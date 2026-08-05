Qué es la pica, el trastorno alimentario por el que quienes lo sufren comen tierra, papel o pelos

Consulta de psicología (Shutterstock)

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La pica es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por la ingesta persistente de cosas que no son alimentos, como tierra, pelo, papel o hielo. Aunque puede parecer una conducta extraña o aislada, los especialistas advierten que se trata de una condición médica que requiere evaluación cuando se mantiene durante al menos un mes y no corresponde a una etapa normal del desarrollo infantil.

Según MedlinePlus, la pica es más frecuente en niños pequeños que en adultos. Se estima que hasta un tercio de los menores de entre uno y seis años presentan este tipo de conductas alimentarias en algún momento. Sin embargo, no todos los casos implican el consumo de tierra, una práctica conocida como geofagia, ni todos requieren un tratamiento prolongado.

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Aunque es más común en la infancia, este trastorno también puede aparecer durante el embarazo. En algunas personas, el deseo intenso de consumir materiales no comestibles se ha relacionado con deficiencias nutricionales, especialmente de hierro y zinc. En otros casos, la necesidad responde a la búsqueda de determinadas sensaciones o texturas en la boca. Asimismo, la pica puede estar asociada a trastornos del desarrollo, como la discapacidad intelectual.

De tierra a bolas de pelo

Las sustancias que suelen ingerir quienes padecen este trastorno son muy variadas. Según MedlinePlus, entre ellas se encuentran barro, tierra, arena, hielo, pintura, bolas de pelo e incluso heces de animales. Dependiendo del tipo y la cantidad del material ingerido, las consecuencias para la salud pueden ser leves o llegar a representar un riesgo importante.

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Los síntomas no solo están relacionados con el acto de comer sustancias no comestibles, sino también con las complicaciones que este comportamiento puede provocar. Entre las más frecuentes se encuentran el dolor abdominal, las náuseas y la distensión causada por obstrucciones en el estómago o el intestino. Además, pueden presentarse fatiga, problemas de conducta, dificultades escolares y signos de intoxicación por plomo cuando se ingieren pinturas o polvo que contienen este metal. También existe el riesgo de infecciones si se consumen tierra o desechos animales contaminados.

Consulta de una psicóloga (Magnific)

Cómo se diagnostica este TCA

El diagnóstico de la pica no depende de una única prueba. Los profesionales de la salud realizan una evaluación clínica y, en muchos casos, solicitan análisis de sangre para detectar deficiencias de hierro y zinc, comprobar la presencia de anemia o medir los niveles de plomo cuando existe sospecha de intoxicación. Si la persona ha ingerido tierra o materiales contaminados, también pueden realizarse estudios para descartar infecciones.

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El tratamiento se centra, en primer lugar, en corregir las deficiencias nutricionales o atender cualquier problema médico asociado. Posteriormente, suele combinar estrategias de modificación de la conducta, cambios en el entorno y educación dirigida a la familia. Una de las técnicas empleadas consiste en desincentivar la conducta mediante consecuencias negativas leves y reforzar positivamente el consumo de alimentos adecuados. Cuando la pica forma parte de un trastorno del desarrollo, algunos medicamentos pueden contribuir a reducir estos comportamientos.

La evolución del trastorno varía de una persona a otra. En muchos niños desaparece de forma espontánea después de algunos meses, mientras que en otros casos puede persistir hasta la adolescencia o la edad adulta, especialmente cuando está relacionado con trastornos del desarrollo. Los expertos recomiendan acudir a un profesional sanitario si un niño o un adulto mantiene el hábito de ingerir materiales no comestibles.

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