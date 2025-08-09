La serie de mafiosos que recomienda Arturo Pérez-Reverte y está en plataformas: “Me ha gustado mucho”

MobLand, la serie protagonizada por Tom Hardy y Pierce Brosnan, presenta su primer adelanto

El escritor Arturo Pérez-Reverte no es solo conocido por sus obras, sino también por su actividad en redes sociales. Cuando no se mete en polémicas y otros temas, el autor de Alatriste aprovecha sus ratos libres como cualquier otro para ponerse al día con la actualidad audiovisual, y acostumbra a dejar alguna que otra recomendación en cuanto a series y películas se refiere. En este caso, con el de una producción que se estrenó hace tan solo unos meses y que, si quizá había pasado algo desapercibida, con su recomendación seguro pasará a ser tenida en cuenta por muchos.

“Anoche terminé de ver la primera temporada de “Tierra de mafiosos” (MobLand) y me ha gustado mucho: Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala. Diez capítulos que se me han hecho cortos" escribía el escritor en su perfil de X, adjuntando un póster de la propia serie. Se trata por supuesto de Tierra de mafiosos, la serie creada por Guy Ritchie y protagonizada por los mencionados Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, aunque también cuenta con otros intérpretes como Paddy Considine, Laura Pulver o Joanne Froggatt.

La serie trata sobre el conflicto entre dos familias criminales de Londres, los Harrigan y los Stevenson, por el control de un imperio criminal global. Se centra en Harry Da Souza, un mediador interpretado por Tom Hardy, que intenta apaciguar la guerra entre las familias y proteger los intereses de los Harrigan. Tal y como ya hiciera en anteriores trabajos, como Lock and Stock, Snatch. Cerdos y diamantes o The Gentlemen, el británico Guy Ritchie se vuelve a adentrar en el mundo de la mafia para explorar todos sus recovecos y presentar por el camino personajes de lo más estrafalarios.

Imagen de 'Mobland: Tierra de mafiosos' Crédito: prensa Paramount +

Dónde encontrarla

Con la recomendación de Pérez-Reverte, muchos se han preguntado en qué plataforma se puede encontrar Tierra de mafiosos, y no es para menos. La serie aterrizó en streaming el pasado mes de junio, y en este momento se puede encontrar en dos plataformas de renombre. La primera de ellas es Sky ShowTime, uno de los últimos servicios en aterrizar en nuestro país y que cuenta con otras grandes producciones como Tulsa King, 1923 o Yellowstone. Por su parte, la otra plataforma en la que se puede encontrar este nuevo gran título en torno al mundo de la mafia es Movistar+, que también acostumbra a manejar un catálogo repleto de títulos interesantes e introducir este tipo de obras relacionadas con los bajos fondos.

Sea como fuere, la serie está alcanzando un gran éxito por el boca-oreja y prueba de ello es la recomendación del escritor español, que seguramente ahora haga que otros tantos se animen a ver los diez episodios de la serie. Diez episodios que podrían continuar de tener una segunda temporada, ya que se hizo oficial que Tierra de mafiosos había sido renovada por Paramount para una continuación, aun sin fecha de estreno y a la espera de que la banda se reúna a grabar nuevos episodios.