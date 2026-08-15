Las autoridades marroquíes exigen a la Agencia EFE y TVE que abandonen Castillejos y les amenaza con retirarles la acreditación

Miembros del ejército escoltan a migrantes en Ceuta, España, tras los recientes cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español. 1 de agosto de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

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Un representante del Ministerio del Interior marroquí ordenó este sábado a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq (Castillejos) que abandonen la ciudad, donde se encuentran cubriendo información relacionada con la frontera con Ceuta y el segundo intento de entrar a la ciudad española que las fuerzas marroquíes han bloqueado.

Los periodistas cubrían una carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar, mediante el uso de gases lacrimógenos y porras, a centenares de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que trataban de aproximarse a la frontera.

“Cumpliendo instrucciones”

Durante la cobertura, el máximo representante local del Ministerio del Interior, Youssef Hajji, comunicó al corresponsal de EFE que debía abandonar inmediatamente la localidad, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba “cumpliendo instrucciones”.

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Las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Castillejos.

El periodista de EFE presenció cómo trasladaba la misma orden al equipo de TVE. Hajji advirtió a los periodistas españoles de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podrían ser retirados si no abandonaban Castillejos.

EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta hasta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.

*Información elaborada por EFE