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Jordi González sobre su etapa en el instituto: “Me humillaban por ser tartamudo”

El comunicador ha abierto una ventana a su pasado en una entrevista con ‘Ara’, donde ha recordado las humillaciones que sufrió en el instituto y el consejo de su madre que terminó cambiándole la vida

Jordi González, en 'La Plaza'. (RTVE)
Jordi González, en 'La Plaza'. (RTVE)
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Jordi González atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Al frente de Collapse, en TV3, el periodista disfruta de un proyecto que considera el broche perfecto a más de tres décadas de trayectoria televisiva. En una entrevista concedida al diario Ara, el comunicador ha reflexionado sobre su presente profesional, pero también ha echado la vista atrás para recordar algunos de los capítulos más complicados de su vida, marcados por la inseguridad y el acoso que sufrió cuando apenas era un adolescente.

El presentador ha reconocido que, pese a la imagen de seguridad que ha transmitido durante tantos años delante de las cámaras, hubo una época en la que hablar en público era una auténtica pesadilla.

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Su tartamudez le convirtió en el blanco de las burlas de algunos compañeros del instituto, una situación que todavía recuerda con dolor. “Me humillaban por ser tartamudo”, confesó, explicando que incluso tenía dificultades para pronunciar su propio apellido de forma seguida.

El regalo de Reyes que terminó cambiando su vida

Preocupada por las dificultades que atravesaba su hijo, la madre de Jordi González decidió llevarlo a un logopeda. Sin embargo, el punto de inflexión llegó de una forma mucho más inesperada. Una mañana de Reyes encontró entre sus regalos una grabadora que acabaría marcando su futuro.

Jordi González en 'Col.lapse'. (Captura de pantalla)
Jordi González en 'Col.lapse'. (Captura de pantalla)

“Mi madre me dijo: ‘Todos los días lee un poquito en voz alta, te grabas y te escuchas, y ya verás cómo poco a poco vas ganando confianza en ti mismo. Hazlo en tu habitación y ahí no te va a escuchar nadie’”, recordó el periodista al explicar cómo comenzó a trabajar su forma de hablar desde casa, sin presión y a su propio ritmo.

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Aquella rutina, que empezó como un simple ejercicio para mejorar la dicción, terminó despertando una pasión inesperada. Con apenas 14 o 15 años comenzó a improvisar programas de radio desde su habitación, imaginando entrevistas y presentaciones que, sin saberlo, acabarían siendo el primer paso de una brillante carrera en los medios de comunicación.

Los resultados no tardaron en llegar. “Al cabo de un año fui elegido delegado de clase porque era el que mejor hablaba en voz alta y en público”, explicó. Una transformación que demuestra hasta qué punto consiguió superar una dificultad que durante años condicionó su adolescencia y que parecía imposible de vencer.

Estas confesiones llegan en un momento de especial reflexión para Jordi González, que recientemente también ha explicado que Collapse será, previsiblemente, el último gran proyecto de su carrera. Aunque no ha puesto una fecha concreta a su retirada, sí reconoce que siente que ha llegado a un punto en el que hace exactamente el programa que siempre quiso hacer, rodeado del equipo que desea y con la experiencia que le han dado cuatro décadas de profesión.

Jordi González en 'TardeAR' (Mediaset)
Jordi González en 'TardeAR' (Mediaset)

Su manera de entender la vida también cambió después del grave problema de salud que sufrió en 2025, cuando permaneció varias semanas en coma. Aquella experiencia le llevó a replantearse muchas prioridades y a valorar aún más los proyectos que realmente le ilusionan.

Entre las muchas confesiones que ha realizado a lo largo de los años, hay una que sigue llamando especialmente la atención. Hace tiempo aseguró en una entrevista que estaba convencido de que moriría a los 78 años y, según ha reconocido ahora, continúa pensando exactamente lo mismo. “Desde los 15 años tengo la absoluta certeza de que moriré a los 78 y además sin darme cuenta. Creo que durmiendo en un avión. Siempre lo he tenido claro”, afirmó, dejando una de las reflexiones más sorprendentes de una conversación.

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