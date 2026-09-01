El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

Obras del circuito cunado se estaban desarrollando en Ifema con la ciudad de Madrid al fondo

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Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, reconoció la semana pasada con pocas palabras que el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre, conllevará molestias a los vecinos que residen en las inmediaciones del circuito que se ha levantado en el recinto ferial de IFEMA y que utiliza calles urbanas en su trazado de los barrios de Valdefuentes y Canillas. Rodrigo apeló a que “merece la pena que todos nos sacrifiquemos un poquito” para poder obtener “la rentabilidad que va a tener la Comunidad de Madrid y la ciudad con la celebración de ese premio y, sobre todo, cómo se va a posicionar mundialmente”. Aunque habló de “todos”, la verdad es que ese “sacrificio” va a recaer en unos pocos.

Iván Ruiz Coello, un joven estudiante de Ingeniería Ambiental, se ha atrevido a cuantificar el número de vecinos que tendrán que soportar ruido por encima de los niveles legales permitidos en un curioso y detallado Trabajo de Fin de Máster (TFM) que acaba de realizar para evaluar el “impacto acústico” del circuito. Porque los vecinos no solo tendrán que soportar el ruido de los monoplazas, que alcanzan niveles sonoros superiores a 110 decibelios a corta distancia, sino también el ruido procedente de helicópteros, megafonía, público, tráfico rodado y las obras de la infraestructura temporal, que supone la instalación de gradas, vallas, además de los ensayos y el transporte logístico que siempre acompañan a este tipo de eventos.

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Iván Ruiz, que ha estudiado un doble grado en Ciencias Ambientales, Geografía y Ordenación del Territorio, estima en 13 kilómetros cuadrados la zona afectada. Si nos centramos solo en la carrera, la media es que dure una hora y 27 minutos, que se puede alargar a las dos horas con los típicos incidentes de una prueba de este tipo: paradas de ‘pit stop’ reglamentarias y los posibles coches de seguridad que puedan aparecer durante la carrera. El área de estudio tiene una población de 50.646 habitantes; el 16,4% (8.306 habitantes) representa la población menor de 18 años y un 23,1% (1.170 habitantes) la mayor de 65 años. Los barrios más cercanos al circuito son los de Canillas, Pinar del Rey y Valdefuentes.

Plano de la zona de estudio en el Trabajo Fin de Curso de este ingeniero

El TFM realizado estima en 14.500 vecinos las personas que sufrirían “un impacto significativo”, ya que estarían sometidas a niveles superiores a 58 decibelios (el máximo permitido por ley). “Los barrios de Canillas y Valdefuentes son los más acusados debido a su cercanía al trazado, llegando en determinadas viviendas del extremo sur de Valdefuentes a alcanzar los 82 decibelios”, señala este estudio, que presenta el escenario más extremo con el circuito operativo. Un total de 6.243 personas (el 12,3% de la población afectada) soportarían niveles superiores a los 65 decibelios. Sin embargo, lo más alarmante es la presencia de 279 personas expuestas a más de 80 decibelios, de las cuales 79 están por encima de los 85. En el caso de Valdefuentes, donde el circuito pasa a escasos 40 metros de las viviendas, “se llegarían a registrar valores de 89,7 decibelios, un valor que excede significativamente los umbrales de confort acústico recomendados para zonas residenciales”, señala este trabajo universitario.

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2,63 kilómetros cuadrados

La actividad del circuito va a provocar que la superficie expuesta a niveles superiores a 58 decibelios se duplique, “elevando la superficie de superación hasta los 2,63 kilómetros cuadrados”, cifra que abarca el 35,8% de la zona residencial evaluada. Así, el ruido dejará de ser “un fenómeno localizado y asociado a la infraestructura de transporte para convertirse en una afección ambiental generalizada, comprometiendo el cumplimiento normativo en la mayor parte del tejido residencial”. Cuando el circuito no esté operativo, la población afectada se reduce a 3.435 residentes (6,8% del total), que también se verían expuestos a más de 58 decibelios.

“El análisis pormenorizado por sectores identifica el extremo sur del barrio de Valdefuentes y la zona este de Canillas como los núcleos de máxima vulnerabilidad acústica del estudio. En Valdefuentes, la enorme proximidad del trazado, situado a escasos 40 metros de las viviendas, dispara los niveles de inmisión hasta alcanzar los 82 decibelios en el promedio diario y un pico crítico de 89,7 decibelios durante las dos horas de competición. Por su parte, las edificaciones del sector oriental de Canillas, algo más alejadas del circuito, registran impactos en fachada de hasta 74 decibelios, superando ampliamente cualquier umbral de confort previo”, explica el trabajo. “En el cómputo diario, el evento provoca que aproximadamente 7.000 vecinos pierdan su condición de ‘zona tranquila’ (niveles inferiores a 55 decibelios)”.

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A pesar de la magnitud del evento deportivo, el Informe de Impacto Ambiental elaborado en su día por la Comunidad de Madrid determinó que el proyecto se sometiera únicamente a un procedimiento simplificado, eludiendo la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Ya en 2025, IFEMA reconoció en un informe que no sería posible cumplir con los límites de ruido. Incluso llegó a advertir de que podría ser necesario desalojar algunas viviendas durante la competición por riesgos para la salud. A pesar de estos informes, en ningún momento se planteó paralizar el proyecto. La vía legal que está utilizando el Ayuntamiento de Madrid para no cancelar el campeonato es suspender temporalmente los objetivos de calidad acústica, una medida que tiene carácter excepcional.

Constantino Blanco, presidente de la plataforma y vecino de los barrios afectados, es claro. “Esto es un desastre para la zona. Pero sí pensaron en desalojarnos, que no es constitucional. Nos expulsan de nuestras casas por el ruido, y aquí viven muchos vecinos vulnerables”. Los vecinos quieren hacer mediciones este viernes y sábado en los entrenamientos en el Colegio Juan Zaragüeta y la guardería Doña Francisquita, dos centros muy cercanos. Mientras, los alquileres turísticos se disparan en la zona. En Airbnb se promocionan varias viviendas en el distrito de Hortaleza con precios que oscilan entre 1.000 y 5.000 euros por tres noches.

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