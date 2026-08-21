Jacob Elordi evita hablar de James Bond mientras presenta su nueva película: “Estoy de vacaciones”

Jacob Elordi en la presentación de 'La constelación del perro'. REUTERS/Corey Rudy

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Jacob Elordi esquivó la pregunta más esperada de la noche en Londres. Durante la presentación mundial de La constelación del perro en Leicester Square, el actor australiano fue consultado por la prensa sobre los rumores que lo vinculan con el papel de James Bond, una de las franquicias más codiciadas del cine contemporáneo. Su respuesta fue breve y evasiva: “Estoy de vacaciones”, declaró con una sonrisa, evitando así confirmar o negar su participación en las audiciones para el famoso espía británico.

La reacción de Elordi no pasó inadvertida. El ambiente en el Odeon Luxe Leicester Square era de expectación, con cientos de seguidores congregados para ver de cerca a los protagonistas del último trabajo de Ridley Scott. Elordi llegó acompañado de Rak Jasper, uno de los tres perros actores que participan en la película, y fue recibido por gritos y muestras de entusiasmo, en especial de un grupo de jóvenes que lo saludaron desde una ventana cercana. El actor correspondió con un gesto, aumentando aún más la algarabía en la zona.

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El rumor sobre la posible elección de Jacob Elordi como el nuevo James Bond ha circulado con fuerza en los últimos meses. Diversos medios especializados lo incluyen entre los favoritos para el papel, en un contexto donde la búsqueda del sucesor de Daniel Craig ha generado enorme interés. La respuesta del actor, aunque concisa, no contribuyó a disipar las especulaciones. “Estoy de vacaciones”, repitió, sin ofrecer detalles sobre cualquier acercamiento formal a la producción de la saga.

Durante la alfombra roja de La constelación del perro, Elordi se refirió a su experiencia bajo la dirección de Ridley Scott. En diálogo con Variety, calificó al cineasta como “el rey de las películas” y describió el rodaje como “un sueño hecho realidad”. Según el actor, trabajar junto a Scott fue una vivencia única: “No creo que vuelva a tener una experiencia así. Es único y pionero del cine moderno”, expresó. La presencia de Ridley Scott en el estreno reforzó la atención mediática en torno a la película. El director, que había presentado Gladiator 2 en el mismo lugar menos de dos años atrás, fue acompañado por otros integrantes del elenco, como Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce. La expectativa por el lanzamiento de la nueva producción de Scott se reflejó en la asistencia de figuras destacadas y en la cobertura internacional del evento.

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Basada en el bestseller de Peter Heller, la historia combina aventura, drama y ciencia ficción. (Fabio Lovino. © 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.)

De ‘Euphoria’ a Ridley Scott

La constelación del perro es una adaptación de la novela homónima de Peter Heller, llevada a la pantalla por Scott con guion de Mark L. Smith para Disney’s 20th Century Studios. La historia se sitúa en un mundo post-apocalíptico, tras una pandemia de gripe devastadora que ha reducido la humanidad al mínimo. El relato sigue a un ex piloto civil y a un exmarine, quienes enfrentan amenazas externas mientras buscan preservar la esperanza de una vida mejor. Originalmente, el papel principal fue pensado para Paul Mescal, protagonista de Gladiator 2. Mescal debió abandonar el proyecto por conflictos de agenda relacionados con su participación en las biografías de los Beatles, permitiendo así la incorporación de Elordi al elenco principal. Esta modificación en el reparto fue uno de los temas comentados por la producción antes del estreno.

Otro de los protagonistas, Josh Brolin, compartió su experiencia en el set con Empire Magazine. Brolin confesó que durante el primer día de rodaje consideró abandonar el proyecto debido al intenso estilo de trabajo de Scott. “Me molestó y me asusté mucho”, reveló el actor, quien incluso llegó a comunicarse con su agente para manifestar su deseo de salir de la película. Finalmente, las condiciones en el set mejoraron y Brolin continuó, calificando el enfoque de Scott como “estratosféricamente creativo y peligroso”.

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Las declaraciones de Brolin ofrecen una mirada interna sobre las exigencias del rodaje de La constelación del perro, confirmando el carácter desafiante de trabajar bajo la dirección de Scott, reconocido por su rigor y creatividad en la industria. La constelación del perro llegará a los cines el próximo 28 de agosto. La trama acompaña a dos sobrevivientes —un ex piloto civil y un exmarine— en su intento por resistir en un entorno hostil tras una pandemia global, explorando los límites de la resiliencia humana y la posibilidad de un futuro mejor.