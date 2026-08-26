La cronología del accidente de Cristina Cifuentes trece años después: desde el impacto en la Castellana a pasar doce días en coma con varias costillas rotas

Trece años del fatídico accidente de Cristina Cifuentes. (Montaje Infobae)

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Se cumplen trece años de una tarde que reescribió de manera dramática la vida de una de las figuras más influyentes de la política madrileña. El 20 de agosto de 2013, Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, sufrió un gravísimo accidente de tráfico en pleno Paseo de la Castellana. Lo que comenzó como un desplazamiento cotidiano sobre dos ruedas derivó en una carrera contra el reloj para salvar su vida en el Hospital Universitario La Paz.

Aquel suceso no solo paralizó el panorama político en pleno mes de agosto, sino que puso sobre el foco la peligrosidad de uno de los puntos negros del tráfico urbano madrileño. En apenas unos segundos, una colisión fortuita dejó a Cifuentes tendida sobre la calzada con un diagnóstico de extrema gravedad que llevó a los facultativos a temer seriamente por su vida durante las primeras horas.

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Trece años después, la reconstrucción de aquel choque permite repasar la cronología exacta de los hechos: desde el instante del impacto y el parte médico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta la resolución del atestado policial y las secuelas permanentes que marcaron su posterior vida pública y personal.

El trayecto cortado: minuto a minuto en la Castellana

Minutos antes de las 18:00 horas del martes 20 de agosto de 2013, Cristina Cifuentes circulaba a bordo de su scooter, un modelo Piaggio MP3 de tres ruedas, por el carril bus del Paseo de la Castellana en sentido norte. Al llegar a la altura del número 148, en las proximidades del estadio Santiago Bernabéu y frente al Ministerio de Defensa, un turismo BMW conducido por un hombre de 68 años realizó un giro a la derecha desde los carriles centrales para incorporarse a la calle Profesor Waksman.

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La maniobra del turismo interceptó la trayectoria de la motocicleta. Cifuentes no pudo evitar el impacto y colisionó frontalmente contra el lateral del vehículo, saliendo despedida varias decenas de metros hasta golpear el asfalto y el bordillo. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil acudieron de inmediato al lugar del siniestro, donde encontraron a la delegada consciente pero en estado de shock, aquejada de un dolor insoportable y con severas dificultades respiratorias. Ante la gravedad del cuadro, los facultativos procedieron a su intubación y sedación en la misma calzada antes de trasladarla con máxima urgencia a La Paz.

Paseo de la Castellana con Profesor Waksman (Gmaps)

El diagnóstico crítico de Cristina Cifuentes

A su llegada al Hospital Universitario La Paz, las pruebas radiológicas revelaron la magnitud del politraumatismo, según reveló en su momento La Sexta. El golpe en el pecho le causó un traumatismo torácico severo con hemoneumotórax bilateral, afectando gravemente a ambos pulmones, de los cuales el derecho estuvo a punto de perderse por completo debido a una masa neumatosa y derrames pleurales.

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Cristina Cifuentes y el accidente que le cambió la vida. (YouTube)

El balance de fracturas resultaba devastador: doce fracturas costales, la escápula rota, una vértebra aplastada y el coxis fracturado. Asimismo, el fuerte impacto le generó un cuadro de pericarditis y miocarditis (inflamación del corazón). Esa misma noche, un equipo de radiología vascular tuvo que intervenirla de urgencia para embolizar y sellar una importante arteria lesionada que le provocaba una hemorragia interna masiva.

Doce días en coma y una recuperación contra pronóstico

Cifuentes permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo coma inducido durante aproximadamente 12 días. Se le practicó una traqueotomía para mantener la ventilación mecánica y asegurar el aporte de oxígeno. Durante las dos primeras semanas, los partes médicos mantuvieron el pronóstico de “grave”.

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A partir de los primeros días de septiembre, la retirada paulatina de la sedación confirmó una evolución pulmonar y cardíaca favorable. La delegada comenzó a responder a estímulos y a respirar de forma autónoma. Tras más de 20 días en la UCI, fue trasladada a planta, hasta recibir el alta hospitalaria el 23 de septiembre de 2013, dando paso a una prolongada etapa de rehabilitación motora y respiratoria.

Atestado e investigación: así fue la parte judicial del accidente

La Policía Municipal de Madrid elaboró el atestado correspondiente tras el accidente. Las pruebas de alcoholemia y drogas realizadas tanto a Cristina Cifuentes como al conductor del vehículo implicado dieron resultado negativo. Las diligencias concluyeron que el accidente se produjo por una imprudencia al girar desde los carriles centrales hacia la calle Profesor Waksman sin observar la prioridad de paso del carril reservado.

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Dado que se trató de una imprudencia leve dentro del marco del código penal de la época, y al no interponer Cifuentes una querella por la vía penal contra el conductor, la resolución del caso transcurrió por la vía civil. Las compañías aseguradoras de ambos vehículos acordaron la liquidación de las indemnizaciones correspondientes por los daños materiales, las lesiones corporales sufridas y los días de incapacidad temporal.

Cristina Cifuentes y el accidente que le cambió la vida. (A. Pérez Meca / Europa Press)

Las secuelas permanentes de un giro fatal

A pesar de que Cifuentes logró retomar su actividad política años después, alcanzando la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015, las secuelas físicas del siniestro han sido permanentes. La exdirigente padece dolores crónicos derivados del aplastamiento vertebral y la consolidación de las múltiples fracturas costales, requiriendo medicación y tratamiento fisioterapéutico constante.

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El suceso también sirvió para revisar la seguridad vial de la zona. La confluencia del Paseo de la Castellana con Profesor Waksman fue calificada de nuevo como punto negro del tráfico madrileño, lo que propició revisiones en la señalización y en la ordenación de los giros a la derecha desde las vías centrales para evitar colisiones entre turismos y vehículos de dos ruedas en los carriles bus.