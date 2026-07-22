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Bruselas da luz verde a la fusión de Paramount y Warner Bros con condiciones

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Bruselas, 22 jul (EFE).- La Comisión Europea dio este miércoles luz verde para que Paramount Skydance adquiera Warner Bros. Discovery a condición de que la primera implemente ciertas medidas para evitar problemas de competencia en la distribución cinematográfica en los países del Espacio Económico Europeo.

El Ejecutivo comunitario ha aceptado los compromisos ofrecidos en junio por Paramount para solventar las preocupaciones de las autoridades europeas al considerar que las resuelven "plenamente" y ha concluido que, una vez implementados, la transacción "ya no plantearía problemas de competencia".

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