Babies', de Stefan Golaszewski (Filmin)

En Radio Times, James Hibbs sostiene que Essiedu firma una interpretación que puede situarse entre las mejores de su carrera y que Cullen iguala escena a escena esa intensidad. El medio también valora el trabajo de Jack Bannon como Dave y de Charlotte Riley como Amanda, un personaje presentado como divisivo pero comprensible por la interpretación de la actriz.

En definitiva, un drama poderoso y reconocible de principio a fin y una serie que logra combinar tensión, compasión y humor a la hora de retratar las relaciones en medio de una situación traumática.