Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

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La renovación de Vinicius en el Real Madrid lleva tiempo en el aire y en las últimas semanas su posible salida se ha intensificado. Parece que el jugador brasileño y el club blanco no son capaces de llegar a un punto de entendimiento. Uno pide más dinero, los otros no están por la labor de dárselo y mientras el tiempo corre y el Arsenal aprieta. Mikel Arteta quiere a Vinicius para su proyecto. De momento, este miércoles, el brasileño se sienta a la mesa con el Real Madrid.

Esta es una semana clave para definir el futuro del delantero brasileño. Según diversas fuentes consultadas por ESPN, ambas partes tienen programada una reunión decisiva este miércoles, en la que se espera abordar de manera directa y definitiva la continuidad del internacional de 26 años en el club blanco. El contrato actual de Vinicius expira en junio de 2027, pero las diferencias entre el jugador y la entidad siguen siendo notables, especialmente en el apartado económico, lo que añade incertidumbre al desenlace de las negociaciones.

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Desde hace meses, el Real Madrid y Vinicius mantienen conversaciones para tratar de sellar una renovación que asegure la presencia del extremo en el Santiago Bernabéu durante más años. Sin embargo, las posturas continúan alejadas. Según ESPN, tras la finalización del Mundial, el club presidido por Florentino Pérez trasladó a Vinicius una propuesta de mejora salarial que alcanzaba los 22 millones de euros por temporada. A pesar de este incremento respecto a su salario actual, la diferencia con las pretensiones del futbolista sigue siendo considerable. Vinícius y su entorno consideran que esta debe ser la renovación más importante de su carrera, por lo que fijan sus expectativas en torno a los 30 millones de euros anuales.

Vinicius y Florentino se saludan durante un entrenamiento (Real Madrid)

Actualmente, Vinicius recibe aproximadamente 17,5 millones de euros por temporada. Considerando su rendimiento, su peso en el equipo y la proyección internacional que ha alcanzado en los últimos años, su entorno insiste en que ha llegado el momento de firmar el contrato más lucrativo de su trayectoria. La diferencia entre la última oferta merengue y las exigencias del atacante se mantiene en torno a los 8 millones de euros por curso, una brecha que hasta el momento no han podido difícil de salvar.

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El Real Madrid parece que no contempla la posibilidad de mejorar la oferta que ya puso sobre la mesa. Una cuestión que ha alimentado los rumores sobre una posible salida de Vinicius. Son muchos los clubes europeos que han mostrado interés en el jugador brasileño, pero parece que el Arsenal es el primero en la carrera. Mikel Arteta ha puesto su objetivo en el extremo y le quiere para completar su proyecto. Ve en él las cualidades que necesita para afrontar la temporada.

El escenario es delicado para el Real Madrid, ya que si no se logra una renovación en los próximos meses, Vinicius podría negociar libremente con cualquier equipo a partir de enero de la próxima temporada, firmando un precontrato que le permitiría marcharse sin coste al término de su vinculación actual en junio de 2027. Este contexto ha generado preocupación en el entorno madridista y ha provocado que el club valore diferentes alternativas, incluida una posible venta antes de que el jugador entre en su último año de contrato.

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Vinicius se emocion tras recibir un mensaje de su abuela

El interés del Arsenal por Vinicius

Uno de los clubes más atentos a la situación es el Arsenal. El conjunto dirigido por Mikel Arteta considera a Vinícius su principal objetivo para reforzar la banda izquierda. De hecho, el interés del Arsenal por el internacional brasileño es tan intenso que habrían paralizado cualquier otra operación para ese puesto, apostando todas sus cartas por la llegada del jugador del Real Madrid. Hasta el momento, el futbolista ha mantenido un perfil bajo respecto a su futuro. Ni ha hecho comentarios ni ningún movimiento que pueda dar una pista de qué camiseta vestirá la temporada que está a punto de arrancar.

La reunión de este miércoles podría arrojar luz sobre el oscuro futuro de Vinicius. Podría resolver si viste la camiseta blanca durante más temporadas, o si se traslada a Londres para jugar con el Arsenal o con otro equipo interesado en el brasileño. Lo cierto es que todo está por decidir y hasta el momento ni Real Madrid ni Vinicius han llegado a un acuerdo. Podría ser este miércoles cuando se dibuje.

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