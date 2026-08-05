España
Agregar Infobae enGoogle

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

El arresto fue posible gracias a un mandato internacional emitido por la justicia francesa en el marco de la Operación Pulpo, que desde 2024 tiene como objetivo desmantelar la estructura y las redes de esta organización

Imagen de un video que circula en redes sociales y que se atribuye a miembros de la DZ Mafia
Imagen de un video que circula en redes sociales y que se atribuye a miembros de la DZ Mafia
Guardar

La policía argelina ha arrestado a Mehdi Laribi, uno de los fundadores de la Mafia DZ y considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Francia, tras una operación coordinada con las autoridades francesas. La detención se produjo a finales de julio y Laribi quedó bajo control judicial en Argelia, según ha publicado este miércoles la emisora de radio francesa France Info.

La captura de Mehdi Laribi, apodado “TIC” y de 36 años, representa un golpe para la Mafia DZ, grupo identificado por las fuerzas de seguridad como uno de los actores centrales del narcotráfico y la criminalidad organizada en Francia. El arresto fue posible gracias a un mandato internacional emitido por la justicia francesa en el marco de la Operación Pulpo, que desde 2024 tiene como objetivo desmantelar la estructura y las redes de esta organización. Laribi figura entre los cinco o seis miembros fundadores del grupo y se encontraba en fuga tras abandonar el territorio francés.

PUBLICIDAD

Laribi había optado por refugiarse en Argelia aprovechando su doble nacionalidad franco-argelina, según fuentes policiales citadas por France Info. La legislación de ese país impide la extradición de sus propios ciudadanos, lo que le permitió continuar operando y coordinando actividades criminales a distancia, según las investigaciones. Sin embargo, el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, viajó a Argel en mayo para relanzar la cooperación judicial bilateral, un movimiento que allanó el camino para que las autoridades argelinas ejecutaran el mandato de arresto internacional contra Laribi pese a que Argel no extradita a sus propios nacionales.

26 imputaciones en la Operación Pulpo

La Operación Pulpo desplegada por las fuerzas de seguridad francesas en el último año produjo un importante golpe a la estructura criminal. En marzo, las investigaciones derivaron en 26 imputaciones, incluyendo a otros referentes de la Mafia DZ como Amine O., Gabriel O. y Madhi Z., actualmente recluidos en cárceles de alta seguridad. La organización, surgida en Marsella y expandida a otras regiones del país, logró consolidar su influencia en el tráfico de drogas a gran escala y se vio implicada en numerosos episodios de violencia y ajustes de cuentas.

PUBLICIDAD

Ahora, la detención de Laribi no cierra la investigación: los investigadores siguen la pista de nuevos actores vinculados al tráfico de estupefacientes y trabajan para determinar el alcance real de sus redes.

Walid Bara, el sicario de la Mafia DZ con conexiones en España

Recientemente, en abril de este año, se detuvo en España a otro de los sicarios más temidos de la Mafia DZ y figura clave en el control del tráfico de drogas y armas en Marsella: Walid Bara. Fue arrestado en el centro de Madrid donde se ocultaba bajo identidad falsa tras huir de Francia, país donde acumulaba cuatro órdenes de detención europeas. En Francia, había sido condenado en ausencia a 25 años de prisión por ordenar asesinatos y era considerado un objetivo prioritario para las autoridades, según informó el Ministerio del Interior.

El historial criminal de Walid Bara incluía asesinatos por encargo, tráfico de drogas y armas, y su liderazgo en una organización que, según aseguraron fuentes policiales a Infobae, “operaba como una red descentralizada” y utiliza plataformas digitales para coordinar operaciones e incluso contratar sicarios. Bara también estuvo implicado en la guerra sangrienta por el control del narcotráfico en Marsella, enfrentándose tanto a bandas rivales como a antiguos aliados.

Temas Relacionados

SucesosFranciaArgeliaNarcotráficoNarcotráfico en EspañaNarcosÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

La inversora propone reservar entre 20 y 30 euros semanales hasta cubrir entre tres y seis meses de gastos básicos, sin tocar el ahorro destinado a otras metas

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

No puedes mirar 30 segundos seguidos el eclipse solar, ni siquiera con gafas: puede causar fatiga ocular o acumulación de calor

Lo recomendable para disfrutar del evento astronómico con seguridad es realizar observaciones breves y con pausas

No puedes mirar 30 segundos seguidos el eclipse solar, ni siquiera con gafas: puede causar fatiga ocular o acumulación de calor

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Además del precio promedio de los carburantes en España, checa los precios más baratos

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La Aemet activa los avisos en siete comunidades autónomas por calor extremo, fuertes rachas de viento y tormentas con granizo

Los termómetros empiezan a subir en la península y Baleares tras varias jornada de tregua

La Aemet activa los avisos en siete comunidades autónomas por calor extremo, fuertes rachas de viento y tormentas con granizo

José Manuel Felices, doctor: “No se te ocurra tirarte a una piscina sin mantenimiento”

La ameba comecerebros puede vivir en aguas estancadas o sin mantenimiento y provocarnos una infección potencialmente mortal

José Manuel Felices, doctor: “No se te ocurra tirarte a una piscina sin mantenimiento”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas

Europa da un volantazo tras la crisis de Ceuta: en apenas cuatro días pasa de señalar a España por su política migratoria a expresarle su “total solidaridad”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

DEPORTES

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia

Todas las novedades de la temporada 2026-27 que ha hecho oficial el CTA: de los cambios con límite de tiempo a las lesiones de los porteros