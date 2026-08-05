Ceuta, en la prensa internacional: de las críticas a la “insensibilidad” de Sánchez por su ‘playlist’ de verano en doble crisis al “oportunismo político” de la extrema derecha

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

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El movimiento migratorio masivo que entre el jueves y el sábado de la semana pasada alcanzó la ciudad de Ceuta sigue ocupando titulares este miércoles. Desde el primer momento en que trascendió lo que estaba pasando, la situación ha motivado numerosas reacciones y valoraciones al respecto, como era de esperar, entre el señalamiento a Marruecos, la responsabilización de Pedro Sánchez, y el valorar que el hecho no puede reducirse a sí mismo y es parte de una trama compleja de alcance internacional.

Desde ayer por la tarde, el foco de la prensa internacional ha dejado de estar solo en los cientos de menores no acompañados que siguen prácticamente hacinados en los centros de acogida en Ceuta y en los otros tantos de adultos que no se han marchado de la ciudad autónoma ni desean hacerlo y tratan de pedir asilo.

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Para algunos medios, desde ayer por la tarde el tema ha pasado a ser una publicación de Instagram en la que Pedro Sánchez comparte su playlist del verano, aún en curso la situación en Ceuta; o las vacaciones que ha decidido tomarse en La Mareta, Lanzarote. Otros muchos señalan a la derecha europea e internacional por “oportunista” al tratar de impulsar políticas antiinmigración aprovechando el caos. Y el resto apunta a un acto marroquí de presión por el Sáhara Occidental y el reciente acercamiento español a Argelia.

Pedro Sánchez se va de vacaciones a La Mareta, en Lanzarote, en plena crisis migratoria y de incendios forestales (Europa Press)

La prensa internacional afea las vacaciones de Pedro Sánchez

Bild, el tabloide alemán más leído en Europa, titula sin rodeos: “España se hunde en el caos, Sánchez se va de vacaciones”. El medio pone el acento en el contraste entre la gravedad de la crisis —con incendios forestales, cadáveres en las playas de Ceuta y una crisis humanitaria en marcha— y la imagen relajada del presidente.

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El medio detalla que Sánchez voló en “su propio avión privado” a Lanzarote para alojarse en la residencia oficial La Mareta, equipada con piscina, pista de tenis y acceso privado al mar, y subraya que el presidente se ha concedido cuatro semanas de vacaciones, más que cualquier otro jefe de Estado de la Unión Europea.

The Times, en el Reino Unido, se pregunta abiertamente si Sánchez es un “insensible” y considera poco oportuno el gesto de promocionar su playlist en plena doble crisis, en referencia a los graves incendios forestales que afectan a España desde principios de verano. El diario describe el tono desenfadado del vídeo, en el que Sánchez recomienda varias canciones para el verano, y recoge el desconcierto que ha generado la publicación.

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The Telegraph pone el foco en lo mismo y subraya que, mientras las autoridades recuperaban cadáveres del mar, Sánchez compartía en redes sociales su lista de canciones favoritas y se marchaba de vacaciones a Canarias. El medio señala cómo el presidente se ha enfrentado a una avalancha de críticas tras tomar la decisión de ausentarse.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califica la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial", asegurando el total apoyo del Estado a la ciudad autónoma.

La prensa internacional señala a Marruecos

Le Monde repasa tres décadas de relaciones entre España y Marruecos y destaca que, durante este periodo, Rabat ha hecho del control de los flujos migratorios y de la gestión de la frontera una herramienta de presión en su relación con Madrid. El diario francés explica que, aunque aún no se conocen todos los detalles que desencadenaron la última crisis en Ceuta, la magnitud del cruce —con en torno a 70.000 personas llegadas desde Fnideq en apenas 24 horas— y la rapidez con la que la mayoría fue devuelta a Marruecos ponen de manifiesto la capacidad de las autoridades marroquíes para influir en la frontera si así deciden hacerlo.

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Le Monde recoge las opiniones de expertos que interpretan este tipo de episodios como parte de una dinámica de presión periódica en la que Marruecos recurre a la relajación de los controles para presionar en cuestiones clave, como el Sáhara Occidental. Al mismo tiempo, el diario señala que, si bien organizaciones sociales marroquíes reclaman una investigación independiente y atribuyen al Estado marroquí parte de la responsabilidad, el Gobierno español ha evitado —y evita— acusar públicamente a Rabat.

Esta interpretación es compartida por otros medios internacionales. El Financial Times, por ejemplo, sostiene que Mohamed VI “descolocó” a Pedro Sánchez y apunta a una “relación de dependencia mutua” entre ambos gobiernos. Según el diario británico, el rey de Marruecos utiliza los movimientos migratorios como punto de presión por el Sáhara Occidental, mientras el presidente español necesita su colaboración para controlar la llegada de migrantes a Canarias y, por ello, evita la confrontación directa con el país vecino. En ese mismo sentido, The Irish Times considera que Marruecos “sostiene las cartas” en la relación, mientras Sánchez intenta mantener el diálogo y la cooperación.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabiliza a las mafias que trafican con seres humanos por la crisis en Ceuta y recalca que Marruecos "no es ninguna amenaza", sino un "socio absolutamente fiable".

Por su parte, el New York Times señala que, aunque Sánchez es “visto como débil” en el tema migratorio y en el ojo internacional, “actuó rápido” en Ceuta, lo que, para el medio, implica que la perspectiva del presidente en la cuestión migratoria es “más compleja” de lo que tanto sus apoyos como sus críticos están dispuestos a reconocer.

Al Jazeera añade que señala “coincidencias interesantes” que podrían apuntar a una colaboración entre Estados Unidos, Israel y Marruecos, aunque matiza que no existen pruebas concluyentes al respecto: el artículo señala que la crisis de Ceuta fue rápidamente instrumentalizada tanto por la extrema derecha europea como por Israel, que presentaron el episodio como una amenaza islámica y un desafío civilizacional para Europa. Además, el texto recoge que parte del discurso israelí y de sus aliados políticos en Europa insiste en relacionar la inmigración de personas musulmanas con el aumento del apoyo a la cuestión palestina.

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Marruecos, a través del Le360 —medio afín a Mohamed VI y cuasioficialista— ha vuelto a reivindicar la consideración de Ceuta y Melilla como territorios coloniales, un planteamiento que circula en foros internacionales y que se ve reforzado por el respaldo diplomático - no vinculante, pero sí discursivo- de Washington y Tel Aviv. Sin embargo, Al Jazeera subraya que, aunque existen intereses alineados y mensajes que se retroalimentan, no hay pruebas de una coordinación real entre estos países en relación con la crisis en la frontera española.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y solicitando una reunión de urgencia de los ministros de Interior de la UE.

La prensa internacional advierte de la “instrumentalización” del “caos y la tragedia”

Por otra parte, varios medios internacionales han puesto el foco en el uso político e instrumentalización del caos migratorio de Ceuta por las derechas europeas. “Oportunismo político” es como lo llaman en Libération. Le Monde subraya que la crisis ha profundizado las divisiones dentro de la Unión Europea y ha endurecido el discurso migratorio de diferentes gobiernos.

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The Atlantic publica que la extrema derecha distorsiona lo ocurrido en Ceuta, presentando los hechos como una amenaza directa a Europa y difundiendo desinformación sobre el acceso de los migrantes al espacio Schengen -Ceuta y Melilla no están incluidas en la libre circulación- , con el objetivo de debilitar al gobierno español, impulsar discursos antiinmigración y generar inestabilidad política en el seno de la Unión Europea.

The New York Times advierte que las imágenes del caos en la frontera han sido aprovechadas por líderes políticos de extrema derecha en Francia, Italia y Reino Unido para reforzar sus discursos antiinmigración y atacar las políticas migratorias españolas, más laxas que las del resto de Europa.

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The Guardian, en una columna de opinión, sostiene que la derecha está tratando de explotar la crisis migratoria de Ceuta y que esta instrumentalización política garantiza que episodios similares se repitan en el futuro. El diario insiste en que la reacción de la extrema derecha y la presión sobre el gobierno español buscan reforzar su agenda antiinmigración y debilitar la solidaridad europea, en lugar de apostar por respuestas conjuntas.

Al Jazeera, por su parte, publica un análisis en el que denuncia cómo tanto la extrema derecha europea como el gobierno israelí han intentado explotar políticamente la crisis. El texto describe la proliferación de mensajes en redes sociales sobre una supuesta “invasión islámica” y la utilización de las imágenes de la frontera para alimentar el discurso del miedo y justificar políticas más restrictivas.