Reivindicar la imaginación por encima de los algoritmos: la novela que utiliza el mito de Scheherezade para desafiar al sistema

Jeanette Winterson y su novela 'Un Aladino y dos lámparas' (Lumen)

La escritora británica Jeanette Winterson ha consolidado una trayectoria literaria enfocada en la reivindicación de la palabra y la imaginación como vehículos para cuestionar las normas sociales. Su producción aborda constantemente el análisis profundo del amor en sus distintas formas, presentando su obra como un espacio para desafiar los valores establecidos.

Ahora ha publicado Un Aladino y dos lámparas, una obra en la que lleva al primer plano del debate sobre el poder de la imaginación frente a las amenazas contemporáneas. La autora británica, reconocida por explorar los límites entre lo real y lo ficticio, aborda en esta nueva obra la capacidad de la narrativa para resistir ante formas de poder autoritarias y sistemas tecnológicos dominados por intereses económicos.

La redefinición de los clásicos, en este caso Las mil y una noches, se convierte para Winterson en un recurso no nostálgico, sino de necesidad urgente ante la transformación social y tecnológica actual, incidiendo en la diferencia esencial entre el consumo digital y la experiencia literaria.

Dos lámparas que simbolizan lo viejo y lo nuevo

En la obra, la autora confronta dos formas de poder simbolizadas por sendas lámparas: una heredada del viejo orden y otra propia de la era digital, ambas prometiendo satisfacer deseos sin coste real. Winterson insiste en que esta promesa, replicada por la tecnología contemporánea, es una ilusión que afecta al sentido de la libertad y a la autonomía individual.

Así, el ensayo no se limita a advertir sobre la inteligencia artificial como amenaza externa, sino que sitúa el problema en la voluntaria entrega a los sistemas automáticos, a diferencia de la coerción ejercida por regímenes tradicionales.

El enfoque elegido por Winterson no se descuelga en la ‘distopía’; se configura más bien como fábula de resistencia. La escritora incide en que el gran riesgo reside en el consentimiento social que otorga su libertad a dispositivos y plataformas gestionadas bajo lógicas opacas y controladas por grupos influyentes.

'Un Aladino y dos lámparas', de Jeanette Winterson (Lumen)

En este contexto, Winterson reinterpreta el mito de Sherezade no como simple entretenimiento, sino como acto estratégico de supervivencia: relatar historias uno tras otro para aplazar la amenaza y transformar la realidad inmediata. Según la autora, esta cadena de relatos provoca una transformación profunda a través de la imaginación, mecanismo que puede trasladarse al presente digital.

La interpretación que Jeanette Winterson propone en Un Aladino y dos lámparas parte de la constatación de que la imaginación es el principal recurso humano para crear nuevas realidades y resistir discursos dominantes. Para Winterson, ese potencial enfrenta hoy un reto específico: la supremacía de la tecnología y la tendencia de organizaciones y gobiernos a priorizar la utilidad y el hecho consumible por encima del acto creativo y la capacidad de pregunta.

Leer como acto de resistencia

La estructura del libro es híbrida, integrando elementos autobiográficos, análisis social y reflexión literaria. Winterson recurre a Sherezade y Aladino para reivindicar la función emancipadora de la imaginación y la lectura, materias que, en su opinión, constituyen una actividad subversiva y privada en una época dominada por la vigilancia y la fragmentación de la atención.

La autora argumenta que leer largas historias, en contraposición al consumo acelerado de información digital, es un “gesto radical”. Sostiene que este tipo de narrativa prolongada ayuda, no sólo a formar el pensamiento, sino a combatir la inercia del presente y evitar la aceptación acrítica de narrativas impuestas.

A través de su propia biografía, marcada por la infancia en un entorno religioso restrictivo y la exclusión familiar por orientación sexual, Winterson ha construido una poética de la resistencia basada en la interrelación de relatos personales y universales. La escritora señala que su impulso inicial para escribir y enseñar a otros deriva de la necesidad profunda de ser escuchada y de transformar la experiencia privada en algo que pueda pertenecer colectivamente.

La escritora Jeanette Winterson

La autora defiende también una visión plural y cambiante de los relatos. Al subrayar el carácter mestizo y transfronterizo de Las mil y una noches, Winterson destaca que las historias han circulado como bienes culturales a través de distintas culturas, ‘reformulándose’ y adaptándose en cada tránsito. Este movimiento constante se opone a la lógica del encierro tras fronteras nacionales y apela a la importancia de la interacción y la mutua transformación.

La cuestión de la creencia y la narrativa heredada es otro eje central. Winterson afirma que no se nace como un folio en blanco, sino que cada individuo llega al mundo con combinaciones de datos familiares y culturales que sólo pueden ser desafiadas a través de preguntas imaginativas y de la exposición a narrativas alternativas. Este proceso, en su opinión, permite a las personas discernir entre la verdad y la mentira, cuestión especialmente relevante en el escenario actual de ‘sobreinformación’ y manipulación algorítmica.

Para la autora, los sistemas automáticos están diseñados por personas concretas, con intereses bien definidos, y la renuncia a preguntarse quién y para qué crea el código supone la pérdida del sentido de ciudadanía y responsabilidad. Sitúa así el debate sobre la inteligencia artificial en el terreno del poder antes que en el de la distopía tecnológica, e insiste en que el peligro real reside en la concentración y opacidad de los intereses que controlan los datos.

Una imagen de la escritora Jeanette Winterson, que ha presentado nuevo libro este año

En la obra, los datos son calificados como el “nuevo petróleo”, con la particularidad de que son producidos por los propios individuos, que se convierten a la vez en materia prima y producto. Esta lógica supone, en palabras de Winterson, una transformación antropológica sin precedentes. Su reflexión se extiende a la fachada de inevitabilidad con que suelen presentarse fenómenos como la globalización, la industrialización o la propia inteligencia artificial, que, según denuncia, disfrazan decisiones humanas bajo apariencias de fatalidad histórica o de fuerza natural.

Así, para ella la lectura constituye un acto de resistencia: no sólo por escapar al escrutinio de los sistemas de vigilancia, sino porque permite el desarrollo de herramientas críticas frente a la hostilidad del entorno. Insiste en que la política más eficaz implica tanto el compromiso directo en el ámbito local o comunitario como la defensa de espacios de autonomía individual, como es la propia lectura.

El director Miguel Gomes se inspira en la estructura de "Las Mil y Una Noches" para tejer un fascinante y surrealista retrato del Portugal contemporáneo. Una película donde la gente está en apuros, los políticos son absurdos y las historias son la única forma de supervivencia.

El aprendizaje a través de las historias, especialmente aquellas que desafían el orden lineal y fijo de la narrativa tradicional, es otra propuesta central en su ensayo. Winterson considera que tanto el pasado como el futuro pueden ser transformados al ser ‘reinterpretados’ mediante la ficción, recuperando la agencia frente a la repetición de traumas colectivos o personales.

La autora no ofrece soluciones simplificadoras, pero lanza preguntas sobre el coste de la comodidad y la necesidad de defender lo humano frente a la tendencia de automatización completa. A su juicio, el enemigo no reside en la máquina, sino en la concentración de poder y la renuncia voluntaria a ejercer el pensamiento crítico y la capacidad de imaginar otras realidades.