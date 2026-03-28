Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

Antonio Banderas tuvo unos comienzos en Hollywood que no fueron camino de rosas.

El actor Antonio Banderas reveló en una reciente entrevista con The Times of London —recogida por The Independent— que su llegada a Hollywood estuvo marcada por advertencias explícitas sobre los roles reservados para actores latinos y afrodescendientes. “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”, relató. El actor recordó ese primer contacto con la industria estadounidense tras una década de trabajo en España, donde ya había colaborado con figuras como Pedro Almodóvar.

Las palabras de Banderas apuntan a una realidad persistente en el sistema de estudios de Hollywood: la tendencia a encasillar a ciertos grupos étnicos en papeles de villanos o secundarios. Según su testimonio, al cruzar el Atlántico para buscar nuevas oportunidades, escuchó de manera directa que su espacio estaría limitado por el estereotipo: “Te dicen: ‘Estás aquí, como los negros y los hispanos, para interpretar a los malos’”. Y así empezaría el actor, con títulos como Los reyes del mambo tocan canciones de amor.El actor, nacido en Málaga, recordó que esa percepción se vería transformada años después, cuando fue elegido para protagonizar La máscara del Zorro, estrenada en 1998. “El problema fue que, unos años después, era yo quien tenía la máscara, el sombrero, la espada y la capa, y el malo era el Capitán Love, que era rubio y tenía los ojos azules”, explicó Banderas sobre el giro en los arquetipos tradicionales de Hollywood. La figura del héroe pasó a estar representada por un actor español, mientras el antagonista respondía al prototipo anglosajón.

En sus palabras, el intérprete considera que el cambio más relevante no solo se dio con La máscara del Zorro, sino también con su trabajo en la franquicia animada de El Gato con Botas. Banderas enfatizó la importancia de este personaje para el público infantil: “Aún más importante es El Gato con Botas, porque es para niños pequeños. Ven a un gato que tiene acento español, incluso andaluz, y es un buen tipo”.

La máscara del Zorro - Antonio Banderas (TriStar Pictures/Sony)

Del Zorro al Gato con botas

La carrera de Banderas en Hollywood comenzó en 1992, tras consolidarse en el cine español y trabajar bajo la dirección de Pedro Almodóvar en títulos como Mujeres al borde de un ataque de nervios y ¡Átame!. Su primer gran papel en Estados Unidos fue en Los reyes del mambo tocan canciones de amor, donde actuó junto a Armand Assante interpretando a dos músicos que huyen de Cuba y se establecen en Nueva York. Este debut abrió la puerta a una década de ascenso en el cine internacional, con participaciones en películas como Filadelfia, Entrevista con el vampiro y Desperado.

A mediados de los años noventa, Banderas alcanzó notoriedad global al interpretar a Che en Evita, acompañando a Madonna, y posteriormente se consolidó como figura central de producciones de gran presupuesto. Sin embargo, fue con La máscara del Zorro donde logró desafiar de forma directa los moldes de representación. Esta cinta, dirigida por Martin Campbell y coprotagonizada por Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones, recaudó más de 250 millones de dólares en taquilla mundial, con un presupuesto de producción inferior a 100 millones. La película fue valorada por la crítica como una producción de corte clásico que revitalizaba el género de aventuras. En la reseña de Variety sobre La máscara del Zorro, se destacó la interpretación de Banderas: “Oscuro, confiado, ágil físicamente y sensible con su pareja, Banderas es todo lo que se espera de Zorro”.

El éxito comercial y crítico de La máscara del Zorro permitió el regreso del elenco principal en la secuela La leyenda del Zorro en 2005, también dirigida por Campbell. Con estos proyectos, Banderas se posicionó como uno de los pocos actores latinos en liderar franquicias internacionales y dar vida a héroes con identidad hispana. El testimonio de Antonio Banderas sobre los prejuicios iniciales que enfrentó en Hollywood refleja los desafíos que históricamente han enfrentado los actores de origen latino y afrodescendiente en la industria. Su trayectoria demuestra que es posible romper barreras y ofrecer nuevas referencias para futuras generaciones, tanto en la pantalla grande como para el público infantil.