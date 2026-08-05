Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Imagen de un video que circula en redes sociales y que se atribuye a miembros de la DZ Mafia

Guardar

La policía argelina ha arrestado a Mehdi Laribi, uno de los fundadores de la Mafia DZ y considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Francia, tras una operación coordinada con las autoridades francesas. La detención se produjo a finales de julio y Laribi quedó bajo control judicial en Argelia, según ha publicado este miércoles la emisora de radio francesa France Info.

La captura de Mehdi Laribi, apodado “TIC” y de 36 años, representa un golpe para la Mafia DZ, grupo identificado por las fuerzas de seguridad como uno de los actores centrales del narcotráfico y la criminalidad organizada en Francia. El arresto fue posible gracias a un mandato internacional emitido por la justicia francesa en el marco de la Operación Pulpo, que desde 2024 tiene como objetivo desmantelar la estructura y las redes de esta organización. Laribi figura entre los cinco o seis miembros fundadores del grupo y se encontraba en fuga tras abandonar el territorio francés.

PUBLICIDAD

Laribi había optado por refugiarse en Argelia aprovechando su doble nacionalidad franco-argelina, según fuentes policiales citadas por France Info. La legislación de ese país impide la extradición de sus propios ciudadanos, lo que le permitió continuar operando y coordinando actividades criminales a distancia, según las investigaciones. Sin embargo, el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, viajó a Argel en mayo para relanzar la cooperación judicial bilateral, un movimiento que allanó el camino para que las autoridades argelinas ejecutaran el mandato de arresto internacional contra Laribi pese a que Argel no extradita a sus propios nacionales.

26 imputaciones en la Operación Pulpo

La Operación Pulpo desplegada por las fuerzas de seguridad francesas en el último año produjo un importante golpe a la estructura criminal. En marzo, las investigaciones derivaron en 26 imputaciones, incluyendo a otros referentes de la Mafia DZ como Amine O., Gabriel O. y Madhi Z., actualmente recluidos en cárceles de alta seguridad. La organización, surgida en Marsella y expandida a otras regiones del país, logró consolidar su influencia en el tráfico de drogas a gran escala y se vio implicada en numerosos episodios de violencia y ajustes de cuentas.

PUBLICIDAD

Ahora, la detención de Laribi no cierra la investigación: los investigadores siguen la pista de nuevos actores vinculados al tráfico de estupefacientes y trabajan para determinar el alcance real de sus redes.

Walid Bara, el sicario de la Mafia DZ con conexiones en España

Recientemente, en abril de este año, se detuvo en España a otro de los sicarios más temidos de la Mafia DZ y figura clave en el control del tráfico de drogas y armas en Marsella: Walid Bara. Fue arrestado en el centro de Madrid donde se ocultaba bajo identidad falsa tras huir de Francia, país donde acumulaba cuatro órdenes de detención europeas. En Francia, había sido condenado en ausencia a 25 años de prisión por ordenar asesinatos y era considerado un objetivo prioritario para las autoridades, según informó el Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

El historial criminal de Walid Bara incluía asesinatos por encargo, tráfico de drogas y armas, y su liderazgo en una organización que, según aseguraron fuentes policiales a Infobae, “operaba como una red descentralizada” y utiliza plataformas digitales para coordinar operaciones e incluso contratar sicarios. Bara también estuvo implicado en la guerra sangrienta por el control del narcotráfico en Marsella, enfrentándose tanto a bandas rivales como a antiguos aliados.