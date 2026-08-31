España Deportes

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

A pesar de los goles de Camello para el conjunto de Vallecas, los blaugranas han remontado con los dobletes de Raphinha y Lamine Yamal, que se ha estrenado esta temporada

Lamine Yamal celebra tras marcar el segundo gol de su equipo vs. Rayo Vallecano. (Bruna Casas/Reuters)
Lamine Yamal celebra tras marcar el segundo gol de su equipo vs. Rayo Vallecano. (Bruna Casas/Reuters)
Guardar

No hay dudas que ha sido un verano controvertido para FC Barcelona y Rayo Vallecano. Cada cuál con sus problemas. La llegada de un nuevo entrenador al conjunto de la franja, Beñat San José, tras la excelente trayectoria de su homólogo Iñigo Pérez que concluyó con la histórica clasificación a la final de la Conference League de Leipzig la pasada temporada y los problemas del estadio de la Avenida de la Albufera que impiden al equipo del barrio actuar allí de local después de que la Comunidad de Madrid, propietaria del mismo, extinguiera la concesión del recinto y ordenara suspensión cautelar e inmediata, que agravan la relación de los socios con el presidente Martín Presa; el club madrileño ha comenzado un nuevo proyecto con pocas garantías a pesar de que la plantilla sigue siendo la misma. Casi la única buena noticia.

Por su parte, el FC Barcelona ha debido reorganizar sus piezas tras la marcha de hombres importantes como Robert Lewandowski, Araujo, Ter Stegen o Ferran Torres. Así, tanto Deco como Flick han tenido que estar muy pendientes del mercado de fichajes. Primero fue Gordon, después Adeyemi y, tras la llegada del mejor jugador del Mundial 2026, ‘Rodri’, y con el culebrón de Julián Álvarez dado por acabado, ya sólo queda el inminente anuncio del brasileño Gabriel Jesus para reforzar la delantera.

PUBLICIDAD

Respecto al partido de esta noche en Barcelona que ha cerrado la tercera jornada de LaLiga EA Sports, el encuentro se ha desarrollado como era de esperar en la previa. A todos los problemas mencionados, el Rayo Vallecano llegaba al Camp Nou con las bajas de nombres relevantes como Isi o Batalla. Y, el conjunto de Hansi Flick ha saltado al campo con tres cambios en el once respecto al duelo ante el Athletic Club; en defensa han entrado Jules Koundé y Andreas Christensen, en detrimento de Eric Garcia y Gerard Martín, mientras que Fermín López ha dejado su sitio a Dani Olmo. A pesar de todo, un equipo con una calidad muy superior al visitante; y así lo ha rubricado en el marcador.

Raphinha y Lamine Yamal han dado la vuelta al marcador

Sin embargo, el Rayo Vallecano se ha adelantado en el minuto 12. Álvaro García ha superado a Jules Koundé, ha llegado hasta la línea de fondo y ha cedido el balón a Sergio Camello, que se ha anticipado a Andreas Christensen para superar a Joan Garcia. Raphinha ya había exigido a Cárdenas con un lanzamiento de falta y Lamine Yamal había enviado un centro al área que no ha encontrado rematador.

PUBLICIDAD

El delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello celebra su gol. (Quique García/EFE)
El delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello celebra su gol. (Quique García/EFE)

La reacción azulgrana ha llegado de inmediato. Xavi Espart ha encontrado a Raphinha, que ha dejado atrás a Pathé Ciss y ha cruzado su disparo para igualar el encuentro en el minuto 19. Apenas dos minutos después, Lamine Yamal ha recibido en la esquina del área y ha conectado un zurdazo a la escuadra para fijar el 2-1 al descanso.

La primera parte también ha dejado la lesión de Jozhua Vertrouwd, que ha obligado a Beñat San José a dar entrada a Adrià Pedrosa. Koundé ha marcado tras un rechace de Cárdenas a un remate de Anthony Gordon, pero el árbitro ha anulado el gol por posición antirreglamentaria del defensor francés.

El Barcelona ha sentenciado tras el segundo tanto de Camello

El conjunto local ha ampliado la ventaja al inicio de la segunda mitad. Xavi Espart ha habilitado a Gordon, que ha enviado un pase al centro del área; Florian Lejeune ha introducido el balón en su propia portería en el minuto 51. El Rayo ha reducido la distancia ocho minutos más tarde, cuando Camello ha cabeceado un saque de esquina de Unai López para completar su doblete.

El cuadro madrileño ha contado con una oportunidad para empatar, pero Pau Cubarsí ha bloqueado un disparo de Camello. Hansi Flick ha recurrido después a Rodri y Fermín López, mientras Balliu ha desviado un remate del centrocampista azulgrana. El Barcelona ha recuperado el control en el minuto 71, a partir de una jugada entre Koundé, Gordon y Raphinha.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra con Raphinha su segundo gol. (Quique García/EFE)
El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra con Raphinha su segundo gol. (Quique García/EFE)

En ese momento, Gordon ha dejado el balón de tacón para Raphinha, que ha definido por bajo ante Cárdenas y ha alcanzado cinco goles en el curso. En el minuto 90, Lamine Yamal ha recibido un pase de Karim Adeyemi en la frontal y ha sellado el 5-2. El Barcelona ha mantenido el primer puesto con pleno de victorias y ha superado al Real Madrid en la diferencia de goles, con +10 frente a +8.

Ficha técnica del partido

Resultado: FC Barcelona, 5 - Rayo Vallecano, 2 (2-1, al descanso)

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Christensen, Xavi Espart; Dani Olmo (Fermín, min.64), Marc Bernal (Rodri, min.64), Pedri (Cancelo, min.77); Lamine Yamal, Raphinha (Abdelkarim, min.86), Gordon (Adeyemi, min.77).

Rayo Vallecano: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Pathé Ciss, Jozhua Vertrouwd (Pedrosa, min.32); Óscar Valentín, Bouaré (P. Díaz, min.57); De Frutos (F. Pérez, min.57), Unai López (Nteka, min.75), Álvaro García; Sergio Camello (Alemao, min.75).

Goles: 0-1, min.12, Sergio Camello; 1-1, min.19, Raphinha; 2-1, min.21, Lamine Yamal; 3-1, min.51, Lejeune (p.p); 3-2, min.59, Sergio Camello; 4-2, min.71, Raphinha; 5-2, min.90, Lamine Yamal.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Exremeño). Amonestó a Pedrosa (min.90) en el Rayo Vallecano.

Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona). 57.768 espectadores.

Temas Relacionados

FC BarcelonaRayo VallecanoLaLigaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

El tenista español se impone al ruso por 0-3 (4-6, 4-6 y 4-6)

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

El club azulgrana y el rojiblanco necesitan un delantero para cerrar el equipo y parece que lo han encontrado justo antes de cerrar el mercado

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

El jugador marfileño debutó en la Premier League con un gol al Chelsea de Xabi Alonso

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

139 días después, el tenista murciano volverá a las pistas para enfrentarse a Roman Safiullin

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Un gol de Bellingham, uno en propia puerta, otro de Mbappé y uno de Güler dieron la victoria al club blanco

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

DEPORTES

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1