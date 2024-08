‘MaXXXine’ cierra la trilogía de terror de culto protagonizada por Mia Goth a ritmo de ‘heavy metal’, estética de los años 80 y mitos satánicos

Mia Goth regresa al protagónico para el cierre de la trilogía de terror creada por Ti West. (A24)

Culmina una de las trilogías que más alegrías han proporcionado a los aficionados del cine de terror, que comenzó con X (2022), continuó con Pearl (2022) y ahora se cierra con MaXXXine. Su espíritu juguetón, su capacidad para combinar el humor macabro con el gore y los cambios estéticos de cada una de las películas, así como la presencia totémica de Mia Goth, han sido algunos de los elementos que han contribuido a convertirla en una saga de culto.

A pesar de ser muy diferentes entre sí, hay algunos elementos que han permanecido a modo de seña de identidad, como el fanatismo religioso, los traumas infantiles y la dicotomía entre éxito y fracaso, así como la necesidad desesperada de alcanzar la fama como si se tratara de una única manera de formar parre del sueño americano.

También ha estado siempre presente el sexo y la muerte, como las dos caras de la misma moneda de una pulsión primitiva, convirtiéndose una en el reflejo de la otra.

Antecedentes de ‘X Trilogy’

Mia Goth en 'X', la primera película de la trilogía de Ti West

Ti West comenzó en la órbita de ‘mumblegore’ a través de películas independientes que utilizaban los referentes previos para reinterpretarlos a través de las herramientas del lenguaje, alejándose de los estereotipos y sin necesidad de moraleja.

Con La casa del diablo (2009) firmó su primera gran obra (rodada en 16 mm.), demostrando que tenía un estilo refinadísimo y que sentía especial predilección por el cine de los años setenta y ochenta, algo que ha utilizado no solo en cuestión de influencias, sino también a la hora de recuperar ese tipo de texturas.

Con X regresó al panorama con energías renovadas para ofrecer un slasher puro a través de una óptica contemporánea en la que se unía el tono festivo con las reflexiones en torno al propio género a través de elementos metacinematográficos (algo que ha permanecido a lo largo de la trilogía), así como del cine de explotación y erótico pasado por el filtro de una mirada ‘autoral’. O, lo que es lo mismo, como si se mezclara Garganta profunda con Jean-Luc Godard, al menos eso era lo que pretendía el equipo de filmación de la película pornográfica que iba a parar a una casa de Texas para grabar una de sus películas.

Maxime Vs. Pearl

Pearl (2022) - Dir. Ti West

Allí conoceremos a Maxine (Mia Goth), que está empezando en el mundillo del cine X y está dispuesta a triunfar sea como sea y, también, descubriremos quién es Pearl (Mia Goth), una anciana que es el reflejo tenebroso de lo que suponen esos sueños de juventud.

El segundo capítulo, a modo de ‘precuela’, nos acerca precisamente a este personaje a principios del siglo XX, con la guerra y la pandemia de gripe española de fondo, para certificar el trastorno psicópata que sufría desde que era pequeña y que fue perpetuando a lo largo de los años.

Ahora, Ti West y Mia Goth regresan con MaXXXine, que sería una secuela de X al seguir al personaje unos años después de la masacre en la granja de Pearl. Lo cierto es que la película se podría ver de manera totalmente independiente, aunque resultará especialmente estimulante para los aficionados y seguidores de la saga ya que en ella encontramos multitud de conexiones subterráneas.

Esta es la tercera entrega de la saga dirigida por Ti West (Universal Pictures)

En esta ocasión, nos sumergimos de lleno en los años ochenta, en su estética excesiva, en la música ‘heavy metal’, en los cardados imposibles y las mallas ajustadas, mientras que en la prensa no paran de salir noticias sobre asesinos en serie y sectas adoradoras del demonio, acosadores nocturnos y mitos hollywoodienses como el de la Dalia Negra donde tiene todo el sentido del mundo la frase de inicio con la que empieza la película, de Bette Davis: “En este negocio, hasta que no te vean como un monstruo, no eres una estrella”. Cuestión de pura supervivencia.

De Brian de Palma a Dario Argento pasando por ‘Taxi Driver’

Ahora Maxine quiere dejar su etapa dentro el cine para adultos para pasar a la industria convencional pero, a su alrededor, solo encontrará un reguero de chicas muertas y la certeza de que todo apunta a que ella será la siguiente.

El director parece rendir su particular homenaje a los directores del momento en que se encuentra ambientada la cinta, desde Brian de Palma a Dario Argento a través de escenas bastante explícitas, aunque también recuerda al Martin Scorsese de Taxi Driver, no solo por la forma en la que retrata las escenas nocturnas callejeras, sino también a la hora de radiografiar la sociedad enferma de la época, así como la forma en la que se perpetúa la violencia contra las mujeres.

"Maxxxine". (Créditos: A24)

De nuevo, encontramos el particular virtuosismo de Ti West a la hora de componer ‘set pièces’ memorables que conjugan tensión y horror sanguinario, logrando crear un imaginario de una enorme potencia expresiva.

En MaXXXine encontraremos toda una galería de personajes al límite, entre la caricatura del detective que encarna Kevin Bacon, la pareja de detectives que conforman Michelle Monaghan y Bobby Cannavale, a presencias etéreas como la de Elizabeth Debicki o ‘cameos’ inesperados como el de Lily Collins o la cantante Halsey. Y es que, en el mundo de Ti West, todo puede pasar.