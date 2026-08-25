Así es la vida en el piso 40 del rascacielos residencial más alto de Bélgica: “Cuando nos sentamos en el sillón, solo vemos el cielo, ni un solo edificio”

El interior de un apartamento en la Up-Site Tower de Bruselas ofrece una vista panorámica de la ciudad y monumentos como el Atomium al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vivir a 140 metros del suelo sobre un río y con vistas al cielo despejado de una de las capitales más importantes de Europa parece una utopía. Sin embargo, Albert, de 63 años, y su mujer Hilde, lograron su sueño hace tres años al comprar un piso en la planta 40 de la UP-site Tower. El rascacielos, distribuido en 251 viviendas en 42 plantas, se erigió entre 2011 y 2014 como un proyecto prometedor que lo convertiría en el edificio residencial más alto de Bélgica.

Su esbelto exterior en tonos blanco y gris se complementa con decisiones tecnológicas y sostenibles que reducen el consumo energético hasta un 45%, como detalla su fabricante Eterno Ivica. Además, durante su construcción, se tuvieron que afrontar desafíos climáticos complejos, especialmente por los fuertes vientos de la capital belga.

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Para asegurar la estabilidad en las terrazas superiores, se instalaron más de 3.000 soportes ajustables New Maxi de Eterno Ivica asentados sobre losas de hormigón de 8 centímetros. Esta técnica, desarrollada junto con CPE y EW Dakterrassen, evitó la succión de las superficies por las corrientes aéreas y permitió elevar los pavimentos flotantes hasta 25 centímetros con máxima solidez constructiva.

El salón de uno de los pisos que se encuentran en alquiler de la Tour UP-site, en Bélgica (Up Site Tower)

Pese a las inclemencias durante su desarrollo, el proyecto asombró desde el principio a Albert y Hilde, enfermeros del Hospital Universitario de Lovaina. Al ver que tenían una oportunidad para comprar uno de los exclusivos apartamentos de la UP-site Tower, no dudaron en vender su casa en Lovaina para mudarse al piso 40. Años más tarde, no se arrepienten de nada: “Somos muy afortunados. Tengo la vista más hermosa de Bruselas”, expresa el belga para SudInfo.

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Un sueño gestado durante quince años

El proyecto finalizó en 2014, pero lo cierto es que su promoción comenzó a mediados de 2008. La espera se hizo larga y Albert no podía imaginar que acabaría viviendo en uno de esos pisos panorámicos, ya que sus hijas aún estudiaban y mudarse a Bruselas no era viable. Aunque pospusieron sus planes idílicos, el matrimonio recuerda que “ya estábamos interesados cuando el edificio estaba en construcción. De hecho, habíamos venido a visitarlo”.

Tres años atrás, la oportunidad llamó a su puerta. “Mi esposa vio un anuncio de un apartamento en venta en los últimos pisos”, explica el belga. De este modo no dudó en lanzarse a la oferta; al final, “siempre he soñado con vivir en este edificio”. La primera visita fue decisiva. “Nunca olvidaré el momento en que entré al apartamento. Me dirigí hacia la habitación y vi el ‘pequeño Manhattan’”, revela.

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La habitación de uno de los pisos que se encuentran en alquiler de la Tour UP-site, Bélgica (Up Site Tower)

En ese momento se dijo a sí mismo que, si su bolsillo se lo permitía, se lo compraría. Su deseo se hizo realidad cuando la venta de su casa de Lovaina se cerró rápido. “Era el momento adecuado para irnos. No queríamos esperar a estar jubilados para hacerlo”, detalla. Ahora pueden disfrutar de unas vistas únicas en las que “a veces, incluso se puede ver hasta Amberes”.

De una gran casa de 190 m² con jardín a una de 84 m² que roza las nubes

El cambio fue rotundo: pasaron de una casa de 190 m² y cuatro dormitorios a un piso de un dormitorio y 84 m². Pese a dejar el jardín, no hay remordimientos. “Es muy agradable tener un espacio verde en el centro de la ciudad, pero requiere mucho mantenimiento. No me gusta mucho trabajar en el jardín”, admite Albert.

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Por otro lado, el matrimonio de enfermeros considera que, financieramente, su decisión fue coherente. Y es que compraron el piso en una venta pública a un precio ventajoso (en la planta 38 se cotizan sobre 375.000 euros). Además, “una casa en la ciudad también cuesta muy cara. Siempre teníamos gastos que hacer en la nuestra”.

El salón de uno de los pisos que se encuentran en alquiler de la Tour UP-site, en Bélgica (Up Site Tower)

Vivir en las alturas tiene sus particularidades, ya que su vivienda no dispone de terraza. Asimismo, “tengo que tomar el ascensor, que a veces tarda dos minutos en llegar. A veces hay que calcular el tiempo o mirar el clima antes de bajar. Es el pequeño inconveniente de vivir tan alto”, admite el hombre de 63 años.

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Aun así, las vistas compensan cualquier minuto que pasan esperando al ascensor. “Cuando nos sentamos en el sillón, solo vemos el cielo, ni un solo edificio”, asegura. Además, “por la noche, es aún más fantástico”, tanto que Albert a veces no puede dormirse “de lo mucho que me gusta mirar la vista”.

Una ciudad vertical en un barrio vibrante

Con 260 apartamentos y casi 1.000 habitantes, la torre funciona como una pequeña ciudad vertical con muchos expatriados. De hecho, el hombre belga explica que la gran mayoría de sus vecinos están acostumbrados “a vivir en un complejo residencial”. Y afortunadamente, el UP-site Tower “es una comunidad bastante cerrada, donde la seguridad ocupa un lugar importante”, explica.

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Aunque esto no implica que los vecinos no se conozcan entre ellos. Más bien, Albert recalca que la convivencia es cálida: “Todo el mundo es muy amigable”. La gestión del administrador (syndic) mediante WhatsApp facilita todo. “A menudo se oye que los administradores no hacen su trabajo. Aquí, siempre lo hacen muy bien”, destaca.

El rascacielos residencial más alto de Bruselas, Bélgica (Up Site Tower)

Con los años, el entorno también se ha transformado. El distrito del canal de Bruselas ha pasado de ser industrial a ser un área de moda. “Cuando vinimos hace quince años, era un lugar bastante siniestro. Ahora es muy agradable”, valora. Ante los crecientes costes de las casas, Albert prevé que la vida en altura se impondrá: “La gente pronto no tendrá realmente otra opción. Los precios no dejan de aumentar”, concluye para el medio belga.

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