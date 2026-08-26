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Los estrenos más esperados de la semana: del drama de Javier Bardem en ‘El ser querido’ a la distopía de Jacob Elordi en ‘La constelación del perro’

Los directores Rodrigo Sorogoyen y Ridley Scott vuelven a cartelera en una semana con destacada presencia nacional

'El ser querido' o 'La constelación del perro' son algunas de las películas destacadas de la semana
'El ser querido' o 'La constelación del perro' son algunas de las películas destacadas de la semana
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El mes de agosto llega a su fin pero no se despide sin una nueva oleada de grandes títulos, ya con la mente puesta en esa nueva temporada que es septiembre pero sin olvidar de disfrutar de los últimos días de verano. Unos últimos días que vienen cargados de grandes historias y nuevos personajes, muchos de ellos de origen nacional.

El ser querido, la esperada película de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo al frente, es una de ellas. También un clásico moderno de la animación española con Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, o el intimista drama de Anoche conquisté Tebas. Además de los títulos españoles, también estará grandes nombres como el de Jacob Elordi y Ridley Scott con La constelación del perro, o el de Monica Barbaro y Callum Turner, en sendas distopías con dispares resultados.

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El ser querido

Tráiler de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo. (Movistar Plus)

No se podía despedir el mes sin la que está llamada a ser una de las grandes películas españolas del año, y quizá la que pueda representar a España en los Oscar, aunque tendrá dura la competición con La bola negra de Los Javis, gran favorita. Aun así, el regreso de Rodrigo Sorogoyen al cine tras dirigir la serie Los años nuevos se antoja como una emocionante historia sobre relaciones familiares y el propio cine. En ella, Javier Bardem y Victoria Luengo dan vida a un director de cine y su hija actriz, quienes se reencuentran durante un rodaje del primero en las Islas Canarias. Allí, en medio de un rodaje ya de por sí complicado, estallará todo lo que ambos quisieron decirse y nunca pudieron.

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa

Imagen de 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa'
Imagen de 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa'

Cuarta entrega de la saga de animación de más éxito en nuestro país, Tadeo y Sara viven una nueva aventura en Londres, donde buscan el paradero de la famosa lámpara maravillosa de Aladino y Las mil y una noches. Sin embargo, su ya inseparable compañera la Momia tiene otros planes, y obliga a los aventureros a cruzar medio mundo con tal de arreglar el entuerto provocado y de descubrir el secreto detrás de la lámpara.

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Anoche conquisté Tebas

Imagen de 'Anoche conquisté Tebas'
Imagen de 'Anoche conquisté Tebas'

En una tarde de invierno muy fría, Antonio y Jota regresan del frente junto a sus amigos en busca de unas antiguas termas romanas. Bromean entre ellos y vadean pantanos mientras rememoran su última batalla. Las termas han aparecido tras pasar mucho tiempo bajo el agua de un embalse y gente de todas las edades acude a pasar el día. Pero hay algo misterioso en estas termas, como si el agua influyera en el estado de ánimo de los chicos, dándoles el valor de decir cosas que nunca han contado a nadie. A medida que el día se convierte en noche, confiesan sus sentimientos y sus temores de perder para siempre a su mejor amigo. Narrativa etérea y maestría visual impregnan el primer largometraje de ficción de Gabriel Azorin, un relato sobre la amistad masculina coescrito junto a Celso Giménez, del grupo teatral La Tristura.

Una noche al año

Monica Barbaro y Callum Turner en 'Una noche al año'
Monica Barbaro y Callum Turner en 'Una noche al año'

Está siendo un gran año para las comedias románticas, y el género quiere seguir expandiéndose con este nuevo capítulo en forma de extraña distopía. En un futuro alternativo, las personas solteras solo pueden mantener relaciones sexuales una noche al año. Allie (Monica Barbaro) y Owen (Callum Turner), dos jóvenes que arrastran sus propios problemas y desilusiones, se conocen por casualidad en una Nueva York que vive su noche más salvaje, y aunque ellos no tienen del todo claro lo que quieren, es evidente que salta la chispa.

La constelación del perro

El mundo que conocíamos ya no existe. #LaGuerraDeLosÚltimos, una película de Ridley Scott, protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley. Estreno este 27 de agosto, solo en cines y en IMAX. (20th Century Studios)

Tras una moderada aceptación de Napoleón y especialmente de Gladiator 2, Ridley Scott vuelve a los cines, y esta vez quiere hacerlo con un éxito rotundo. Es por ello que el cineasta ha recurrido a todo un best-seller como La constelación del perro, una distopía en la que un virus mortal ha diezmado a la población y solo unos pocos sobreviven. Uno de ellos es Hig (Jacob Elordi), un piloto que se ha mantenido gracias a la compañía de su perro pero que busca encontrar otros supervivientes al tiempo que escapar de los segadores, unos carroñeros errantes de lo más peligrosos.

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