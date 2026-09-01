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La primera ambulancia del mundo que se mueve con energía solar lleva asistencia sanitaria a los lugares más remotos de África

En un solo día, entre 30 y 40 mujeres embarazadas podrían someterse a una ecografía sin abandonar su comunidad

Un grupo de personas observa a la ambulancia solar Stella Juva (Solar Team Eindhoven)
Un grupo de personas observa a la ambulancia solar Stella Juva (Solar Team Eindhoven)
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Por los caminos de la sabana de Kenia, entre icónicas acacias y familias de jirafas, se desplaza un vehículo único en el mundo: la primera ambulancia movida íntegramente por energía solar. Este ambicioso proyecto, diseñado por 23 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos), tiene como objetivo llevar atención médica a comunidades aisladas.

El proyecto, apodado Stella Juva y desarrollado por Solar Team Eindhoven, nace para responder a un problema muy concreto: en numerosas zonas rurales, la falta de carreteras, electricidad y combustible dificulta el acceso a servicios sanitarios básicos. En colaboración con la organización internacional Amref Health Africa, los estudiantes han diseñado una ambulancia que no solo transporta pacientes, sino que puede llevar directamente el diagnóstico y el tratamiento hasta las comunidades que más lo necesitan.

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A diferencia de una ambulancia convencional, Stella Juva está concebida como una pequeña unidad sanitaria móvil. Sus paneles solares instalados en el techo producen electricidad durante los desplazamientos, mientras que, cuando el vehículo permanece estacionado, puede desplegar paneles adicionales situados en sus laterales. De esta manera, la energía generada permite alimentar equipos médicos esenciales sin necesidad de conectarse a la red eléctrica ni recurrir a combustible.

Una prueba sobre terrenos difíciles

Para comprobar su funcionamiento en condiciones reales, el equipo se trasladó a la región de Narok, en Kenia, donde puso a prueba el vehículo en carreteras asfaltadas y caminos sin pavimentar. La ambulancia está homologada para circular por vías públicas y fue sometida a trayectos especialmente exigentes. En una de las jornadas, los estudiantes necesitaron seis horas para recorrer los caminos que conducían hasta una zona remota de Mosiro.

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En total, Stella Juva recorrió más de 800 kilómetros con un balance positivo: salvo una barra de dirección que se rompió y pudo ser sustituida en apenas media hora, el vehículo apenas sufrió incidencias. La prueba permitió comprobar que la ambulancia puede desenvolverse en terrenos complicados y mantener su fiabilidad lejos de las infraestructuras convencionales.

La ambulancia solar marchando por los caminos sin pavimentar de Kenia (Solar Team Eindhoven)
La ambulancia solar marchando por los caminos sin pavimentar de Kenia (Solar Team Eindhoven)

Energía solar para diagnosticar y tratar enfermedades

El interior de Stella Juva está equipado con tecnología sanitaria diseñada para responder a necesidades habituales en regiones remotas. Entre sus dispositivos figuran un aparato de rayos X, un ecógrafo, un desfibrilador externo automático (DEA) y sistemas de refrigeración para conservar vacunas.

Durante una prueba de dos días realizada junto a Amref Health Africa, el vehículo permitió prestar atención médica a unas 200 personas. El resultado más llamativo llegó al comprobar su balance energético: mientras permanecía estacionado y utilizaba simultáneamente sus equipos médicos, Stella Juva generó más electricidad de la que consumió.

“Para el equipo es fantástico ver el potencial de Stella Juva en la práctica”, afirma el jefe de equipo, Mathijs van Gerven. “No solo para conducir de forma sostenible, sino también para poder brindar asistencia totalmente independiente. Especialmente en zonas remotas donde la energía suele ser escasa, esto puede marcar la diferencia”.

La ambulancia solar pasa junto a un jirafa en Kenia (Team Solar Eindhoven)
La ambulancia solar pasa junto a un jirafa en Kenia (Team Solar Eindhoven)

Los profesionales sanitarios que participaron en las pruebas también pudieron utilizar el equipamiento. “Ahora que hemos visto lo que Stella Juva puede hacer en la práctica, vemos un enorme potencial para las comunidades remotas. Esto podría suponer un verdadero cambio radical”, afirma Geoffrey Sadera, responsable del proyecto de salud materno-infantil de Amref Health Africa.

El impacto podría ser especialmente relevante en la atención materna. En una sola jornada, entre 30 y 40 mujeres embarazadas podrían someterse a una ecografía sin abandonar su comunidad. Según Amref Health Africa, problemas similares afectan a aproximadamente un tercio de los condados de Kenia.

Un proyecto que busca crecer

Para Solar Team Eindhoven, la experiencia en Kenia representa un primer paso. “Como estudiantes, hemos demostrado lo que es posible cuando la tecnología y el impacto social se unen”, afirma Van Gerven. Con Stella Juva, el equipo pretende demostrar que la innovación energética puede contribuir también a resolver problemas sociales.

Su siguiente desafío será conseguir que la tecnología pueda trasladarse a una escala mayor y llegar a más comunidades donde la distancia, la falta de electricidad y la escasez de recursos siguen siendo barreras para recibir atención sanitaria. La ambulancia solar, más que un vehículo experimental, aspira así a convertirse en el comienzo de una nueva forma de acercar la medicina a quienes viven lejos de las redes sanitarias convencionales.

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