El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

Lamine Yamal celebra tras marcar el segundo gol de su equipo vs. Rayo Vallecano. (Bruna Casas/Reuters)

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No hay dudas que ha sido un verano controvertido para FC Barcelona y Rayo Vallecano. Cada cuál con sus problemas. La llegada de un nuevo entrenador al conjunto de la franja, Beñat San José, tras la excelente trayectoria de su homólogo Iñigo Pérez que concluyó con la histórica clasificación a la final de la Conference League de Leipzig la pasada temporada y los problemas del estadio de la Avenida de la Albufera que impiden al equipo del barrio actuar allí de local después de que la Comunidad de Madrid, propietaria del mismo, extinguiera la concesión del recinto y ordenara suspensión cautelar e inmediata, que agravan la relación de los socios con el presidente Martín Presa; el club madrileño ha comenzado un nuevo proyecto con pocas garantías a pesar de que la plantilla sigue siendo la misma. Casi la única buena noticia.

Por su parte, el FC Barcelona ha debido reorganizar sus piezas tras la marcha de hombres importantes como Robert Lewandowski, Araujo, Ter Stegen o Ferran Torres. Así, tanto Deco como Flick han tenido que estar muy pendientes del mercado de fichajes. Primero fue Gordon, después Adeyemi y, tras la llegada del mejor jugador del Mundial 2026, ‘Rodri’, y con el culebrón de Julián Álvarez dado por acabado, ya sólo queda el inminente anuncio del brasileño Gabriel Jesus para reforzar la delantera.

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Respecto al partido de esta noche en Barcelona que ha cerrado la tercera jornada de LaLiga EA Sports, el encuentro se ha desarrollado como era de esperar en la previa. A todos los problemas mencionados, el Rayo Vallecano llegaba al Camp Nou con las bajas de nombres relevantes como Isi o Batalla. Y, el conjunto de Hansi Flick ha saltado al campo con tres cambios en el once respecto al duelo ante el Athletic Club; en defensa han entrado Jules Koundé y Andreas Christensen, en detrimento de Eric Garcia y Gerard Martín, mientras que Fermín López ha dejado su sitio a Dani Olmo. A pesar de todo, un equipo con una calidad muy superior al visitante; y así lo ha rubricado en el marcador.

Raphinha y Lamine Yamal han dado la vuelta al marcador

Sin embargo, el Rayo Vallecano se ha adelantado en el minuto 12. Álvaro García ha superado a Jules Koundé, ha llegado hasta la línea de fondo y ha cedido el balón a Sergio Camello, que se ha anticipado a Andreas Christensen para superar a Joan Garcia. Raphinha ya había exigido a Cárdenas con un lanzamiento de falta y Lamine Yamal había enviado un centro al área que no ha encontrado rematador.

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El delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello celebra su gol. (Quique García/EFE)

La reacción azulgrana ha llegado de inmediato. Xavi Espart ha encontrado a Raphinha, que ha dejado atrás a Pathé Ciss y ha cruzado su disparo para igualar el encuentro en el minuto 19. Apenas dos minutos después, Lamine Yamal ha recibido en la esquina del área y ha conectado un zurdazo a la escuadra para fijar el 2-1 al descanso.

La primera parte también ha dejado la lesión de Jozhua Vertrouwd, que ha obligado a Beñat San José a dar entrada a Adrià Pedrosa. Koundé ha marcado tras un rechace de Cárdenas a un remate de Anthony Gordon, pero el árbitro ha anulado el gol por posición antirreglamentaria del defensor francés.

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El Barcelona ha sentenciado tras el segundo tanto de Camello

El conjunto local ha ampliado la ventaja al inicio de la segunda mitad. Xavi Espart ha habilitado a Gordon, que ha enviado un pase al centro del área; Florian Lejeune ha introducido el balón en su propia portería en el minuto 51. El Rayo ha reducido la distancia ocho minutos más tarde, cuando Camello ha cabeceado un saque de esquina de Unai López para completar su doblete.

El cuadro madrileño ha contado con una oportunidad para empatar, pero Pau Cubarsí ha bloqueado un disparo de Camello. Hansi Flick ha recurrido después a Rodri y Fermín López, mientras Balliu ha desviado un remate del centrocampista azulgrana. El Barcelona ha recuperado el control en el minuto 71, a partir de una jugada entre Koundé, Gordon y Raphinha.

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El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra con Raphinha su segundo gol. (Quique García/EFE)

En ese momento, Gordon ha dejado el balón de tacón para Raphinha, que ha definido por bajo ante Cárdenas y ha alcanzado cinco goles en el curso. En el minuto 90, Lamine Yamal ha recibido un pase de Karim Adeyemi en la frontal y ha sellado el 5-2. El Barcelona ha mantenido el primer puesto con pleno de victorias y ha superado al Real Madrid en la diferencia de goles, con +10 frente a +8.

Ficha técnica del partido

Resultado: FC Barcelona, 5 - Rayo Vallecano, 2 (2-1, al descanso)

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Christensen, Xavi Espart; Dani Olmo (Fermín, min.64), Marc Bernal (Rodri, min.64), Pedri (Cancelo, min.77); Lamine Yamal, Raphinha (Abdelkarim, min.86), Gordon (Adeyemi, min.77).

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Rayo Vallecano: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Pathé Ciss, Jozhua Vertrouwd (Pedrosa, min.32); Óscar Valentín, Bouaré (P. Díaz, min.57); De Frutos (F. Pérez, min.57), Unai López (Nteka, min.75), Álvaro García; Sergio Camello (Alemao, min.75).

Goles: 0-1, min.12, Sergio Camello; 1-1, min.19, Raphinha; 2-1, min.21, Lamine Yamal; 3-1, min.51, Lejeune (p.p); 3-2, min.59, Sergio Camello; 4-2, min.71, Raphinha; 5-2, min.90, Lamine Yamal.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Exremeño). Amonestó a Pedrosa (min.90) en el Rayo Vallecano.

Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona). 57.768 espectadores.