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Las estafas de ‘La Odisea’: alertan de una “campaña internacional de fraude” que aprovecha la película de Christopher Nolan para robar datos bancarios

La empresa de ciberseguridad Kaspersky ha detectado la creación de páginas web falsas donde piden información personal de los usuarios a cambio de, supuestamente, poder ver la película gratis

Matt Damon en 'La Odisea'
Escena de los gigantes Laestrygonians en 'La Odisea' (Universal Pictures)
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La Odisea de Christopher Nolan ya ha recaudado más de 900 millones de dólares en todo el mundo, lo que la sitúa cada vez más cerca de convertirse en la película más taquillera de la carrera del director. Sin embargo, el dinero que la gente está desembolsando para ver la adaptación del clásico de Homero no siempre está acabando en buenas manos. Y es que, desde su estreno, una “oleada de estafas” ha aprovechado el interés que ha despertado la producción para “obtener credenciales, datos bancarios e información personal” de los espectadores.

Con estas palabras lo explican desde Kaspersky, compañía de ciberseguridad que opera a nivel internacional. Desde esta empresa, alertan de una “campaña internacional de fraude que utiliza la enorme expectación generada por la película para atraer a usuarios a páginas web falsas que prometen acceso gratuito al filme”. Esos sitios están en diferentes idiomas, con tal de alcanzar a “víctimas de diferentes países”, y reproducen la estética de plataformas de streaming, incluyendo también “valoraciones de usuarios para aparentar legitimidad y generar confianza”.

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Olga Altukhova, analista senior de contenido web de la empresa, señala que esta estrategia no es algo aislado. “Con frecuencia vemos cómo los ciberdelincuentes aprovechan grandes estrenos cinematográficos para sacar partido de la expectación que generan”. Así, esta experta recomienda que, cuando una película recién estrenada en cines aparezca de forma gratuita en plataformas desconocidas, debemos “extremar las precauciones”. “Lo más seguro es acceder siempre al contenido a través de servicios oficiales para proteger la información personal y evitar posibles pérdidas económicas”.

Imagen de una web fraudulenta ofreciendo ver 'La Odisea'
Imagen de una web fraudulenta ofreciendo ver 'La Odisea'. (Kaspersky)

Así funciona el fraude de ‘La Odisea’ y así podemos protegernos

Según el análisis de Kaspersky, el modus operandi de los estafadores es el siguiente: primero ofrecen la posibilidad de ver gratis la película en el idioma del usuario y, al intentar reproducir el contenido, aparece un supuesto reproductor de vídeo que solicita completar un registro para desbloquear el acceso. Ahí es donde piden nombre, apellidos o incluso la dirección del correo electrónico, para después solicitar la creación de una contraseña y, finalmente, “los datos de una tarjeta bancaria bajo el pretexto de activar un ‘periodo de prueba gratuito’”.

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Así es como los ciberdelincuentes obtienen credenciales e información de los usuarios, una situación especialmente peligrosa cuando las víctimas “reutilizan la misma contraseña en otros servicios”. Frente a esta situación, los expertos recomiendan verificar la autenticidad de las páginas web antes de introducir cualquier dato, revisar cuidadosamente la dirección URL y el nombre del servicio para detectar errores, proteger los datos bancarios utilizando tarjetas de prepago o métodos de pago específicos, activar la autenticación multifactor en las cuentas personales, además de revisar periódicamente los movimientos bancarios de sus cuentas, y contar con soluciones de ciberseguridad capaces de detectar enlaces de phishing y bloquear webs fraudulentas.

Línea 017 de INCIBE: ayuda en ciberseguridad

Cabe recordar que este tipo de delitos constituye una de las principales amenazas del ciberespacio en la actualidad. En España, las estafas informáticas superan las 400.000 denuncias anuales (con más de 25.000 incidentes de phishing registrados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad) y provocan pérdidas directas superiores a 430 millones de euros.

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