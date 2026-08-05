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Cinco películas para disfrutar del cine de verano en casa: de blockbusters clásicos a joyas escondidas de acción y terror

Aventuras bajo el sol o persecuciones marinas para todos los públicos, ¿quién dice que no se puede disfrutar del séptimo arte desde la tumbona?

Algunas de las películas por las que merece la pena montarse un pequeño cine de verano en casa
Algunas de las películas por las que merece la pena montarse un pequeño cine de verano en casa
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El mes de agosto casi ni ha comenzado y parece que la cartelera solo contempla dos títulos posibles -La Odisea y Spider-Man: Brand New Day- en casi todos sus cines. Si no te apetece ver ninguna de esas dos películas o simplemente ya has hecho los deberes como nosotros y prefieres ver otra cosa, a continuación te traemos cinco propuestas de lo más frescas para montarte tu cine de verano particular. Pilla tumbona y prepara tu servicio de streaming, porque se vienen curvas.

De viajes en BlaBlaCar a campings, partidos de béisbol, terrores marinos, aventuras callejeras en la pequeña China o maldiciones que acechan piscinas. En verano es muy fácil aburrirse, pero cuesta poco salir de ello organizando una sesión de cine de verano con propuestas así.

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Al abordaje

Imagen de 'Al abordaje'
Imagen de 'Al abordaje'

Dos amigos y un blablacar. Así podría comenzar casi cualquier aventura veraniega hoy día. Y es así como comienza la de Félix y Chériff, dos amigos pasando el verano en París que deciden ir de escapada a la campiña francesa, con la esperanza de que el primero reavive un amor de verano. Con la ayuda de su conductor y el espíritu aventurero y romántico, los tres jóvenes pasan los días en el camping realizando deportes de riesgo, bañándose en el río y la piscina e intentando conquistar a los respectivos amores que van surgiendo por el camino. Se puede encontrar en Filmin.

Todos queremos algo

Imagen 'Todos queremos algo'
Imagen 'Todos queremos algo'

Su director se ha encargado de hacer algunas de las películas románticas más recomendadas con Antes del amanecer y sus subsecuentes entregas, pero no todo el mundo sabe que también tiene la película perfecta para el mes de agosto. Porque no hay que olvidar que, además de ser uno de los meses centrales del verano, también es el que despide este y se encarga de hacer la transición de vuelta a la rutina. Eso le sucede al joven y divertido equipo de béisbol de Todos queremos algo, el cual aterriza en el campus el fin de semana de antes de empezar las clases. Tiempo más que de sobra para echar las últimas cervezas, bailes y quién sabe si encontrar el amor por el camino.

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Tiburón

Trailer de Tiburón

Todo un clásico del cine, pero también un clásico del verano. Aunque Steven Spielberg estrenó película hace tan solo unas semanas, aun no ha logrado conmocionar al mundo como lo hizo con una de sus primeras grandes películas, la que junto a Star Wars iniciaría el largo reinado del blockbuster, hasta tal punto que llega a nuestros días. Pero poco o nada se parece ya Tiburón al blockbuster moderno, ya que aquí todo está cuidado al detalle como el gran artesano que es Spielberg y hasta el mismísimo demonio de los mares se siente real, pues no en vano era un modelo mecánico a escala real. Ya no se hacen películas así. Está disponible en Movistar+.

Golpe en la pequeña China

Imagen de 'Golpe en la pequeña China'
Imagen de 'Golpe en la pequeña China'

Jack Burton (Kurt Russell) es un camionero del barrio chino de San Francisco, quien tras ganar una suma cuantiosa de dinero a Wang Chi (Dennis Dun) decide llevarle hasta el aeropuerto para recoger a su prometida y así asegurarse de cobrar la deuda. Pero al llegar allí descubre que no es el único al que Wang Chi le debe dinero, y una peligrosa banda secuestra a la prometida y desaparece. Jack y Wang comienzan así una aventura por encontrar a la mujer mientras se sumergen en el fascinante aunque peligroso mundo de Lo Pan, un milenario hechicero que les envía más de un demonio. Está disponible en Disney+ y Movistar.

It Follows

Imagen de 'It Follows'
Imagen de 'It Follows'

Es verano, conoces a un chico y ambos os liáis. Al día siguiente, una extraña figura ciertamente familiar comienza a perseguirte pero no sabes muy bien por qué. El chico te cuenta que te ha pasado una maldición por la cual un espíritu que toma la forma de un ser conocido no parará hasta acabar contigo, después irá a por la persona con la que tuviste relaciones y a su vez a por la última que las mantuvo con esta, en un bucle infinito. ¿Tu única opción? Mantener relaciones con otra persona y pasarle a ella la maldición, aunque nunca te asegurarás de estar a salvo del todo. It Follows fue una de las grandes sorpresas de terror en su época y de hecho ahora están preparando una secuela, por lo que quizá sea el momento idóneo para darle una oportunidad a esta gran joya del terror moderno. Puedes verla en Amazon Prime Video.

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