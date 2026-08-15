La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

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La decisión del Gobierno de prolongar hasta junio 2030 la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) ha reabierto el debate sobre el cierre o el mantenimiento de las nucleares en España y su impacto en el despliegue de las energías renovables. La autorización supone retrasar la clausura de sus dos reactores, inicialmente fijada para noviembre de 2027 en la Unidad I y octubre de 2028 en la Unidad II, y abre la discusión sobre si este movimiento puede acabar afectando al calendario de cierres previsto para el conjunto del parque nuclear.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha justificado la prórroga por el nuevo contexto energético internacional marcado por la volatilidad de los precios del gas y la situación geopolítica en Oriente Medio. La decisión del Gobierno, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puede influir en el calendario de desmantelamiento de las cinco centrales que hay en España, que, si se cumple, deberían dejar de funcionar en 2035.

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Las cinco nucleares en explotación son Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II y Vandellós II (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara), que en conjunto producen un 20% de la electricidad nacional. En 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez presentó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contemplaba la clausura gradual del parque nuclear entre 2027 y 2035. El calendario establecía que Almaraz I se cerrara en noviembre del 2027 y Almaraz II, en octubre del 2028. Ascó I se desmantelaría en octubre de 2030; Cofrentes, en noviembre del 2030; Ascó II, en septiembre del 2032; Vandellòs II, en febrero del 2035, y Trillo, en mayo del 2035.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz para las Unidades I y II, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión permitirá que los dos reactores de la central extremeña sigan operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

Efecto dominó que frene los cierres

El calendario de cese de las nucleares corre el riesgo de incumplirse, según estiman los detractores de la prórroga de Almaraz. Este es el caso del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para quien, con la decisión del Gobierno, “se rompe el calendario de cierre de las nucleares”.

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También fuentes de la Fundación Renovables señalan que “cabe esperar que esta decisión genere un ‘efecto dominó’ y altere el calendario de cierres del resto de las centrales españolas”, lo que, a su juicio, ”agravaría la situación todavía más”.

A favor de la decisión de prolongar la vida útil de la nuclear extremeña se ha posicionado el Partido Popular, que exige la cancelación urgente del calendario de cierres. En la misma línea se han pronunciado los alcaldes de municipios que albergan centrales nucleares, entre ellos, los de Ascó y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona). Consideran que la decisión del Ejecutivo es “una buena noticia” y puede abrir la puerta a que las centrales catalanas sigan operativas durante más tiempo.

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El alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha manifestado en declaraciones a Efe que la prolongación de la vida útil de Almaraz puede ser importante para el futuro de las centrales catalanas, ya que “si se ha tomado esta decisión respecto a Almaraz, entiendo que las mismas razones servirán en su momento para las centrales de Ascó y Vandellòs”.

También desde la Sociedad Nuclear Española esperan que la medida, “sea un primer paso que lleve a un análisis riguroso de nuestro futuro energético que contemple las centrales nucleares como un recurso más que útil para asegurar la seguridad de suministro de manera respetuosa con el entorno”, recoge Europa Press.

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España prepara su apagón nuclear pese a las propuestas por alargar su vida útil. (Montaje Infobae)

No hay más cambios de calendario

Fuentes del Ejecutivo han declarado que la prórroga de Almaraz no alterará la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Gobierno no contempla otros cambios en el calendario más allá de la prórroga de Almaraz.

“El objetivo para 2030 es que no se dé este mismo debate (sobre si cerrar o no Almaraz) debido a que hayamos conseguido en suficiente medida esa autonomía con respecto a las energías renovables y su almacenamiento”, han explicado a Europa Press. Reconocen que “debate político va a haber siempre, pero estamos centrados en que no se produzca en las mismas condiciones que ahora: que sea tan evidente que vamos sobrados que no se dé”.

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Efectos sobre las renovables

La prolongación de la vida útil de Almaraz puede tener repercusiones negativas para el impulso de las renovables en España. Así lo considera Ernest Urtasun, para quien la decisión del Gobierno “envía un mensaje equivocado en plena transición energética” porque “frena el despliegue de las renovables”.

También para los firmantes del manifiesto Alargar las nucleares, no gracias, entre los que se encuentran organizaciones ecologistas, vecinales y sociales, la prórroga de Almaraz pondrá en riesgo 26.129 millones de euros de inversión en energías limpias.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura. (EFE/Chema Moya)

En este sentido, Sumar ha lamentado que “cada euro” que se gaste en mantener centrales nucleares “que deben cerrarse” no se gasta en “impulsar” la “seguridad, soberanía e independencia energética con energías renovables”, que son la “llave del futuro”.

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Por su parte, portavoces de la Fundación Renovables han calificado de “error histórico” a nivel de política energética la decisión del Gobierno e inciden en que con esta resolución, el modelo energético español, basado en las renovables, “sufre una herida de muerte”, ya que supone “echar por tierra” toda la política y planificación energética de la última década en España.

Ante estas críticas, fuentes del Gobierno descartan que la decisión sobre Almaraz frene su apuesta por las energías limpias. Argumentan que estas han contribuido a mejorar la competitividad de España y a proteger a los consumidores frente a las subidas de precio de los combustibles fósiles. Por ello, subrayan que “la instalación o no de renovables en España depende de más factores que de si se prolonga o no Almaraz”.

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