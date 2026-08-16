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La historia de las bizcotelas, los bizcochos con yema y chocolate que ya comía Felipe V y que son un clásico de San Lorenzo de El Escorial

Varias pastelerías sanlorentinas han recuperado este dulce y siguen elaborándolo con las indicaciones recogidas allá por 1747

Las bizcotelas típicas de San Lorenzo de El Escorial (Montaje Infobae)
Las bizcotelas típicas de San Lorenzo de El Escorial (Montaje Infobae)
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San Lorenzo de El Escorial fue la primera ciudad de vacaciones que jamás existió en tierras españolas. Más concretamente, una ciudad de vacaciones reales. Allí construyó su querido palacio el rey Felipe II, un conjunto monumental que incluye zonas residenciales para la familia real, un monasterio, una espectacular basílica y una biblioteca de ensueño.

Alrededor de este imponente monumento, de 33.327 metros cuadrados, se construyó poco a poco lo que hoy es la ciudad de San Lorenzo de El Escorial, un conjunto de palacios que alojaban a la corte real y a familias aristocráticas que acompañaban al monarca durante sus vacaciones. Una tierra de palacios, de reyes y de lujos que también esconde secretos gastronómicos llenos de encanto.

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Y es que este municipio de la Comunidad de Madrid tiene su propio postre, un dulce que, como no podía ser de otra forma, tiene su origen en la realeza. Son las famosas bizcotelas, un suave bizcocho coronado con una capa de crema de yema y una riquísima cobertura de chocolate que deleita a diario a locales y visitantes.

El postre que hoy encontramos en las pastelerías sanlorentinas es una adaptación de un dulce creado por el repostero de Felipe V, el primer Borbón en España. La receta está recogida por primera vez en el libro Arte de Repostería de 1747, de Juan de la Mata, bajo el nombre de ‘Bizcocho del Palacio Real’. De ahí rescataron el postre los pasteleros de San Lorenzo de El Escorial, y cada uno lo adaptó a su gusto, creando así una tradición que sigue viva hasta la actualidad.

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Desde San Lorenzo de El Escorial, el chef madrileño Dani Ochoa firma una cocina profundamente arraigada en la Sierra de Guadarrama, premiada con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Las bizcotelas de San Lorenzo se elaboran preparando un bizcocho de pequeño tamaño y, por otro lado, una crema de yema, que más tarde se vierte por encima del primero. Por encima, se coloca una cobertura de chocolate negro, consiguiendo un dulce jugoso, suave y con mucho sabor a cacao. Es el proceso artesanal que las pastelerías de la zona siguen respetando al pie de la letra, alimentando a vecinos y a visitantes de esta preciosa localidad serrana.

Son varios los negocios artesanos que han apostado todo a la elaboración de este dulce, aunque hay dos pastelerías que han conseguido convertirse en icono de esta tradición. Son el obrador Paco Pastel y la Pastelería Alaska, ambas históricas empresas sanlorentinas que siguen a pleno rendimiento todavía hoy.

Paco Pastel

Uno de los destinos preferidos por los visitantes para disfrutar de unas bizcotelas artesanas es el obrador Paco Pastel, una casa fundada en 1996 que cuenta con establecimientos en la plaza de la Constitución de San Lorenzo de El Escorial y el centro comercial Zaburdón.

De sus hornos salen semanalmente decenas de miles de productos de pastelería y panadería, convirtiéndose en uno de los establecimientos de referencia en este municipio madrileño. El negocio ha sido liderado por tres generaciones de artesanos, una familia que ha hecho de las bizcotelas una de sus muchas especialidades y que, en la actualidad, cuenta con dos locales (Pastelería Zaburdón, C. las Pozas, 181, y Pastelería La Plaza, Pl. de la Constitución, 10).

Pastelería Paco Pastel, en San Lorenzo de El Escorial (Web del negocio)
Pastelería Paco Pastel, en San Lorenzo de El Escorial (Web del negocio)

Pastelería Alaska

La segunda parada obligatoria para los amantes de este dulce es la Pastelería Alaska. Félix Muñumel y su esposa Pilar abrieron su primera pastelería en 1992, en la Plaza de San Lorenzo. Las bizcotelas ganaron rápidamente una merecida fama entre los vecinos de San Lorenzo.

Dieciocho años después, su hijo Javier, ya conocedor del negocio, se hizo cargo de la pastelería junto con su mujer Isabel. A partir de ese momento empezó una etapa de crecimiento, abriendo una nueva pastelería con terraza en el año 2017 y un obrador independiente en el año 2020, con el que se da servicio a la pastelería y a los clientes profesionales.

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