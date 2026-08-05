Europa da un volantazo tras la crisis de Ceuta: en apenas cuatro días pasa de señalar a España por su política migratoria a expresarle su “total solidaridad”

Migrantes sostienen carteles en los que se lee "asilo" en español mientras esperan en fila para recibir comida y bebida de la Cruz Roja en Ceuta (REUTERS / Violeta Santos Moura)

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Cuatro días después de que 22 primeros ministros europeos cuestionaran la política migratoria del Gobierno español, Bruselas ha escenificado un giro de discurso. La reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea celebrada este martes ha dejado atrás el tono de reproche que dominó las primeras horas de la crisis de Ceuta para dar paso a un mensaje de respaldo a España. La regularización extraordinaria de migrantes, convertida durante el fin de semana en el principal argumento de quienes atribuían a esa medida un posible efecto llamada, apenas ha protagonizado el debate. En su lugar, los Veintisiete han puesto el foco en las redes de tráfico de personas, la desinformación difundida en redes sociales y la necesidad de reforzar la cooperación europea para evitar nuevos episodios similares.

El cambio quedó patente nada más terminar la reunión. El comisario europeo de Asuntos de Interior, Magnus Brunner, reconoció que durante las casi cuatro horas de conversaciones “no ha habido críticas reales” hacia España por la regularización aprobada meses atrás y resumió el clima del encuentro con una frase poco imaginable apenas unos días antes: hubo “total solidaridad con España alrededor de la mesa”.

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El contraste con lo ocurrido durante el fin de semana resulta evidente. La carta firmada por 22 jefes de Gobierno de la Unión Europea situó a España en el centro de las críticas por su política migratoria y alimentó un debate sobre el posible impacto de la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A ese cuestionamiento se sumaron dirigentes conservadores y de la derecha europea, que interpretaron la medida como un incentivo para la inmigración irregular. Sin embargo, ese discurso perdió fuerza durante el encuentro de este martes.

El respaldo sustituye a los reproches

La intervención del ministro irlandés de Justicia e Interior, Jim O’Callaghan, encargado de presidir la reunión por la presidencia rotatoria que ejerce Irlanda del Consejo de la UE, reflejó con claridad ese cambio de posición. “La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Le felicitamos por su rápida respuesta ante la situación en Ceuta y expresamos nuestro más sentido pésame por la pérdida de vidas humanas”, afirmó.

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Francia también se sumó al respaldo. Su ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que todos los Estados miembros “han elogiado la gestión española de la crisis y la cooperación con Marruecos”. El responsable francés recordó además que París mantendrá reforzados los controles en la frontera con España, vigentes desde 2015, y aplicará medidas similares en la frontera italiana. Aun así, destacó que las entradas irregulares en la Unión Europea vienen descendiendo de forma sostenida desde el pasado año.

El comisario europeo de Asuntos de Interior, Magnus Brunner (Europa Press)

El cambio de tono también alcanzó a Italia, uno de los gobiernos que más había endurecido su discurso durante los primeros días de la crisis. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, trasladó a España la “sincera solidaridad de Italia” y quiso desvincular los controles temporales impuestos por Roma a los vuelos y conexiones marítimas procedentes de España de cualquier enfrentamiento político con el Ejecutivo español.

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Según explicó, esas restricciones obedecen exclusivamente a motivos de seguridad y de gestión de los flujos migratorios. “Se trata de una medida de carácter preventivo y organizativo, destinada a salvaguardar la seguridad nacional y la solidez de todo el sistema europeo de controles en un momento de gran presión”, sostuvo.

Piantedosi sí aprovechó su intervención para recordar la crisis migratoria que sufrió Italia en Lampedusa en 2023 y lamentó que entonces su país afrontara prácticamente en solitario aquella situación. También volvió a criticar la actuación de los barcos humanitarios de las ONG, a los que acusó de trasladar de forma sistemática a los migrantes rescatados hacia puertos italianos.

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La regularización pierde protagonismo

Aunque Brunner insistió en que las regularizaciones extraordinarias siguen sin parecerle una herramienta adecuada para la política migratoria europea, reconoció que durante la reunión ningún Estado estableció una relación directa entre esa medida y la avalancha migratoria registrada en Ceuta. “Sobre la regularización, no hubo críticas reales porque no podemos ver un vínculo directo en este momento entre la medida y los incidentes de Ceuta”, explicó el comisario europeo.

Brunner matizó que este tipo de procesos “no envían una buena señal para el resto de Europa”, aunque admitió que el caso español presenta características particulares. “Entiendo que España lo hizo porque son principalmente latinoamericanos que hablan la misma lengua y tienen la misma cultura, pero la señal para el resto no es buena”, añadió.

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Superado ese debate, la Comisión Europea y los ministros coincidieron en desplazar la atención hacia otros elementos que consideran determinantes para explicar lo sucedido en la frontera de Ceuta.

El foco se desplaza hacia las mafias

Ni Brunner ni la mayoría de los ministros señalaron directamente a Marruecos como responsable de la llegada de más de 70.000 personas, pese a que todas cruzaron desde territorio marroquí. El comisario europeo prefirió poner el acento en “las redes criminales de tráfico de personas y también la desinformación”, al tiempo que volvió a definir a Marruecos como un “país seguro”, condición que permite agilizar las devoluciones de migrantes.

Los Estados miembros defendieron además reforzar los mecanismos europeos de prevención para detectar este tipo de movimientos antes de que se produzcan. Entre las medidas planteadas figuran una mayor cooperación en inteligencia, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y una vigilancia más estrecha de las redes sociales, donde durante los días previos proliferaron mensajes animando a cruzar hacia Ceuta.

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En esa misma línea se había pronunciado ya el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la carta remitida a Pedro Sánchez. La dirigente comunitaria sostuvo que la situación en la frontera estaba prácticamente controlada tras las devoluciones efectuadas a Marruecos y defendió que “Europa ha superado claramente esta prueba”. “No se logró entrar en el espacio Schengen y la seguridad en la frontera se restableció con rapidez. La clave ahora es que la Unión Europea actúe”, señaló.

Brunner aprovechó también para contextualizar la crisis con los datos generales de inmigración irregular en la UE. “La migración ilegal ha caído un 55% en los últimos dos años, casi un 40% en lo que va de este”, recordó. Acto seguido, reconoció que episodios como el vivido en Ceuta tienen un impacto político que trasciende las estadísticas. “Los sucesos de Ceuta demuestran que esas imágenes dramáticas superan, de hecho, a las mejores estadísticas”, sentenció.

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