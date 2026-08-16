Castilla-La Mancha, la comunidad dormitorio de Madrid: “Vienen aquí porque pueden vivir en casas más grandes y baratas, incluso con piscina”

Ciudades dormitorios en Castilla-La Mancha (Montaje Infobae)

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Castilla-La Mancha no deja de crecer, aunque de forma desigual. El incremento de la población convive con la expansión de la llamada España vaciada. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba la Estadística Continua de Población actualizada a 1 de julio de 2026 que mostraba un incremento poblacional del 0,21% de media en toda España en comparación con el primer trimestre del año. La región que dirige Emiliano García-Page lo hizo en un 0,28%. Fue la sexta comunidad con mayor crecimiento. Podría parecer que la España vaciada se llena, pero no: la realidad es que la España ‘llena’ se desborda. Se puede ver a través de algo tan sencillo como las nuevas farmacias.

El 17 de julio de 2024, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunciaba que la región contaría con 104 nuevas farmacias para 31 municipios. Dos años después, ya se han materializado. Cinco de ellas se sitúan en la provincia de Ciudad Real, tres en Cuenca y otras tres en Albacete, pero la mayoría se reparten entre las dos provincias que colindan con la Comunidad de Madrid. Guadalajara estrena 37 nuevas boticas y Toledo, 56. El reparto también es desigual en las dos regiones, pues estos establecimientos que bridan servicios de primera necesidad y que adjudica la Administración en función de la población se sitúan en aquellos municipios que han sufrido el boom de la expansión del área metropolitana de Madrid, que cada vez engulle más terreno.

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Según los datos del INE, Castilla-La Mancha contaba en 2025 con un total de 2.126.378 habitantes. La provincia más poblada es Toledo, que ha ganado 200.000 habitantes en los últimos 25 años. La menos poblada es Cuenca que, pese al crecimiento poblacional de España, que ya roza los 50 millones de habitantes, ha perdido incluso cerca de 1.200 vecinos en el mismo periodo de tiempo. Albacete y Ciudad Real siguen la misma línea, pero Guadalajara despunta.

A comienzos de siglo, la provincia tenía incluso menos habitantes que Cuenca, pero su población no ha dejado de crecer. Cuenta ahora con 285.839 vecinos, que llenan principalmente las orillas de la Comunidad de Madrid. Lo demuestran sus nuevas farmacias.

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Los vecinos se multiplica, las farmacias también

El último concurso llevado a cabo en la región fue en 2007. Entonces, la localidad toledana de Seseña, que se ha llevado el mayor número adjudicaciones, diez en total, contaba con 12.097 habitantes. Para el año en que salió el concurso casi se había triplicado la población con 30.165 habitantes.

Cerca se encuentra otro municipio de Toledo, Illescas, donde la cifra se duplicado en el mismo periodo de tiempo. En 2007, había 17.312 personas empadronadas. En 2024, había un total de 32.159 vecinos, que desde entonces cuentan con seis nuevas farmacias.

En Azuqueca de Henares (Guadalajara), también se adjudicaron seis nuevas farmacias. En ese caso, la población pasó de 28.155 habitantes en 2007 a 35.924 en 2024.

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En las ciudades de Toledo (conectado con autobús con la capital) y Guadalajara (adonde llega el Cercanías), así como en la Alovera, en la misma provincia, se han instalado cinco. Este último es uno de los ejemplos más paradigmáticos: en el año 2000 contaba con algo más de 1.800 vecinos; un cuarto de siglo después la cifra asciende a 14.526. Lo mismo sucede en El Casar (Guadalajara), que ha pasado de 3.404 habitantes en el año 2000 a 13.962 en 2025. Desde 2024 cuentan con cuatro farmacias más.

Una de esas nuevas farmacias de El Casar la regentan Manuel y su hija María. Cuenta a Infobae que se mudaron al pueblo hace dos años. Tras presentar los méritos y aprobar con nota el examen para obtener una de las concesiones, padre e hija empezaron con el proyecto desde cero y la farmacia abrió las puertas el año pasado. Ahora bien, no lo hizo en el pueblo sino en una de sus urbanizaciones, en El Coto. Ahí está la clave, en la hileras de chalets que han brotado en todos estos municipios y que ejercen en el siglo XXI la misma función que las ciudades dormitorio de la periferia de Madrid a finales del siglo XX.

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Vista del límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. (Captura de Google Maps en Azuqueca de Henares)

Móstoles, Alcorcón, Getafe, Parla y Fuenlabrada, donde los precios también se han disparado en los últimos años, han decido el testigo a Nuevo Seseña, la urbanización de Las Praderas de Illescas, la urbanización de El Coto en El Casar y al resto de municipios que han crecido a consecuencia de la subida de los precios en la Comunidad de Madrid.

La farmacéutica explica a este medio que buena parte de sus clientes son personas que trabajan en la capital y sus alrededores y que se se desplazan diariamente en coche o en transporte público. “Vienen aquí porque pueden vivir en casas más grandes y más baratas, incluso con piscina”, cuenta. Detalla también que “hay un autobús que te deja en Plaza Castilla en menos de 50 minutos”. La imagen aérea tanto de El Coto, donde trabaja, como del resto de urbanizaciones de municipios cercanos al limite con la Comunidad de Madrid es similar: chalets con piscina y con una relación entre metros cuadrados y precio imposible en el área metropolitana de la capital.

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Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

“Vivir en casas más grandes y más baratas”

Según informe de Idealista de precios de compra de vivienda de julio de 2026, el valor medio del suelo en la Comunidad de Madrid se situó en 5.135 €/m², mientras que en Castilla-La Mancha la media fue de 1.154 €/m², aunque la cifra no aporta demasiado, porque incluye los pueblos de la España verdaderamente vaciada, los que no están cerca de los núcleos urbanos.

En la provincia de Toledo el suelo alcanza los 1.205 €/m² y en la de Guadalajara los 1.616 €/m². Ahora bien, son los municipios castellanomanchegos que han experimentado el boom poblacional con los que se pueden comparar las ciudades del área metropolitana de la capital.

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Los precios de las casas en Seseña (1.587 €/m²), Illescas (1.875 €/m²), Azuqueca de Henares (2.107 €/m²), Alovera (1.847 €/m²) o El Casar (1.729 €/m²) sí se pueden comparar con los de Móstoles (3.015 €/m²), Alcorcón (3.463 €/m²), Getafe (3.307 €/m²), Parla (2.411 €/m²) o Fuenlabrada (2.873 €/m²). Las cifras hablan por si solas y se traducen en una expansión del área metropolitana tradicional que ya abarca Toledo y Guadalaja.