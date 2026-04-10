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Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

El primer ministro ha acusado a nuestro país de llevar a cabo una “guerra diplomática” contra Israel y ha expulsado a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar para la supervisión del alto el fuego

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Netanyahu acusa a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra política contra nosotros sin pagar un precio”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado a España de llevar a cabo una “guerra diplomática” contra Israel y ha amenazado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez con hacerle pagar "un precio inmediato por ello".

“El Estado de Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan”, ha afirmado Netanyahu este viernes en su cuenta de X, en la que ha defendido la actuación de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha descrito como “los soldados del ejército más moral del mundo”.

Como medida inmediata, Netanyahu ha anunciado la expulsión de representantes españoles del centro de coordinación de Kiryat Gat, el centro multinacional establecido a finales de noviembre en Kiryat Gat (sur de Israel) para avanzar con el plan de paz promovido por Estados Unidos. “He ordenado expulsar a los representantes de España (…) después de que España haya optado una y otra vez por oponerse a Israel”, aseguró.

Ya este mismo viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha anunciado que los representantes españoles no podrán acceder al Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza por su “sesgo antiisraelí tan flagrante”, tal y como ha recogido EFE.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Kay Nietfeld/dpa)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Kay Nietfeld/dpa)

“El sesgo antiisraelí del gobierno de Sánchez es tan flagrante que le ha impedido actuar de forma constructiva en la implementación del plan de paz del presidente Trump y en el CMCC, que opera bajo dicho plan”, ha escrito Saar en un comunicado.

Tras esto, ha llegado el mensaje de Netanyahu. “Quienquiera que ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que lo haga, no será nuestro socio en lo que respecta al futuro de la región”, ha añadido este en la red social.

La escalada contra España

La decisión marca un nuevo episodio de tensión en la crisis diplomática entre España e Israel, cuyas relaciones se han deteriorado progresivamente desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí en la Franja de Gaza, duramente cuestionada por el Ejecutivo español por su impacto humanitario.

Este jueves, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, tildó a Sánchez de “completo y absoluto don nadie”. “Será recordado como el hombre cuyo rostro fue grabado por un régimen terrorista que masacró a decenas de miles de sus propios ciudadanos en un misil balístico dirigido contra civiles inocentes”, añadió sobre el líder del Ejecutivo.

En una entrevista concedida a Mañaneros 360, de La 1 de TVE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de “absurdas y calumniosas” las descalificaciones lanzadas por el Gobierno israelí contra España. Albares acusó además a Israel de “intentar malograr” los esfuerzos diplomáticos en curso para contener el conflicto en la región. En concreto, señaló que las acciones militares israelíes, incluidos bombardeos en Líbano, podrían dificultar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán previstas en los próximos días. Según el ministro, estas iniciativas diplomáticas buscan frenar la escalada bélica en Oriente Próximo.

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