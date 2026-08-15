Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud en Granada (Captura de video)

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Cerca de 40 temblores han sacudido la provincia de Granada desde la tarde del viernes, según el Instituto Geográfico Nacional. El primero, de magnitud 3,7, se localizó en La Zubia sobre las 18:45, seguido de otros movimientos menores. El más fuerte, de magnitud 5,2 y con epicentro en Alhendín, llegó poco después de la una de la madrugada y provocó daños materiales que obligaron a activar la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en situación operativa 1. No se han registrado heridos ni víctimas.

El responsable de Emergencias de la Diputación de Granada, Eduardo Martos, explicó este sábado que los expertos prevén nuevas réplicas de entre 3 y 3,5 de magnitud. En declaraciones tras la reunión del comité sísmico, Martos ha confirmado que “no hay daños estructurales” y que los incidentes atendidos corresponden principalmente al desprendimiento de cornisas, rotura de cristales y grietas sobre las fachadas de algunos edificios, con algún desalojo preventivo, aunque los vecinos afectados ya han regresado a sus domicilios.

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En rueda de prensa, Antonio Sanz, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia y Emergencias, ha detallado que, si bien algunas personas han requerido atención médica, ninguna lo ha hecho por nada de gravedad, sino por “pequeños traumatismos”, crisis de ansiedad y algún desmayo.

Un terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Granada y en el área metropolitana. (Fuente: Europa Press/X)

Más de 200 llamadas al 112 durante la noche

El seísmo principal, de unos ocho segundos, se sintió en un radio amplio y generó más de 200 llamadas al 112 a lo largo de la noche. Los servicios de emergencia se centraron en caídas de cornisas, grietas en edificios y desprendimientos de fachadas, y realizaron revisiones preventivas en viviendas y locales. Según el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se ha sentido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas.

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En Alhendín, epicentro del terremoto y con unos 11.000 habitantes, la noche se vivió con inquietud por el temblor principal y las réplicas, pero no se han registrado daños materiales más allá de alguna grieta sin relevancia. El concejal de Seguridad Ciudadana, Mariano del Río, explicó a EFE que la población permaneció en la calle “con serenidad y de manera ordenada” hasta que la lluvia motivó el regreso a las viviendas en torno a las 3 de la madrugada.

La Alhambra está bien: el complejo monumental, que permanecía cerrado esta mañana por tareas de inspección y revisión, reabrió al público a las once, tres horas después de su horario habitual, al confirmarse que no se habían producido daños en el conjunto monumental. “No tiene ningún tipo de afectación”, ha informado Sanz.

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Vista de daños provocados por el terremoto de magnitud 5.2 este sábado en Granada (EFE/ Pepe Torres)

No se han producido daños personales. La Junta tiene previsto revisar este sábado los edificios afectados para determinar si presentan daños estructurales o si los vecinos que aún no han regresado pueden hacerlo. En las próximas horas se realizarán inspecciones en los municipios con más incidencias (Alhendín, Armilla, Las Gabias, La Zubia, Churriana de la Vega) y en el sur de Granada capital, en el barrio de El Zaidín. Si se detectan daños estructurales, se podrían tomar nuevas medidas, ya que las réplicas previstas podrían incrementar esos daños. Por esto, ha recomendado a la población que se mantenga alejada de cornisas y fachadas que presenten algún daño, así como que esté preparada ante las posibles réplicas por el “enjambre sísmico” en la zona.

El mes de agosto está resultando “intenso” en gestión de emergencias, según Martos, por la suma del terremoto y la fuerte tormenta eléctrica que mantiene a la provincia en aviso amarillo y que esta noche ha complicado aún más la situación para algunas personas que, por temor a desprendimientos o colapsos, decidieron pasar la noche al raso, con sillas y mantas en calles y plazas de la ciudad, mientras se sucedían las réplicas.

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