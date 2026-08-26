Los narcos llevan diez años adulterando la cocaína que se vende en España con levamisol, un medicamento para matar parásitos en animales

Un laboratorio de cocaína decomisado este año en Galicia por la Policía Nacional

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La Policía Nacional desarticuló a mediados de agosto una compleja red de laboratorios clandestinos instalados en varios pisos de Madrid donde el Cártel de Cali producía cocaína. El entramado criminal recibía la materia prima (clorhidrato de cocaína) oculta entre contenedores que transportaban madera, chatarra, fruta o cemento enviados desde Suramérica al puerto belga de Amberes, donde tenían a funcionarios a sueldo que permitían que la droga entrase. Desde allí traían el clorhidrato en coches ocultos a España y la ‘cocinaban’ en estos laboratorios improvisados, donde se producía la adulteración y el corte de este estupefaciente.

Uno de los adulterantes más utilizados por los narcos en los últimos diez años es el levamisol, un medicamento que se suele usar para eliminar parásitos intestinales en humanos, pero, sobre todo, en animales. Es una de las conclusiones del último informe publicado este verano por ‘Energy Control’, un programa pionero de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), un organismo sin ánimo de lucro que se fundó en Barcelona y que alerta sobre los riesgos del consumo de drogas. En este último informe, titulado ‘Sustancias ocultas: clasificación, prevalencia y riesgos de los adulterantes de las drogas consumidas con fines recreativos’, se han analizado 29.865 muestras de 213 tipos de drogas entregadas voluntariamente por consumidores entre los años 2016 y 2025. En esas casi 30.000 muestras se detectaron 257 sustancias distintas usadas como adulterantes.

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De esas 30.000 muestras analizadas, 6.028 eran de cocaína. Y de estas 6.000, el 42% estaban adulteradas. El levamisol estaba presente en el 97,7% de las muestras adulteradas. En segundo lugar aparece la fenatecina (un analgésico que potencia ligeramente los efectos estimulantes de la coca, pero que puede provocar daños renales), que también está presente en el 92% de las muestras de cocaína adulteradas. “Los adulterantes clásicos como el levamisol y la fenacetina muestran una asociación muy marcada con el mercado de la cocaína, especialmente en el caso del levamisol, cuya presencia es prácticamente exclusiva”, explican desde ‘Energy Control’.

Las 30 toneladas de cocaína incautadas por la policía española en un barco frente a las costas de las Islas Canarias, el mayor alijo en la historia de España (Foto: Reuters)

El levamisol es un fármaco sintético desarrollado en la década de 1960. Inicialmente, se utilizó como antiparasitario tanto en medicina humana como veterinaria, y posteriormente también como agente inmunomodulador en tratamientos médicos. Pero debido a sus efectos adversos severos como la agranulocitosis (una destrucción grave de los glóbulos blancos que puede ser mortal), su uso clínico en humanos ha sido retirado o restringido en muchos países, aunque persiste su disponibilidad en medicina veterinaria. También puede provocar vasculitis cutánea con necrosis de la piel, especialmente en las orejas, cara y extremidades. Su uso también se ha relacionado con una forma atípica de penfigoide de mucosas que afecta a los ojos, produciendo una inflamación intensa de la conjuntiva y la córnea.

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“Se mezcla con la cocaína porque imita algunos de sus efectos y porque los perros antidroga no lo detectan fácilmente. Es un producto muy barato y aumenta el volumen de la cocaína que se comercializa. Calculamos que entre el 70 y el 80% de la cocaína que circula en el mercado contiene levamisol”, explican fuentes antidroga de la Policía Nacional. “La literatura señala varias razones para su uso como adulterante. En primer lugar, el levamisol es relativamente económico, accesible en mercados veterinarios y fácil de incorporar a la cocaína sin alterar de forma evidente su apariencia, lo que lo hace atractivo desde el punto de vista económico”, confirman desde Energy Central.

Estimula como la anfetamina

Los análisis realizados también revelan que el levamisol puede transformarse en el organismo humano en aminorex, un compuesto con efectos estimulantes similares a las anfetaminas. Dado que el aminorex tiene una vida media más larga que la cocaína, su presencia podría prolongar los efectos estimulantes tras el consumo de cocaína adulterada con levamisol. “En el caso del levamisol, su elevada prevalencia en decomisos sugiere que su uso está ampliamente consolidado en determinados circuitos del tráfico de cocaína”, señala el informe de Energy Control.

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El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional. (Fuente: Guardia Civil/ Europa Press)

La fenacetina, por su parte, es un analgésico que dejó de utilizarse en medicina en numerosos países debido a sus riesgos para la salud, especialmente por su relación con el cáncer del tracto urinario. Por este motivo, numerosos organismos internacionales como la ‘Agency for Research on Cancer’ la clasifican como carcinógena para las personas. A pesar de esto, sigue apareciendo en el mercado de la droga como adulterante, es decir, como una sustancia añadida sin conocimiento por parte de las personas que las usan. La fenacetina aparece como una sustancia añadida deliberadamente, sobre todo, en muestras de cocaína.

Evolución de las toneladas de cocaína incautadas en España en los últimos diez años

El mercado de la cocaína se ha resentido. En 2025 (últimos datos oficiales), España aprehendió 77 toneladas, un 37% menos que el año anterior. La mayoría de esta droga sigue entrando por vía marítima a través de los puertos españoles (Valencia, Algeciras y Barcelona, en este orden). Más de la mitad de la cocaína decomisada en España lo es en contenedores de barcos. Desde ‘Energy Control’, no obstante, dan un dato esperanzador: el porcentaje de muestras adulteradas ha ido disminuyendo de manera importante con el tiempo, pasando del 40,7 % en 2016 a solo el 21,4 % en 2025. “Este cambio está relacionado, en su mayor parte, con transformaciones recientes en los mercados de la cocaína y la MDMA, donde se han observado aumentos de pureza”.

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