Carlos Latre y Tadeo Jones unen sus caminos en el regreso a los cines de un personaje que ya es “marca España”: “Es uno de los estandartes de nuestro país”

Entrevista a Carlos Latre y Enrique Gato por ‘Tadeo Jones y la lámpara maravillosa’.

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A Carlos Latre le hemos visto hacer de todo. Algunos lo recordarán por interpretar a personajes como Artur Mas o Lionel Messi en los programas de Polònia y Crackòvia, o incluso de antes, de cuando trabajaba en la radio en los años 90. Puede que lo identifiquemos por su facilidad para imitar voces y parodiarlas, o por Crónicas Marcianas o Got Talent, o por sus shows de comedia o musicales. “Donde yo más cómodo me siento es el teatro”, confiesa el actor, “pero el doblaje en películas de animación también me encanta porque es como una burbuja en la que tu trabajo queda para siempre”.

Tal vez por eso, cuando Enrique Gato y el resto del equipo de Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa le llamaron para poner la voz de tres personajes distintos, tampoco se lo pensó demasiado. “Me hizo muchísima ilusión, porque además era fan de la saga y, de repente, me llegó la posibilidad de dar voz a dos de sus personajes más icónicos, Jeff (el perro) y Belzoni (el pájaro). Y ese tercero, que ha sido una sorpresa maravillosa, (Cristóbal) Colón”.

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Con esta faceta múltiple, Latre acompaña el regreso del personaje de animación más famoso del cine español, que presenta ahora su cuarto largometraje. En este, una nueva aventura llena de viajes en el tiempo y de objetos mágicos sirve de telón de fondo para mostrarnos a un héroe que ha pasado de ser el simple soñador torpe de sus primeras entregas a alguien mucho más experimentado que afronta ahora un nuevo salto, convirtiéndose en padre y descubriendo, junto al resto de personajes, hasta qué punto está dispuesto a sacrificarse con tal de proteger a su familia.

Imagen de 'Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa'. (Paramount)

“Supera todo lo que hemos hecho antes”

“Una de las máximas que tengo con Tadeo es el hecho de que, si nos metemos a hacer una nueva película, sea porque de verdad hemos encontrado algo nuevo, fresco y que no has visto nunca”, asegura Enrique Gato. La vida de este cineasta está estrechamente ligada al protagonista que ideó hace ya más de dos décadas, en un cortometraje que le llevó de estudiar Ingeniería Técnica Informática a ganar el primero de sus seis premios Goya. “Mira que me gusta soñar en grande muchas veces, pero no habría acertado en la vida en lo que se convertiría el personaje”.

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Para Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, él y su equipo han buscado que “consiga dar la sensación de que supera todo lo que hemos hecho antes”. A nivel artístico, eso se ha traducido en crear desde cero mundos como Paititi, esa ciudad americana del siglo XVI de la que descubrimos que proviene Momia, “con toda esa cantidad de gente y toda una civilización”. Por otro lado, como en cierto momento los compañeros animales de Tadeo Jones adquieren la capacidad de hablar, también hubo un trabajo importante de selección para el doblaje, aunque finalmente solo hubo un nombre sobre la mesa: Carlos Latre.

“Siempre hay un momento en el que, tan solo con el nombre, haces un clic. Pues hasta ese punto ocurrió con Carlos, hasta el punto de que no le dimos un personaje, sino tres”. Para la historia quedará el momento en el que aparece Cristóbal Colón, un papel tan fugaz como estelar que figura entre los más divertidos de la película, y que también, apunta Gato, “de los más divertidos del doblaje de la película”.

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El pájaro Belzoni, uno de los personajes de Tadeo Jones. (Paramount)

La importancia de Tadeo Jones

A la hora de elegir las voces, Latre confiesa que el resultado final es “una mezcla de lo que te pide el director, la producción y lo que tú vas aportando a nivel de detalles”. Luego, tras un periodo de prueba, toca memorizar y darle una personalidad única. “Por suerte, el guion es tan bueno, tan divertido y con tanto humor que es relativamente fácil”, sonríe el actor. “Creo que es una película que reúne muchísimas cosas: es infantil y para mayores, familia, valores, aprendizajes, humor”.

Latre destaca también el hecho de que Tadeo Jones es una medalla que el cine español debería colgarse. “Creo que uno de los estandartes de nuestro país es Tadeo. Es marca España total, marca de calidad y marca de creérnoslo; de decir que, si hace unos años te dicen que la animación española será puntera en el mundo, seguramente no nos lo hubiéramos creído, y aquí está”. Eso, para Gato, conlleva un ejercicio de responsabilidad, porque es en el brutal acogimiento que recibe cada vez que se estrena donde el personaje “es más de la gente que de uno mismo”. “Es un tipo de cine que costaba mucho ver antes en España, lo que Tadeo consiguió fue dar un poco el pistoletazo de salida y ser el espejo en el que se han podido mirar nuevas producciones”.

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Más allá del humor y de la espectacularidad de las imágenes, lo que más sorprende de la película es su emocionante final, que muy probablemente le arranque alguna lágrima a más de uno. “Creo que lo más difícil es hacer sentir emoción a la gente, porque significa que has conseguido guiar una historia hasta el punto de vincularla tanto con el espectador que te encoge un poco el corazón”, opina Gato. “Es muy difícil conseguir eso y ese era el objetivo, que la gente, sobre todo los históricos de la saga, pero también cualquier persona, tenga la sensación de haberse emocionado y de haberse preocupado por los personajes”.