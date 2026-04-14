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Regresa ‘Insidious’, una de las sagas de terror más populares y longevas: tráiler y fecha de estreno

Se ha presentado en la CinemaCon ‘Insidious: Out of the Further’ el próximo capítulo de una de las franquicias más rentables del cine de horror

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Insidious: Out of the Further estará dirigida por Jacob Chase y coescrita con David Leslie Johnson-McGoldrick.

El primer avance de Insidious: Out of the Further ha sido presentado por Sony Pictures en la última edición de CinemaCon en Las Vegas, reafirmando la vigencia de una de las sagas de terror más longevas y rentables del género. La película, que supone la sexta entrega de la franquicia, llegará a los cines el próximo 21 de agosto.

La trama incorpora una nueva protagonista, Gemma, interpretada por Amelia Eve, que regresa a la casa donde creció para criar a su hija y descubre la capacidad de acceder a The Further (aquí conocido como ‘el más allá’), el lugar de almas perdidas que define el universo de Insidious. El dato más singular, radica en que, lejos de limitarse a visitar ese plano de existencia, Gemma es el primer personaje capaz de traer consigo a los seres que habitan en él, lo que transforma el rumbo y la amenaza de la saga al convertir el mundo real en un nuevo escenario de caza para los demonios de The Further.

El adelanto, cuya primera escena muestra un inquietante examen dental, marca el tono de terror de la película, y confirma el salto generacional dentro de la serie tras Insidious: La puerta roja, la anterior entrega que alcanzó una recaudación de casi 200 millones de dólares en todo el mundo, el mayor éxito financiero de la franquicia.

Nuevos rostros y veteranos de la saga

Junto a Eve, el reparto lo completan Brandon Perea, Lin Shaye (que vuelve a encarnar a Elise Rainier), Misie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Laura Gordon y Island Austin. La dirección corre a cargo de Jacob Chase, también coautor del guion junto a David Leslie Johnson.

Imagen de 'Insidious: Out of the Further', de Jacob Chase
Imagen de 'Insidious: Out of the Further', de Jacob Chase

Esta entrega contará con la producción de Jason Blum, Oren Peli, James Wan y Leigh Whannell, todos ellos nombres recurrentes en la franquicia, además de la participación como productores ejecutivos de Ryan Turek, Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones y el propio Johnson.

Durante la presentación en CinemaCon, el presidente de distribución doméstica de Sony Pictures, Adam Bergerman, ha asegurado, que “esta será la película más terrorífica de la franquicia”. El tráiler incluiría la confesión de Eve en su papel principal: “Estábamos muy felices hasta que comencé a tener estos sueños. Estoy asustando a mi hija. Necesito que alguien me diga cómo detener esto”.

Una franquicia muy rentable

La franquicia, creada en 2010 por James Wan (que no dirige desde Aquaman y el reino perdido) y Leigh Whannell (su última película fue Hombre Lobo), ha construido su legado sobre la exploración de fenómenos paranormales y la existencia de un reino habitado por espíritus y demonios vengativos, una fórmula que ha cosechado más de 740 millones de dólares en taquilla global, consolidando la saga como un activo estratégico para Sony Pictures.

Imagen de 'Insidious: Out of the Further', de Jacob Chase
Imagen de 'Insidious: Out of the Further', de Jacob Chase

Si la anterior película de la saga volvía a recuperar a los personajes originales, interpretados por Rose Byrne, Patrick Wilson y Ty Simpkins, en esta ocasión, esa línea parece cerrada, dejando la puerta abierta a la aparición de nuevos personajes que se relacionen con esa dimensión que es ‘el más allá’.

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