18 metros de eslora, tecnología sostenible y un valor de 5 millones de euros: así es el superyate de Fernando Alonso

Fernando Alonso está acostumbrado a vivir rodeado de velocidad. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 continúa siendo uno de los grandes referentes del automovilismo español y, pese a que la ansiada victoria número 33 sigue resistiéndose, mantiene intacto el respaldo de una afición que continúa soñando con verle de nuevo en lo más alto del podio. Sin embargo, cuando abandona los circuitos, el piloto asturiano busca precisamente lo contrario: tranquilidad, silencio y desconexión.
Esa filosofía queda reflejada en una de sus adquisiciones. El deportista incorporó hace unos años a su patrimonio un exclusivo catamarán ecológico, un modelo de lujo que sorprende por combinar tecnología de última generación con un firme compromiso con la sostenibilidad. Se trata del Sunreef Power Eco 60, una embarcación desarrollada por el astillero polaco Sunreef Yachts, el mismo fabricante que construyó el conocido yate de Rafa Nadal.
PUBLICIDAD
Lejos de optar por una embarcación enfocada a la potencia o las altas prestaciones, Alonso ha apostado por un concepto completamente diferente. Cuando Fernando Alonso encargó esta embarcación en 2021, su precio rondaba los 4 millones de euros. Teniendo en cuenta la evolución del mercado de los yates de lujo y el encarecimiento de este tipo de embarcaciones, su valor actual podría situarse en torno a los 5 millones de euros.
El barco funciona mediante propulsión eléctrica y aprovecha la energía captada por un amplio sistema de paneles solares integrados en el casco, la superestructura y las superficies curvas del catamarán. En total, cerca de 70 metros cuadrados de placas fotovoltaicas alimentan unas baterías de última generación que permiten navegar prácticamente sin emisiones, vibraciones ni ruido.
PUBLICIDAD
Un proyecto sostenible
El propio piloto ha explicado que esa fue una de las principales razones que le llevaron a elegir este proyecto. Acostumbrado a un ritmo de vida frenético y a competir al límite en cada gran premio, reconoce que durante su tiempo libre busca un ambiente completamente distinto. “Mi vida transcurre a gran velocidad. Viajo constantemente y, cuando estoy en un circuito, todo gira alrededor de la competición. Cuando descanso quiero justamente lo contrario: navegar en silencio, sin humos y sin vibraciones”, compartió con la revista Forbes.
Alonso no solo se limitó a encargar el barco. El asturiano siguió de cerca todo el proceso de fabricación y visitó en varias ocasiones el astillero de Gdansk (Polonia), donde pudo participar en distintos aspectos relacionados con la personalización del proyecto. Según explicó tras recibir la embarcación, quedó impresionado por el nivel tecnológico y el cuidado por los detalles del fabricante, al que considera una referencia en el desarrollo del llamado yachting sostenible.
PUBLICIDAD
El catamarán mide algo más de 18 metros de eslora y supera los 10 metros de manga, unas dimensiones que permiten disfrutar de amplios espacios tanto en el interior como en el exterior. Su distribución está pensada para ofrecer el máximo confort durante largas travesías, con capacidad para alojar hasta doce personas, además de una tripulación de cuatro miembros.
El interior alberga seis camarotes, entre ellos una espaciosa suite principal equipada con cama de gran tamaño, vestidor, escritorio, salón privado e incluso una terraza; perfecto para su nueva vida como padre junto a Melissa Jiménez. El baño, con acabados propios de un hotel de lujo, dispone de una amplia ducha y materiales de alta gama.
PUBLICIDAD
Las zonas comunes tampoco pasan desapercibidas. La cubierta principal cuenta con grandes ventanales que favorecen la entrada de luz natural y conectan visualmente el interior con el mar. En la proa y la popa se reparten distintos espacios para descansar, comer o disfrutar del paisaje, mientras que el flybridge —de unos 36 metros cuadrados— está concebido como un auténtico espacio de ocio, con posibilidad de incorporar jacuzzi, bar, cocina exterior, barbacoa y amplias tumbonas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD